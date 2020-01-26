Знай наших! Американка Кенин с русскими корнями сильнее наследницы Серены

Женская сетка Australian Open

На «Ролан Гаррос» — 2019 Софья Кенин в третьем круге обыграла Серену Уильямс, добившись лучшего на тот момент результата на «Шлемах» — выхода в 1/8 финала. 8 месяцев спустя, на Australian Open – 2020, американская теннисистка выбила другую соотечественницу, которую после прорыва на Уимблдоне-2019 окрестили «наследницей Серены», — Кори Гауфф. В Мельбурне 15-летняя Гауфф тоже выступила здорово, выбив Винус Уильямс (как и на Уимблдоне) и Наоми Осаку, которая пыталась защитить здесь титул, но Кенин оказалась сильнее. В первой и второй партиях Кори играла активнее Софьи, однако Кенин перетерпела соперницу во втором сете, а в третьем взяла все геймы, хотя он и продолжался полчаса – 6:7 (5:7), 6:3, 6:0. Теперь Софья впервые вышла в четвертьфинал мэйджора, где встретится с Онс Жабер, которая на этом турнире завершила карьеру Каролины Возняцки.

Софья Анна Кенин (её полное имя звучит именно так) родилась в Москве 14 ноября 1998 года. Дальнейшие перспективы в нашей стране тогда были смутными – только что произошёл дефолт, и никто не знал, что будет дальше. Через несколько месяцев после рождения дочери её родители решили эмигрировать в США, и в итоге вся семья получила американское гражданство.

Кенин взяла в руки ракетку в пять лет. Родители решили отдать её в теннис не случайно – Софья с детства предпочитала играть не с куклами, а с мячиками. Семья жила на юге США, в жаркой Флориде, где климат позволяет играть круглый год. Её первым тренером был Рик Макки, а затем Софья занималась в академии Ника Боллетьери, через которую прошли многие звёзды. С одной из них, Анной Курниковой, Кенин встречалась в детстве и сохранила совместное фото.

Другую воспитанницу этой академии, Марию Шарапову, Софья называла своим кумиром и легендой тенниса. В 2017 году Кенин проиграла ей в 3-м круге US Open и именно после этого турнира приняла решение оставить учёбу в университете и стать профессиональной теннисисткой.

Через год Кенин так вспоминала этот поединок: «Я запомнила матч с Марией Шараповой в прошлом году. Я наслаждалась каждым моментом на корте. Шарапова — легенда. Она великая теннисистка. Матч с ней на US Open я не забуду никогда».

Выступая на US Open в 2019 году, американка рассказала о своём отношении к Нью-Йорку и к болельщикам. «Здесь всегда много людей, которые болеют за меня, не то чтобы все, но довольно много. Я не страдаю звёздной болезнью, поэтому всегда стараюсь сфотографироваться с поклонниками или поставить автограф. Но сейчас был случай, когда я шла непосредственно на корт. Меня попросили сфотографироваться, но мой охранник отказал болельщику. Это было действительно не вовремя. Но я сказала: «Извините!». Я всегда ставлю автографы, поскольку сама не так давно была просто болельщицей, знаю, как многое значат для поклонников минуты общения с кумиром. Я помню, каково было получить заветную подпись. Я обожаю это место. Знаете, я хочу купить квартиру здесь! В один прекрасный день я так и сделаю. Манхэттен – это место, которое я люблю, и я чувствую себя здесь как дома каждый раз, когда приезжаю сюда».

Результаты Софьи в прошлом сезоне – помимо выхода в 4-й круг «Ролан Гаррос», она завоевала три титула WTA – были достаточно хороши для того, чтобы подняться на 12-ю строчку рейтинга, принять участие в Итоговом чемпионате, приехав туда в статусе запасного игрока, и получить награду от WTA. Кенин признали самой прогрессирующей теннисисткой года.

Софья любит животных, особенно собак. У неё дома живут два очаровательных питомца, по которым она скучает и радуется встрече с ними после вынужденных частых разлук.

Впрочем, чужие животные тоже вызывают у Кенин умиление. На улицах Нью-Йорка она не боится погладить запряжённую в повозку лошадь, а в Австралии с удовольствием обнимает кенгуру и коал.

В межсезонье Софья не только хорошо отдохнула в Индонезии, отметив там свой день рождения, но и упорно тренировалась. На первых неделях нового сезона удачно выступить ей не удалось, зато в Мельбурне Кенин уже добилась отличного результата и будет фавориткой в борьбе за выход в полуфинал.