Сплав молодости и опыта. Получится ли хорошая пара из Зверева и Кербер?

Зверев, только что сыгравший лучший мэйджор в карьере, может выступить на ОИ-2020 в Токио вместе с Кербер. До старта Игр – меньше полугода.

Кербер надеется успешно сыграть вместе со Зверевым в Токио

32-летняя немка Анжелика Кербер, бывшая первая ракетка мира и победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, выразила желание сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио в миксте с 22-летним Александром Зверевым. Успехов в женском парном разряде у Кербер никогда не было – она не завоевала ни одного титула, не поднималась даже в топ-100, а на турнирах «Большого шлема» добиралась максимум до 3-го круга. Однако именно в миксте со Зверевым Кербер дважды выступала на Кубке Хопмана, где Германия и в 2018, и в 2019 годах дошла до финала. В двух встречах они добывали решающее очко как раз в миксте, хотя чаще успех приходил благодаря победам в одиночных матчах. Кстати, оба финала Кербер и Зверев проиграли швейцарской команде – Белинде Бенчич и Роджеру Федереру.

«Мне кажется, мы хорошо выступали в миксте на Кубке Хопмана в предыдущие годы. Я была бы рада, если бы мы смогли так же хорошо сыграть в Токио, хотя это и станет сюрпризом. Думаю, Саша готов и я тоже», — сказала Анжелика.

Пропущенная Александром Олимпиада и серебро Анжелики

Если карьера Кербер движется к завершению, и, весьма вероятно, это будет её последняя Олимпиада, то Зверев в туре относительно недавно, и он на Олимпийских играх должен выступить впервые. Александр мог дебютировать в Рио-де-Жанейро в 2016-м, но в последний момент принял решение пропустить те Игры, сославшись на плохое состояние. «Увы, я вынужден отказаться от Олимпиады. На турнирах в Вашингтоне и Торонто я был далёк от стопроцентной готовности и после консультаций с врачами принял решение пропустить Игры. Надеюсь, что к Цинциннати вернусь в строй. Желаю всей немецкой сборной успешного выступления в Бразилии», — сказал тогда Зверев.

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Для Анжелики турнир в Рио-2016 стал одним из ярких моментов сезона. В паре с Андреа Петкович немка проиграла в первом круге, а вот в одиночном разряде уверенно вышла в финал, не уступив соперницам ни одной партии. Золотую медаль Кербер завоевать не смогла, уехав из Бразилии с серебром – сенсационно «выстрелившей» на Олимпиаде Моники Пуиг хватило и на финал, в котором она взяла верх в трёх сетах. А Анжелика чуть позже стала чемпионкой US Open, что вкупе с титулом Australian Open и финалом Уимблдона позволило ей стать первой ракеткой мира и прервать серию Серены Уильямс из 186 недель на вершине. Американка разделила рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания на первой строчке со Штеффи Граф, кумиром детства Анжелики, а сама Кербер завершила год в статусе первой ракетки мира.

Возможные дуэты в миксте из сильнейших игроков стран:

Швейцария: Федерер (3-й номер в рейтинге ATP на 10.02.20) – Бенчич (5-й номер в рейтинге WTA на 10.02.20)

Испания: Надаль (2) – Мугуруса (16)

Австралия: Кирьос (20) – Барти (1)

Канада: Шаповалов (16) – Андрееску (6)

США: Иснер (18) – Кенин (7)

Германия: Зверев (7) – Кербер (20)

Греция: Циципас (6) – Саккари (21)

Бельгия: Гоффен (10) – Мертенс (19)

Россия: Медведев (5) – Александрова (28)

Япония: Нисикори (25) – Осака (10)

Франция: Монфис (9) – Младенович (37)

Зверев провалил первую неделю сезона, но показал лучший результат в Мельбурне

Звереву такие вершины пока не покорялись, но в начале нынешнего сезона он добился своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема» — вышел в полуфинал Australian Open. До того Александру не удавалось продвинуться дальше четвертьфинальной стали, причём на ней он был исключительно в Париже, на грунте «Ролан Гаррос». На харде немец хоть и выиграл канадский «Мастерс» в 2017-м и Итоговый чемпионат ATP в 2018-м, но на «Шлемах» не проходил дальше 4-го круга. В Мельбурне в том самом 4-м раунде Зверев уверенно победил Андрея Рублёва, а в четвертьфинале взял верх над Стэном Вавринкой. Доминик Тим не пустил немца в финал, обыграв его в четырёх партиях. Несмотря на хороший результат, Александр, два года назад поднимавшийся на третью строчку рейтинга, остался седьмой ракеткой мира. При этом начал год Зверев ужасно – проиграл все три матча на ATP Cup, допустив там множество двойных ошибок и сорвавшись во время одного из поединков на отца с использованием нецензурной лексики.

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Что касается нормативов для выступления на Олимпиаде, касающихся матчей за сборную, то здесь проблем ни у Зверева, ни у Кербер нет. Александр сыграл в Кубке Дэвиса даже больше, чем требуется, приняв участие в четырёх встречах за 3 года. При этом немец бойкотировал финальную часть Кубка Дэвиса – 2019, заявив, что ему совершенно не нравится реформированный вариант турнира, и отправившись вместо него в коммерческое латиноамериканское турне с Роджером Федерером. Анжелика после Олимпиады-2016 выступала в Кубке Федерации дважды – по одному разу в 2017 и 2018 годах. Кстати, в этом году женская сборная Германии уже успешно прошла предфинальную квалификацию, разгромив в гостях Бразилию, а мужской сборной в начале марта ещё предстоит домашний матч с Беларусью. Освобождены от квалификации в Кубке Дэвиса 4 полуфиналиста предыдущего розыгрыша (Россия, Великобритания, Канада и Испания) и получившие уайлд-кард Сербия с Францией.