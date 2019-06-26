Надаля и Джоковича раздражает особый статус Федерера

Тема особого посева год за годом всплывает в теннисных обсуждениях, едва дело приближается к Уимблдону. Ну действительно – все турниры как турниры – сеют теннисистов чётко по последнему рейтинг-листу ATP, и только у Уимблдона, видите ли, «особый путь». Однако в этом году «полыхнуло» как никогда сильно. Всё из-за Федерера, который за прошлые заслуги на траве получил высокий 2-й номер «посева», а значит до финала не пересечётся с действующим чемпионом Уимблдона и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Зато второй ракетке мира Рафаэлю Надалю достался 3-й номер – следовательно с вероятностью 50 на 50 он может достаться уже в полуфинале либо Джоковичу, либо Федереру.

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Первым не выдержал «потерпевший» Рафаэль Надаль. «Это обычное дело. Уимблдон — единственный турнир, на котором организаторы делают с посевом всё, что хотят. Буду ли я вторым или третьим номером посева, не важно. Я в любом случае должен играть как можно лучше и бороться за победу в каждом матче. Но то, что на Уимблдоне так поступают с посевом, не кажется мне правильным. И не только мне, другие игроки тоже так думают. Здесь не уважают статус, который игроки заработали по ходу сезона».

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Джокович выбрал нейтральную сторону – отдал дань уважения Федереру, но при этом его это «уважение» тоже может коснуться, если Надаль всё же попадёт в половину сетки серба: «Такие вот на Уимблдоне правила. Они, конечно, странноватые, но их тоже нужно уважать. Федерер — величайший игрок, который выиграл наибольшее количество Уимблдонов. Если кто и заслуживает продвижения по посеву, то именно он. С другой стороны, при этом он будет находиться выше Надаля, что тоже странно».

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Схема подсчёта особого уимблдонского рейтинга, на самом деле, не так сложна – к очкам игрока, набранным за 52 недели, добавляются все очки, набранные за этот же период на травяных турнирах и ещё и 75 % от очков, набранных на наиболее удачном для каждого из игроков травяном турнире за предыдущие 12 месяцев. То есть все травяные очки за год у игрока удваиваются, а на лучшем из таких турниров почти утраиваются. Отметим, что посев на Уимблдоне с 2001 года рассчитан на 32 человека, то есть более-менее топовые игроки так или иначе в «посеве» оказываются. А до этого, когда посев был лишь на 16 человек, возникали такие казусы, что даже игроки из десятки рейтинг-листа оказывались вообще вне числа сеяных и могли попасть на других лидеров уже в первом матче.

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В результате этой «травяной» формулы подсчёта Федерер поднялся на одно место – со 3-го на 2-е, Надаль опустился на одно – со 2-го на 3-е, а прошлогодний финалист Кевин Андерсон рванул аж на 4 места – с 8-го на 4-е, значит не встретится ни с кем из первой тройки вплоть до полуфинала, если, конечно, до него доберётся. При этом у женщин посев Уимблдона чётко отражает текущий рейтинг – прошлогодняя финалистка Серена Уильямс получила 11-й номер, а действующая чемпионка Анжелика Кербер – 5-я.

Уважаемый в Англии бывший теннисист Грег Руседски обрушился с критикой на организаторов: «Надаль должен был быть посеян под вторым номером на Уимблдоне в этом году. Вы не можете составлять рейтинг под тип покрытия: Федерер — №1 на траве, Джокович — №1 на харде, Надаль — №1 на грунте. В наши дни любой тип кортов является среднескоростным, поэтому теннисисты и зарабатывают рейтинговые баллы в течение года. Из-за действующей системы Надаль должен будет сыграть с Федерером и Джоковичем в полуфинале и финале, если они доберутся до этих стадий. А мог бы и вовсе этого избежать. Правила есть правила, но я верю, что их иногда нужно менять».

Вторит ему и известный тренер Даррен Кэхилл: «Формула посева на Уимблдоне возникла, когда было чёткое различие между специалистами игры на грунте и теннисом на быстром покрытии. Многие «грунтовые» игроки даже пропускали турниры на траве. Сейчас это не так. Игроки адаптировались, трава стала медленнее, и игра соответственно тоже».

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Так что же делать с травяным рейтингом? Оставить как дань традициям, или же, идя в ногу со временем, уравнять Уимблдон с остальными турнирами?

Мнение читателей

rasten

Надаль искажает действительность. На Уиме просто более сложная формула расчета посева, и это давняя традиция. Для определения посева суммируются очки общего рейтинга и очки, заработанные на травяных турнирах. В связи с этим те, кто лучше выступает на траве, могут получить № посева на Уиме немного выше своего рейта за 52 недели.



rinnatt

Если бы ещё и французы с посевом чудили...)) то Рафа наверно был бы не против..)) Король грунта по-любому был бы посеян первым...)

aaabbb8

Новак сам в прошлом году получил привилегии от оргов Уимблдона, когда вместо 17 номера посева получил 12-й, который дал ему возможность избежать встречи с Топ 4 вплоть до 1/4 финала. И что-то не слышно было возмущений с его стороны. То, что он сейчас говорит, это просто лицемерие.



rfms

Маэстро едет в Париж — ему лучший корт, едет в Лондон — ему лучший посев… это ли не признание и любовь… а Надаль может выиграть и сто турниров на глине подряд и все равно, как только появляется маэстро, его отправляют на задворки



adilet1980

Во многом в турнирах большого шлема зрелищность игр в последних стадиях турнира зависит от посева, кому нужен такой финал как Надаль — Андерсон или Андерсон — Джокович, все это было, если Надаль попадет к верхней сетке к Джоковичу нет гарантии что Федерер выедет в финал, мы можем быть свидетелями прошлогоднего сценария. Справедливо было бы посеять игроков по рейтингу, но нельзя забывать и про молодых которые в пяти партиях могут дать бой фаворитам, а может даже и выиграть. Циципас, Тим, Димитров например, и не надо забывать про прибавляющего Станисласа Вавринку.



nypogodi

Правильно делают что не молчат

надо поднимать этот вопрос и ещё

надо поднять вопрос по Итоговому —

надо чередовать хард с грунтом к примеру 3/1