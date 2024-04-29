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Андреева и Звонарёва уступили в Крейчиковой и Зигемунд в 1/8 финала турнира в Мадриде

Андреева и Звонарёва уступили в Крейчиковой и Зигемунд в 1/8 финала турнира в Мадриде
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва не смогли пробиться в 1/4 финала парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала российский дуэт уступил Барборе Крейчиковой (Чехия) и Лауре Зигемунд (Германия) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
М. Андреева В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Б. Крейчикова Л. Зигемунд

За это время россиянки не выполнили ни одной подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из шести заработанных (50%). На счету Барборы Крейчиковой и Лауры Зигемунд ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных (60%).

В следующем раунде Крейчикова и Зигемунд сыграют с четвёртыми сеяными американским дуэтом Кори Гауфф и Тэйлор Таунсенд.

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