Красота дня. Елена Веснина стала мамой

Елена Веснина, одна из самых успешных теннисисток в истории России в парном разряде, стала мамой. Елена родила дочку.

Перед самым уходом в декрет Веснина вместе со своей напарницей, Екатериной Макаровой, успела стать первой ракеткой мира. Произошло это после «Ролан Гаррос», где, правда, девушки выступали не вместе, и обе проиграли в первом раунде.

Зато в начале мая Елена и Екатерина завоевали титул на турнире в Мадриде. Учитывая, когда родила Веснина, несложно предположить, что тогда она уже была на третьем месяце беременности – больше, чем Серена Уильямс, выигравшая Australian Open на втором месяце. При этом все грунтовые турниры, включая «Ролан Гаррос», россиянка играла и в одиночном, и в парном разряде.

Кстати, о своей беременности Веснина сообщила меньше чем за два месяца до родов – 1 октября. До того она никак не комментировала слухи на этот счёт, а с турниров снималась из-за травмы колена.

«В последний момент нам удалось подняться на первую строчку рейтинга. Я не думала об этом, считая, что если этому суждено случиться, то так тому и быть. Если же нет, то у меня всё равно будет главный приз.

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Надеюсь, люди запомнят меня хорошей спортсменкой и человеком. Для меня важно такое отношение на корте и за его пределами. Многие девушки понимают это, когда становятся старше. Когда она приближаются к концу карьеры, они осознают больше вещей. Я здорово провела время в туре. У меня много друзей. Я могу назвать самых близких из них, с которыми мы можем советоваться. Дома у меня семья, но и WTA стала моей семьёй. Теперь я в ожидании новой главы в своей жизни», — говорила Веснина в первых числах октября.

Также Елена сравнила беременных девушек со шпионами. «Муж знает, что теннис очень важен для меня. Он всегда поддерживал меня по ходу карьеры. Мы уже больше пяти лет вместе, и он осознаёт, как много это значит. Сейчас он самый счастливый человек в мире.

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Можете спросить у других беременных — мы как шпионы. Ты стараешься прятать округлившийся живот как можно дольше. Но когда уже не получается, то поднимаешь руки со словами: «Ладно, я выхожу из тени». Это прекрасный момент, но всё пройдёт так быстро, что он забудется. Рада, что останутся фото».

Если вспоминать основные успехи в карьере Весниной, то начать стоит с Хобарта-2013. Именно на этом соревновании Елена прервала серию из шести проигранных финалов в одиночном разряде и по пути к титулу уступила всего одну партию.

Шесть поражений в финалах у Весниной было не только на турнирах WTA в одиночном разряде – такое же количество решающих матчей она проиграла на «Шлемах» в парной категории. Три поражения состоялись в женском парном разряде, три – в миксте. Но через год с небольшим после начала совместных выступлений с Макаровой Елене удалось победить и на турнире «Большого шлема» — россиянки выиграли «Ролан Гаррос» — 2013, взяв верх в финале над сильнейшей парой того времени, Сарой Эррани и Робертой Винчи.

Сразу после триумфа вместе с Макаровой в Париже Веснина завоевала второй титул в одиночном разряде, став чемпионкой крупнейшего турнира на траве после Уимблдона – Истбурна. По ходу турнира Елена победила бывшую первую ракетку мира, Ану Иванович, и Ли На, которая в тот момент занимала шестую строчку.

В начале сезона-2014 Елена и Екатерина едва не стали первыми ракетками мира, но не смогли подать на матч в финале Australian Open против тех же Эррани и Винчи и потерпели поражение со счётом 5:7 в решающей партии. Кстати, в итоге Открытый чемпионат Австралии остался единственным «Шлемом», который россиянкам не удалось выиграть. Зато осенью того же года они победили на US Open, обыграв в финале Мартину Хингис и Флавию Пеннетту.

Хотя в женском парном разряде Australian Open Веснина не выиграла, она победила там в миксте. Напарником Елены был Бруно Суарес, и они уверенно прошли весь путь к победе, уступив всего две партии – в стартовом раунде и в финале.

Кстати, перед тем сезоном Елена вышла замуж, и это явно оказало положительное влияние на её карьеру. Помимо успехов в паре, она совершила настоящий рывок и в одиночке. Если 2015 год Веснина завершила за пределами топ-100, то выход в финал Чарльстона и, главное, в полуфинал Уимблдона позволили ей вернуться в топ-25! Кроме того, это было лучшее выступление Елены на турнирах «Большого шлема» — до того она лишь трижды была в 1/8 финала и никогда не проходила дальше этой стадии.

А главным успехом в 2016-м стали золотые медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Веснина и Макарова с приключениями добирались туда после победы в Монреале – их первый рейс задержался, они опоздали на пересадку и застряли в США, а билетов до Бразилии в продаже не было. К счастью, в результате им всё же удалось улететь, а затем уверенно победить всех соперниц. За весь турнир российская пара не проиграла ни одной партии! Они стали первыми российскими теннисистками, завоевавшими олимпийское золото в парном разряде.

В конце того же года Веснина и Макарова завоевали титул на Итоговом чемпионате WTA. Единственную партию россиянки проиграли в полуфинале, где в итоге одержали волевую победу над Хингис и Мирзой. В финале они взяли верх над Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой.

До весны 2017 года казалось, что полуфинал Уимблдона-2016 стал пиком ренессанса Весниной в одиночном разряде, но в марте она неожиданно завоевала титул на одном из крупнейших соревнований после «Шлемов» — в Индиан-Уэллсе. В 1/8 финала Елена уверенно победила вторую ракетку мира, Анжелику Кербер. И если немка в тот момент была на спаде, то Винус Уильямс, которую Веснина обыграла в четвертьфинале, напротив, находилась на подъёме. После этого Елена обыграла Кристину Младенович, а в финале вышла победительницей из российского дерби со Светланой Кузнецовой. После этой победы Елена поднялась на рекордную для себя 13-ю позицию в одиночном рейтинг-листе.

На Уимблдоне-2017 в парном разряде главными фаворитами были Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова, выигравшие три турнира «Большого шлема» подряд. Но Бетани получила страшную травму колена в одиночном матче второго круга и выбыла из тура почти на год. Другая сильная пара, Мартина Хингис и Чжань Латиша, в четвертьфинале неожиданно проиграли Анне-Лене Грёнефельд и Квете Пешке, и Веснина с Макаровой стали главными претендентками на победу.

Грёнефельд и Пешке на две сенсации подряд не хватило – Веснина с Макаровой обыграли их в двух партиях, а финал с Чжан Хаочин (сестрой Латиши) и Моникой Никулеску и вовсе закончился двумя «баранками»! Такого счёта в женском парном финале Уимблдона не было с 1953 года.

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