Даниил Медведев прокомментировал победу над Кордой в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Себастьяном Кордой в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде (5:7, 7:6 (7:4), 6:3).
«Это был непростой матч по разным причинам. Он хорошо играл. Корты здесь, за исключением центрального, немного меньше, чем мне хотелось бы. Поэтому, когда я играю, такое ощущение, будто кто-то давит на меня сзади. Несмотря на то, что при подаче мне не нужно много пространства, это ощущение всё равно остаётся. Мне нужно привыкнуть к этому и постараться играть ближе к линии.
Мне нужно найти свой ритм, но я начинаю играть всё лучше и лучше. Конечно, в будущем, когда придётся встречаться с более сложными соперниками, я хочу начинать так же, как играл в третьем сете. Но если ты побеждаешь, ты уже рад», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
В следующем раунде Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, который в своём матче третьего круга одолел американца Бена Шелтона (3:6, 7:6 (7:2), 6:4).
- 29 апреля 2024
-
18:37
-
18:19
-
18:18
-
17:36
-
17:05
-
16:30
-
16:25
-
15:44
-
15:37
-
15:26
-
14:52
-
14:32
-
13:58
-
13:24
-
12:41
-
10:40
-
10:31
-
09:45
-
09:30
-
06:05
-
01:48
-
00:55
-
00:37
-
00:21
- 28 апреля 2024
-
23:43
-
23:19
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
21:59
-
21:50
-
21:29
-
21:00
-
20:42
-
19:52