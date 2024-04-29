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Бублик пробился в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде, в трёх сетах одолев Шелтона

Бублик пробился в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде, в трёх сетах одолев Шелтона
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, 18-я ракетка мира, вышел в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче третьего раунда спортсмен в трёх сетах обыграл Бена Шелтона из США. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:4.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 12:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 2 4
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут. За это время Александр Бублик выполнил семь эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных и допустил восемь двойных ошибок. На счету американского теннисиста девять эйсов, один реализованный брейк-пойнт из восьми и одна двойная ошибка.

За выход в четвертьфинал грунтового турнира в Мадриде Александр Бублик поборется с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Себастьяном Кордой.

Сетка "Мастерса" в Мадриде
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