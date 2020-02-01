Родилась в Москве, а прославила Америку. Кенин с первой попытки победила в финале «Шлема»!

Мугуруса – «феникс»

Женская сетка Australian Open



Гарбинье Мугуруса на этом Australian Open, образно говоря, воскресла из пепла, как феникс. Испанка уже давно не показывала сколько-нибудь приличных результатов. Времена, когда она стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2016, Уимблдона-2017 и на 4 недели поднялась на первую строчку рейтинга, остались в прошлом. Единственный титул в прошлом сезоне испанка завоевала на скромном турнире в Монтеррее, а на «Шлемах» её лучшим результатом в 2019-м был 4-й раунд. В результате к Открытому чемпионату Австралии – 2020 Мугуруса подошла, балансируя на грани посева (и не попав в него, поскольку поднялась на нужную строчку слишком поздно) – в ранге 32-й ракетки мира. Никаких чудес от неё здесь не ждали, да и вирус, который она подхватила за несколько дней до старта турнира, выступая в Хобарте, не добавлял оптимизма.

Последняя надежда России. Павлюченкова сражается с двукратной победительницей «Шлемов» Анастасия осталось последней россиянкой на Australian Open. Она будет противостоять Мугурусе – бывшей подопечной своего тренера Сьюмика.

После получаса на корте Мельбурна оптимизма стало ещё меньше – Гарбинье проиграла сет Шелби Роджерс под ноль. Однако дальше ход матча полностью перевернулся, и за следующие 2 часа испанка отдала сопернице лишь один гейм. После этого Мугуруса в трёх сетах одолела Айлу Томлянович, а дальше пошли победы над топ-игроками: Элина Свитолина, Кики Бертенс, Симона Халеп. Перед полуфиналом с Халеп



Мугуруса победила Анастасию Павлюченкову, которая, в отличие от вышеперечисленной тройки, в топ-10 не входит, но к этому турниру тоже подошла в неожиданно хорошей форме. Пикантности их противостоянию придавало то, что россиянка прошлой осенью начала работать с Сэмом Сьюмиком, который до того на протяжении нескольких лет тренировал Гарбинье. А испанка, летом расставшаяся с ним, сейчас тренируется с Кончитой Мартинес. Кстати, именно под её руководством Мугуруса победила на Уимблдоне – Сьюмик тогда не смог прилететь на турнир из-за скорых родов жены, бывшей теннисистки Мэйлен Ту.

Победа Кенин над Барти и дебют в топ-10

Софья Кенин, напротив, в прошлом сезоне совершила прорыв – не зря по его итогам она получила награду «Прогресс года» от WTA. Американка выиграла три турнира (Хобарт, Мальорку и Гуанчжоу), была в полуфиналах Premier 5 в Торонто и Цинциннати и закончила год 14-й ракеткой мира. В Мельбурне самую громкую победу она одержала в полуфинале, одолев первую ракетку мира и местную фаворитку Эшли Барти. Благодаря выходу в финал уроженка Москвы обеспечила себе дебют в топ-10.

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Активный старт не помог Гарбинье

Мугуруса начала финал, играя агрессивнее соперницы и в целом выглядя увереннее в себе. Она быстро повела с брейком, а потом ещё и заработала тройной скрытый сетбол при счёте 4:2. Кенин спасла тот гейм, и сразу после этого испанка провалила свою подачу, сорвав два удара и следом допустив две двойные. Тем не менее, Гарбинье тут же сделала ещё один брейк и подала на сет.

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Этот брейк оказался для испанки последним в матче. Во второй партии у Мугурусы наступил спад, что с ней случается нередко. Она начала допускать слишком много ошибок, а Софья, напротив, почти полностью избавилась от неточностей. В активности игры Кенин соперницу не превосходила, но Мугуруса сама дарила достаточно, чтобы американка русского происхождения взяла сет с двумя брейками.



Решающую партию теннисистки начали на равных. Преимущество Софья добыла в середине сета, когда опять спасла свой гейм с тройного брейк-пойнта и тут же сделала брейк. Ещё через десять минут всё было кончено. Кенин даже не понадобилось подавать на матч — Мугуруса допустила двойную ошибку на втором матчболе. Кстати, из восьми двойных Гарбинье за матч три пришлись на брейк-пойнты.

«Это лучшие две недели в моей жизни»

«Я постараюсь не давать волю лишним эмоциям. Софья, поздравляю — ты провела не только очень хороший финал, но и отличный турнир. Я хочу извиниться перед моей командой. Без вашей помощи я бы ни за что не добралась до этого финала. Спасибо за вашу помощь. Благодарю всех моих друзей из Сантьяго. Вы все присутствовали на моих матчах, болели за меня, и я очень благодарна за поддержку. Этот корт придавал мне энергии, мне очень нравится играть здесь. Спасибо всем болельщикам!», — сказала Мугуруса в своей речи на корте.

«Это моя первая речь. В первую очередь я хочу поздравить и поблагодарить Гарбинье. Мне хотелось бы, чтобы мы с тобой ещё не раз сыграли в финалах. Моя мечта осуществилась. Это очень эмоциональный момент. Я упорно трудилась, чтобы добиться этого, и вот сейчас реализовала свою мечту. Это мой любимый турнир, и я очень рада, что это произошло здесь. Последние две недели были лучшими в моей жизни. Я поздравляю папу, с которым мы так упорно работали над тем, чтобы добиться успеха, и маму, которая очень далеко, за океаном, смотрела этот матч», — а это слова новоиспечённой чемпионки.



Вот так 21-летняя Софья, родившаяся в Москве, но почти сразу после этого увезённая родителями в США, принесла Америке очередной титул на мэйджорах – и завоевала свой первый трофей подобного уровня. В понедельник она станет седьмой ракеткой мира. Мугуруса совершит рывок на 16 строчек и займёт 16-ю позицию. Если испанка сыграет хотя бы на нескольких значимых турнирах сезона так же, как в Мельбурне до финала, то определённо вернётся как минимум в десятку лучших.