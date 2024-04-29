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Медведев одержал волевую победу над Кордой и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Медведев одержал волевую победу над Кордой и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала россиянин одержал волевую победу над американцем Себастьяном Кордой со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 14:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 4 3
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

За это время Медведев выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Корды 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В следующем раунде Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, который в своём матче одолел Бена Шелтона (3:6, 7:6 (7:2), 6:4).

Сетка турнира в Мадриде

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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