Рууд вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, уверенно обыграв Норри

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала норвежец одержал уверенную победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

За это время Рууд выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 (45%). На счету Норри три эйса, одна двойная и два реализованных брейк-пойнта из трёх (67%).

В следующем раунде Каспер Рууд сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который вышел в 1/8 финала на отказе Якуба Меншика по ходу второго сета (6:1, 1:0).

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.