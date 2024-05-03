Фото: Гарбинье Мугуруса посетила матч между Рублёвым и Фритцем на турнире в Мадриде
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Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса посетила матч 1/2 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) между восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и американцем Тейлором Фритцем, занимающем 13-е место в рейтинге ATP. Напомним, матч закончился победой россиянина в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.
Фото: ATP Tour
Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 17:10 МСК
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|3
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|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Отметим, что Мугуруса сидела в одном боксе с другим известным бывшим испанским теннисистом — Фелисьяно Лопесом, который сейчас является директором турнира в Мадриде.
Напомним, в апреле 2024 года Гарбинье Мугуруса объвила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Спортсменка не выступала на турнирах с начала 2023 года.
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