«Добилась того, о чём не мечтала». Доминика Цибулкова повесила ракетку на гвоздь

Одна из самых ярких теннисисток тура Доминика Цибулкова объявила о своём решении повесить ракетку на гвоздь. Решение обдуманное и здравое – словачку в конце карьеры замучили травмы. И пока все помнят её как грозную силу на корте, самое время было сделать этот решительный шаг.

В юношеском возрасте Доминика особо не выделялась на фоне сверстниц – играла ровно, но без особых всплесков. На юниорских «Больших шлемах» словачка максимально добиралась до четвертьфиналов и лучшим результатами того времени были два подряд финала на престижном турнире Eddiе Herr (2004, 2005).

Зато во взрослом туре дела сразу же пошли в гору. 2005-й словачка завершила на 555-м месте рейтинг-листа WTA, 2006-й – на 156-м, 2007-й – на 52-м, 2008-й – на 19-м. Доминику при довольно невысоком для тенниса росте (161 см) отличала какая-то безумно быстрая работа ног, неимоверная выносливость, отличный удар справа и довольно приличная подача, несмотря на скромные антропометрические параметры. Немудрено, что теннисисткой, которой она больше всего восхищается, словачка называла Ким Клейстерс.

Доминику сразу же заметили в туре не только благодаря её боевому характеру и хорошим результатам, но и красивой внешности. В 2009 году теннисная Дюймовочка, как её прозвали в туре, вместе с белоруской Викторией Азаренко, украинкой Алёной Бондаренко и россиянкой Анной Чакветадзе приняла в съёмках в бикини для французской версии журнала FHM.

Спустя два года Доминика Цибулкова приняла участие в довольно откровенной фотосессии для словацкого журнала Novy Cas, уже без бикини. «Когда съёмка только начиналась, и мы делали первые фотографии, то я немного нервничала. Но сейчас, когда я вижу результат, то могу сказать, что мне нравится то, что в итоге получилось. Не вижу ничего плохого в подобных съёмка», — призналась тогда Доминика, которая получила тогда гонорар за съёмки в размере 100 тыс. евро.

При довольно быстром попадании в топ-20 к Доминике очень долго не приходил первый титул. Первый трофей, причём довольно крупный, она завоевала в возрасте 22 лет в Москве – на Кубке Кремля-2011. Именно моторность и заряженность на победу позволили тогда Цибулковой поднять главный трофей над головой.

Ещё одно яркое воспоминание от поездки в Москву наверняка осталось у Доминики после полуфинала Кубка Федерации-2013, который разыгрывался на грунте Ледового дворца «Крылатское», уложенном прямо на лёд. Тогда Цибулкова и Даниэла Гантухова после первого дня повели в противостоянии с хозяйками со счётом 2-0, однако те на следующий день за счёт длинной скамейки смогли перевернуть ход матча и вырвать у Доминики и Даниэлы путёвку в финал (2-3).

Первый серьёзный успех на турнирах «Большого шлема» пришёл к Доминике на «Ролан Гаррос»-2009, где она добралась аж до полуфинала, а титул тогда разыграли две россиянки – Светлана Кузнецова и Динара Сафина. На Australian Open-2014 Доминика прошла на один круг дальше – и лишь в финале уступила китаянке Ли На.

Самым успешным в карьере Доминики стал сезон-2016, когда она выиграла три титула – Катовице, Истбурн, Линц, ещё три раза дошла до финала – Акапулько, Мадрид, Ухань, была четвертьфиналисткой Уимблдона, и в итоге впервые в карьере попала на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре.

А там начались чудеса – на групповом этапе словачка с одной победой при двух поражениях смогла выйти в плей-офф по дополнительным показателям. В полуфинале она справилась со Светланой Кузнецовой, а в финале – с первой ракеткой мира Анжеликой Кербер, которой проиграла до этого в группе.

Титул в Сингапуре стал для Доминики самым крупным в карьере и самым последним – 8-м. Год она завершила 5-й в мире, а в марте следующего года поднялась на рекордное для себя 4-е место. Но результаты у неё постепенно пошли на спад – к октябрю словачка покинула топ-10, и больше ни разу не смогла попасть на Итоговый чемпионат WTA.

Таким образом, Цибулкова установила достижение, которое невозможно побить, а можно лишь повторить. Она стала первой дебютанткой-чемпионкой «восьмёрки», которая ушла из тенниса непобеждённой. Правда, свой дебютный «итоговик» выиграла в этом году Эшли Барти, но она ещё может проиграть в следующей розыгрыше, поскольку пока никуда уходить не собирается.

«Это не было спонтанным решением вроде того, что я проснулась утром и сказала себе: больше не хочу играть. Это был долгий процесс. Когда в марте я проиграла Азаренко в Майами, то уже тогда была убеждена, что это был мой последний матч», — рассказала Доминика в своём заявлении.

Но уйти в марте не удалось: «Я поговорила с тренером, который напомнил об обещании сыграть на Кубке Федерации. Он убедил меня выступить за сборную Словакии и попрощаться с болельщиками, а потом уже принять окончательное решение. У нас был такой план: я должна была сыграть на «Ролан Гаррос», а затем, ничего не объявляя, уйти в отпуск, отдохнуть и уже потом смотреть по ситуации». Необходимо уточнить, что в апреле сборная Словакии играла матч с командой Бразилии за право остаться в Мировой группе II, и Доминика принесла 2 очка своей команде, последнее из которых стало победным. Всего Цибулкова за сборную Словакии сыграла 12 сезонов в Кубке Федерации, участвовала в 22 матчах и одержала в них 22 победы в одиночках (при 11 поражениях). Больше за всю историю команды одиночных встреч выиграла только Гантухова (32).

Теннисисткой, с которой словачка сыграла последний матч в карьере, стала белоруска Арина Соболенко. «На «Ролан Гаррос» меня преследовали странные чувства. Ведь никто, кроме моей команды, не знал, что это мой последний турнир. К тому времени я приняла окончательное решение. Передо мной уже не стоял выбор — да или нет. Я знала, что это мой последний турнир. Теннисная жизнь очень тяжела. Переезды, тренировки, полная самоотдача ежедневно. Я начала уставать от этого. Тем более что я достаточно сделала и добилась того, о чём никогда не мечтала».