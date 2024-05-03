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Фото: Гарбинье Мугуруса посетила матч между Рублёвым и Фритцем на турнире в Мадриде

Фото: Гарбинье Мугуруса посетила матч между Рублёвым и Фритцем на турнире в Мадриде
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Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса посетила матч 1/2 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) между восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и американцем Тейлором Фритцем, занимающем 13-е место в рейтинге ATP. Напомним, матч закончился победой россиянина в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Фото: ATP Tour

Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 17:10 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Отметим, что Мугуруса сидела в одном боксе с другим известным бывшим испанским теннисистом — Фелисьяно Лопесом, который сейчас является директором турнира в Мадриде.

Напомним, в апреле 2024 года Гарбинье Мугуруса объвила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Спортсменка не выступала на турнирах с начала 2023 года.

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