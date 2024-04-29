Андреева и Звонарёва уступили в Крейчиковой и Зигемунд в 1/8 финала турнира в Мадриде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва не смогли пробиться в 1/4 финала парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала российский дуэт уступил Барборе Крейчиковой (Чехия) и Лауре Зигемунд (Германия) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

За это время россиянки не выполнили ни одной подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из шести заработанных (50%). На счету Барборы Крейчиковой и Лауры Зигемунд ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных (60%).

В следующем раунде Крейчикова и Зигемунд сыграют с четвёртыми сеяными американским дуэтом Кори Гауфф и Тэйлор Таунсенд.