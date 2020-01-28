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Павлюченкова, Халеп, Надаль: 29 января, расписание матчей, сетка Australian Open-2020

Анастасия Павлюченкова
Даниил Сальников
Последняя надежда России. Павлюченкова сражается с двукратной победительницей «Шлемов»
Анастасия осталось последней россиянкой на Australian Open. Она будет противостоять Мугурусе – бывшей подопечной своего тренера Сьюмика.
Теннис / Australian Open 2020 0

В среду, 29 января, на Открытом чемпионате Австралии должны завершиться четвертьфиналы. Последняя представительница России во всех пяти разрядах – Анастасия Павлюченкова – померится силами с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой. Соперницы ранее встречались 5 раз, и счёт личных встреч в пользу испанки – 4-1. Россиянка победила лишь в Штутгарте-2018, когда, уступив первый сет, Гарбинье отказалась затем продолжить борьбу из-за травмы. А вот сама испанка выиграла в Майами-2013, Токио-2014, Цинциннати-2016 и Бирмингеме-2018. Однако со времени последней встречи прошло уже полтора года. За это время Мугуруса из группы лидеров мирового рейтинга откатилась за пределы третьего десятка рейтинга, а также рассталась с тренером Сэмом Сьюмиком, на время четырёхлетнего сотрудничества с которым пришлись основные успехи испанкой теннисистки с венесуэльскими корнями.

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Красотка, которая отважно сражается на корте, выпускает капсульную коллекцию одежды и открывает свою первую библиотеку.

У 12-кратной победительницы турниров WTA в одиночном разряде Анастасии Павлюченковой тоже был непростой период. Но в нынешнем сезоне россиянка постепенно обретает былую игру. В Аделаиде она одержала неплохую победу над эстонкой Анетт Контавейт, а на Australian Open прибавляет от игры к игре. Павлюченкова справилась с непростой американкой-левшой Тэйлор Таунсенд, сенсационно выбила из сетки вторую ракетку мира Каролину Плишкову, а затем переупрямила трёхкратную чемпионку «Шлемов» Анжелику Кербер. И теперь в четвертьфинале Анастасия встретится с Мугурусой (кстати, Контавейт тоже добралась до этой стадии соревнований). Для россиянки это уже шестой четвертьфинал на мэйджорах, и она уже собрала своеобразный «Карьерный шлем» из четвертьфиналов, отличившись хотя бы по разу на каждом из крупных турниров. Как ни странно, последним россиянке покорился как раз турнир в Мельбурне – в 2017-м. С тех пор она ещё дважды попадала в Мельбурне в восьмёрку сильнейших (2019 и 2020). Возможно, именно сейчас Анастасии Павлюченковой удастся наконец, с шестой попытки, сделать ещё один шаг по турнирной сетке и впервые оказаться в полуфинале «шлема». А помочь ей в этом может её новый тренер Сэм Сьюмик – тот самый, который стал соавтором всех главных успехов Гарбинье Мугурусы в карьере. Многие наблюдатели отмечают, что с французским наставником Павлюченкова обрела стабильность в игре, стала лучше реализовывать свои шансы, которые у неё регулярно были и раньше, но она их частенько растрачивала. Конечно, в грядущем противостоянии фаворитом считается Мугуруса (коэффициент на победу 1.53), но и победа Анастасии не будет неожиданностью (2.45). Всё, как обычно, решится на корте.

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Australian Open. День 10-й. 29 января, среда. Начало матчей в 11:00 (03:00 мск).

Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Женщины. 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Мужчины. Сетка

Парный разряд. Женщины. 1/2 финала. Сетка

Парный разряд. Микст. 1/4 финала. Сетка

Rod Laver Arena

3:00. Контавейт (Эстония, 28) – Халеп (Румыния, 4)

Не ранее 4:30. Мугуруса (Испания) – Павлюченкова (Россия, 30)

Australian Open (ж). 1/4 финала
29 января 2020, среда. 04:30 МСК
Гарбинье Мугуруса
32
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
30
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Не ранее 6:30. Вавринка (Швейцария, 15) – А. Зверев (Германия, 7)

Australian Open (м). 1/4 финала
29 января 2020, среда. 06:30 МСК
Стэн Вавринка
15
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Не ранее 11:30. Надаль (Испания, 1) – Тим (Австрия, 5)

Australian Open (м). 1/4 финала
29 января 2020, среда. 11:30 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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