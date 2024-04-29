Синнер после матча с Котовым пожаловался на проблемы с бедром

Чемпион Australian Open — 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после матча 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде с Павлом Котовым пожаловался на проблемы с бедром.

«В последнее время у меня есть определённые проблемы с бедром. Ничего серьёзного, но иногда, как сегодня, я чувствую сильную боль. Обо мне заботится отличная команда. Завтра я постараюсь быть готов на все сто.

Посмотрим завтра, что лучше для моего физического состояния», — сказал Синнер в послематчевом интервью на корте.

Напомним, в матче 1/16 финала итальянец одержал победу над Котовым со счётом 6:2, 7:5. В следующем раунде Синнер сыграет с Кареном Хачановым (Россия), который в своём матче уверенно победил Флавио Коболли (7:5, 6:4).