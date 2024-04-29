Касаткина — Путинцева: россиянка проиграла второй сет матча 1/8 финала турнира в Мадриде

Сегодня, 29 апреля, проходит матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором играет 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина. Её соперницей является 50-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева. Россиянка проиграла второй сет встречи со счётом 2:6.

Первый сет завершился победой россиянки со счётом 6:3.

Победительница матча в следующем раунде встретится либо с чешкой Сарой Бейлек, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Напомним, в прошлом сезоне Касаткина дошла до 1/8 финала турнира в Мадриде, где уступила Веронике Кудерметовой.