Белоснежки Уимблдона возвращаются. 15 потрясающих нарядов престижного турнира

На Уимблдоне очень много традиций, и одной из важных является белый цвет спортивной одежды, который стал обязательным ещё в XIX веке. В целом этого требования придерживались всё время и на других мэйджорах, но в правилах Уимблдона это требование «преимущественно белой» формы появилось в 1963 году. С развитием цветного телевидения первыми на официальном уровне отменили белый цвет одежды на US Open в 1972-м, за ним последовали и другие соревнования, а Уимблдон «держится» до сих пор. Более того, в 1995 году формулировка ужесточилась до «почти полностью белый цвет».
В 2014-м прикрыли лазейки и для различных оттенков, близких к белому цвету (кремовые, светло-серые), которым производители пытались наносить рекламу. Даже нижнее бельё, или другие детали одежды (кепки, банданы, легинсы, напульсники), и даже шнурки и подошва кроссовок должны быть только белыми. Допускается цветная полоса не более 1 см на воротнике или по краю шорт, юбок и рукавов, а также при отделке швов. Логотип производителя должен быть небольшим, но конкретных ограничений нет. Только сумки-чехлы под теннисные ракетки и сами ракетки не подпадают под цветовые ограничения. Чтобы не было никаких эксцессов, производители спортивной одежды и обуви должны за 90 дней представить на утверждение дизайн новой формы. И даже несмотря на все эти драконовские меры, что в наличии у дизайнеров только один цвет, теннисистки всё равно умудряются выглядеть разнообразно и стильно.
Вообще мировые дизайнеры одежды считают для себя настоящим вызовом участие в подготовке нарядов для Уимблдона и каждый год этот турнир превращается в настоящий показ мод. Например, для Серены Уильямс в этом году подготовили специальную брошку в форме логотипа «Найк» с 34 кристаллами Сваровски вместо обычной нашивки на форму. Дизайнер Эбби Суонкатт объяснила, что число 34 означает возраст, в котором американка пока в последний раз завоевала титул на Уимблдоне (2016): «Я хотела, чтобы Серена почувствовала, что нечто подобное могла бы надеть её бабушка. Но при этом, конечно, мы сделали всё в современном стиле, созданном специально для Серены».
Некоторые художники решили совместить стильность, элегантность и… экологичность. Вот такая своеобразная дань моде и попытка привлечь внимание общественности к злободневной проблеме загрязнения планеты. Отличилась известный дизайнер одежды Стелла Маккартни в сотрудничестве с «Адидас» и общественной организацией Parley for the Oceans, выступающей против загрязнения океанов. В линейку вошли 17 вещей, относящихся к женской и мужской спортивной форме, сделанных с использованием переработанного океанического пластика, исключительного белого цвета и с перфорацией. Это топы, футболки, платья, шорты, худи. Производители заверили, что сократили при этом количество отходов при изготовлении коллекции.
Ну и в заключении полюбуйтесь на 15 самых очаровательных «Белоснежек» Уимблдона. Оставим их спортивные заслуги за кадром. Выбирайте, кто на ваш взгляд, сама элегантная, обаятельная и очаровательная теннисистка в таком наряде.
Доминика Цибулкова (Словакия)
Елена Остапенко (Латвия)
Каролина Возняцки (Дания)
Серена Уильямс (США)
Фанни Штолляр (Венгрия)
Элина Свитолина (Украина)
Эжени Бушар (Канада)
Винус Уильямс (США)
Анжелика Кербер (Германия)
Гарбинье Мугуруса (Испания)
Мария Шарапова (Россия)
Слоан Стивенс (США)
Кристина Младенович (Франция)
Камила Джорджи (Италия)
Аманда Анисимова (США)
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