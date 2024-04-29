Бублик пробился в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде, в трёх сетах одолев Шелтона

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 18-я ракетка мира, вышел в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче третьего раунда спортсмен в трёх сетах обыграл Бена Шелтона из США. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут. За это время Александр Бублик выполнил семь эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных и допустил восемь двойных ошибок. На счету американского теннисиста девять эйсов, один реализованный брейк-пойнт из восьми и одна двойная ошибка.

За выход в четвертьфинал грунтового турнира в Мадриде Александр Бублик поборется с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Себастьяном Кордой.