Даниил Медведев прокомментировал победу над Кордой в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Себастьяном Кордой в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде (5:7, 7:6 (7:4), 6:3).

«Это был непростой матч по разным причинам. Он хорошо играл. Корты здесь, за исключением центрального, немного меньше, чем мне хотелось бы. Поэтому, когда я играю, такое ощущение, будто кто-то давит на меня сзади. Несмотря на то, что при подаче мне не нужно много пространства, это ощущение всё равно остаётся. Мне нужно привыкнуть к этому и постараться играть ближе к линии.

Мне нужно найти свой ритм, но я начинаю играть всё лучше и лучше. Конечно, в будущем, когда придётся встречаться с более сложными соперниками, я хочу начинать так же, как играл в третьем сете. Но если ты побеждаешь, ты уже рад», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.

В следующем раунде Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, который в своём матче третьего круга одолел американца Бена Шелтона (3:6, 7:6 (7:2), 6:4).