Белоснежки Уимблдона возвращаются. 15 потрясающих нарядов престижного турнира

На Уимблдоне очень много традиций, и одной из важных является белый цвет спортивной одежды, который стал обязательным ещё в XIX веке. В целом этого требования придерживались всё время и на других мэйджорах, но в правилах Уимблдона это требование «преимущественно белой» формы появилось в 1963 году. С развитием цветного телевидения первыми на официальном уровне отменили белый цвет одежды на US Open в 1972-м, за ним последовали и другие соревнования, а Уимблдон «держится» до сих пор. Более того, в 1995 году формулировка ужесточилась до «почти полностью белый цвет».

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В 2014-м прикрыли лазейки и для различных оттенков, близких к белому цвету (кремовые, светло-серые), которым производители пытались наносить рекламу. Даже нижнее бельё, или другие детали одежды (кепки, банданы, легинсы, напульсники), и даже шнурки и подошва кроссовок должны быть только белыми. Допускается цветная полоса не более 1 см на воротнике или по краю шорт, юбок и рукавов, а также при отделке швов. Логотип производителя должен быть небольшим, но конкретных ограничений нет. Только сумки-чехлы под теннисные ракетки и сами ракетки не подпадают под цветовые ограничения. Чтобы не было никаких эксцессов, производители спортивной одежды и обуви должны за 90 дней представить на утверждение дизайн новой формы. И даже несмотря на все эти драконовские меры, что в наличии у дизайнеров только один цвет, теннисистки всё равно умудряются выглядеть разнообразно и стильно.

Отобрать и поделить! Кто позарился на большие деньги Уимблдона и US Open Пока Надаль, Федерер и Джокович купаются в деньгах, другим игрокам не хватает на карьеру. Может, нужно их у кого-то отобрать?

Вообще мировые дизайнеры одежды считают для себя настоящим вызовом участие в подготовке нарядов для Уимблдона и каждый год этот турнир превращается в настоящий показ мод. Например, для Серены Уильямс в этом году подготовили специальную брошку в форме логотипа «Найк» с 34 кристаллами Сваровски вместо обычной нашивки на форму. Дизайнер Эбби Суонкатт объяснила, что число 34 означает возраст, в котором американка пока в последний раз завоевала титул на Уимблдоне (2016): «Я хотела, чтобы Серена почувствовала, что нечто подобное могла бы надеть её бабушка. Но при этом, конечно, мы сделали всё в современном стиле, созданном специально для Серены».

Некоторые художники решили совместить стильность, элегантность и… экологичность. Вот такая своеобразная дань моде и попытка привлечь внимание общественности к злободневной проблеме загрязнения планеты. Отличилась известный дизайнер одежды Стелла Маккартни в сотрудничестве с «Адидас» и общественной организацией Parley for the Oceans, выступающей против загрязнения океанов. В линейку вошли 17 вещей, относящихся к женской и мужской спортивной форме, сделанных с использованием переработанного океанического пластика, исключительного белого цвета и с перфорацией. Это топы, футболки, платья, шорты, худи. Производители заверили, что сократили при этом количество отходов при изготовлении коллекции.

Ну и в заключении полюбуйтесь на 15 самых очаровательных «Белоснежек» Уимблдона. Оставим их спортивные заслуги за кадром. Выбирайте, кто на ваш взгляд, сама элегантная, обаятельная и очаровательная теннисистка в таком наряде.

Винус Уильямс (США)

Гарбинье Мугуруса (Испания)

Аманда Анисимова (США)