Бублик пробился в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде, в трёх сетах одолев Шелтона
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, 18-я ракетка мира, вышел в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче третьего раунда спортсмен в трёх сетах обыграл Бена Шелтона из США. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:4.
Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 12:10 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7 7
|6
|
|6 2
|4
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут. За это время Александр Бублик выполнил семь эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных и допустил восемь двойных ошибок. На счету американского теннисиста девять эйсов, один реализованный брейк-пойнт из восьми и одна двойная ошибка.
За выход в четвертьфинал грунтового турнира в Мадриде Александр Бублик поборется с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Себастьяном Кордой.
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