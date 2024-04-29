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Даниил Медведев прокомментировал победу над Кордой в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде

Даниил Медведев прокомментировал победу над Кордой в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Себастьяном Кордой в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде (5:7, 7:6 (7:4), 6:3).

«Это был непростой матч по разным причинам. Он хорошо играл. Корты здесь, за исключением центрального, немного меньше, чем мне хотелось бы. Поэтому, когда я играю, такое ощущение, будто кто-то давит на меня сзади. Несмотря на то, что при подаче мне не нужно много пространства, это ощущение всё равно остаётся. Мне нужно привыкнуть к этому и постараться играть ближе к линии.

Мне нужно найти свой ритм, но я начинаю играть всё лучше и лучше. Конечно, в будущем, когда придётся встречаться с более сложными соперниками, я хочу начинать так же, как играл в третьем сете. Но если ты побеждаешь, ты уже рад», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 4 3
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

В следующем раунде Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, который в своём матче третьего круга одолел американца Бена Шелтона (3:6, 7:6 (7:2), 6:4).

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