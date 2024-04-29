Рууд вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, уверенно обыграв Норри
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче 1/16 финала норвежец одержал уверенную победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.
Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 18:40 МСК
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
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Каспер Рууд
К. Рууд
За это время Рууд выполнил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 (45%). На счету Норри три эйса, одна двойная и два реализованных брейк-пойнта из трёх (67%).
В следующем раунде Каспер Рууд сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который вышел в 1/8 финала на отказе Якуба Меншика по ходу второго сета (6:1, 1:0).
Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.
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