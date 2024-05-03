Фото: Гарбинье Мугуруса посетила матч между Рублёвым и Фритцем на турнире в Мадриде

Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса посетила матч 1/2 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) между восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и американцем Тейлором Фритцем, занимающем 13-е место в рейтинге ATP. Напомним, матч закончился победой россиянина в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Фото: ATP Tour

Отметим, что Мугуруса сидела в одном боксе с другим известным бывшим испанским теннисистом — Фелисьяно Лопесом, который сейчас является директором турнира в Мадриде.

Напомним, в апреле 2024 года Гарбинье Мугуруса объвила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Спортсменка не выступала на турнирах с начала 2023 года.