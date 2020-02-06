Кенин сравнивают с Шараповой, а россиянка тем временем развлекается в Америке

Софья Кенин после триумфа в Мельбурне вспомнила, как равнялась на Курникову и Шарапову. У самой Марии в спортивном плане всё безрадостно.

Шарапова вылетела в 4-ю сотню и отдыхает в США

Российская теннисистка Мария Шарапова, после поражения от Донны Векич на старте Australian Open вернувшаяся в США, посетила празднование 100-летия со дня основания американского журнала о дизайне Architectural Digest. На этом мероприятии экс первая ракетка мира и обладательница «Карьерного шлема» встретилась с британской супермоделью, актрисой и певицей Наоми Кэмпбелл. 32-летняя спортсменка опубликовала фотографию, где она стоит вместе с 49-летней Кэмпбелл и главным редактором Architectural Digest Эми Эстли. «Провела вечер с двумя необыкновенными женщинами на праздновании 100-летия Architectural Digest», — написала Шарапова.

Ранее Мария, опустившаяся в конец 4-й сотни рейтинга, побывала в музее антикварных артефактов в Лос-Анджелесе Galerie Provenance, затем отправилась в Нью-Йорк, где сходила на «Американскую утопию» Дэвида Бирнса в театре «Гудзон» на Бродвее, а также заглянула в галерею современного искусства Pace Gallery на Манхеттене.

Веснина провела параллели между Шараповой и Кенин

Тем временем Елена Веснина, победительница трёх турниров «Большого шлема» и Олимпиады-2016 в паре с Екатериной Макаровой, сравнила с Шараповой Софью Кенин, которая завоевала в Мельбурне титул. Напомним, сама Кенин признавалась, что в детстве Мария была её кумиром. «Да, их истории чем-то схожи. Софья тоже родилась в России, как и Маша, она в детстве переехала в США и теперь повторила одно из её достижений, став чемпионкой Australian Open. Но всё равно они разные. Конечно, аналогии можно проводить, но скорее это просто удачное совпадение.



Пока ещё рано утверждать, что она сможет закрепиться в элите женского тура. Сейчас нельзя спрогнозировать, как эта победа скажется на ней в психологическом плане. Она может показаться ей грандиозным успехом, который ошеломит её, и некоторое время после этого она будет выглядеть потерянной. А быть может, она воспримет этот успех как должное и продолжит работать и побеждать. Она ещё юна, это её первая большая победа. Посмотрим, определённые итоги можно будет подвести только в конце сезона».

Родилась в Москве, а прославила Америку. Кенин с первой попытки победила в финале «Шлема»! Софья Кенин стала чемпионкой Australian Open 2020. Её нянчила Анна Курникова, она восхищается Марией Шараповой и дружит с Динарой Сафиной.

Кенин вспоминала про Шарапову и непосредственно после триумфа на Australian Open. «Я равнялась на Марию Шарапову, Анну Курникову. В детстве смотрела их матчи. Я видела по телевизору, как Мария выиграла турнир «Большого шлема» в 17 лет. Да, наблюдение за российскими теннисистками мне точно помогло. Во мне, безусловно, присутствует что-то русское. Я бы сказала, что это боевой дух. И спасибо родителям, что подарили мне американскую мечту».

Макарова объявила об уходе из тенниса

А напарница Весниной по всем главным победам объявила, что в Санкт-Петербурге попрощается с профессиональным теннисом. Основной причиной этого решения бывшая первая ракетка мира в парном разряде назвала сильную боль в ахилловых сухожилиях, которая преследует её уже на протяжении пяти лет. Макарова не играла в туре почти год – с февраля 2019-го, когда проходил турнир в Дубае. В одиночном разряде она вылетела в первом круге, а в паре с чешкой Люцией Градецкой дошла до финала. Перед этим она завоевала титул в Петербурге в паре с Маргаритой Гаспарян.

Красота дня. Елена Веснина стала мамой Победительница Олимпиады и трёх турниров «Большого шлема» в женском парном разряде Елена Веснина родила дочь.

Решение Екатерины о завершении карьеры фактически перечёркивает надежды болельщиков на возвращение в тур Елены и воссоединение их пары. Даже если сама Веснина, 20 ноября 2018 года родившая дочку, возобновит карьеру, вряд ли то же самое сделает Макарова – а ни с кем другим столь успешно играть в паре Елене не удавалось.