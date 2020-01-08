Дети против отцов. Next Gen калечит старшее поколение на ATP Cup

Как Зверев отца обматерил…

Пока игроки одних сборных готовятся к плей-офф ATP Cup либо к решающим битвам за выход туда, некоторые теннисисты в Австралии отличились иным образом. Первая и наиболее некрасивая вспышка случилась у Александра Зверева. Ещё недавно самый успешный и известный из игроков Next Gen сейчас пребывает в небольшой яме, в которую угодил в прошлом сезоне. На новый командный турнир Зверев приехал, разумеется, в статусе лидера сборной, поскольку является первой ракеткой Германии, но не сумел выиграть ни одного матча. Сначала он уступил Алексу де Минору с двойного скрытого матчбола при счёте 6:4, 4:2, затем взял всего один гейм в первом сете со Стефаносом Циципасом. Поведя во втором сете 2:0, Александр отдал две свои подачи подряд и разразился двумя матерными тирадами в адрес своего отца, известного советского теннисиста.

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Опустив нецензурную лексику, которая занимает примерно треть произнесённых Зверевым-младшим фраз, получим следующее: «Да заткнись ты уже нахрен! Я не могу подать эту чёртову подачу, а ты мне какую-то хрень говоришь тут!». Излишне отмечать, что так не принято разговаривать ни с отцом, ни с тренером. Негативный эмоциональный фон понятен, но, в конце концов, в плохих результатах Зверева виноват в первую очередь он сам. Публичных извинений от Александра не последовало, хотя, вероятнее всего, в личном разговоре с отцом он извинился. Кстати, его игре этот выплеск не помог – он уступил Циципасу в двух сетах, а затем проиграл Денису Шаповалову со счётом 2:6, 2:6.



Таким образом, Зверев не принёс сборной Германии ни одного очка. А вскоре после криков Александра на трибунах показали его отца, щёки которого были влажными от слёз.

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А Циципас нечаянно ранил своего отца

В следующем туре отличился уже соперник Зверева, Циципас. Игра с Ником Кирьосом была очень упорной, и хотя с глобальной турнирной точки зрения для греков она уже ничего не решала, поскольку они потеряли шансы выйти в плей-офф, сам Стефанос бился за каждый мяч. После проигрыша первой партии на тай-брейке он сорвался и разбил свою ракетку рядом с командной скамейкой, на которой сидел его отец Апостолос. Вот только разбил неудачно – так, что один из её кусков отскочил в руку папы и поранил его. Апостолосу пришлось покинуть корт для получения медицинской помощи, а мама Стефаноса, Юлия Сальникова, громко отчитала сына.

«Это произошло случайно. Я не собирался этого делать, но, к сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Возможно, теперь отец на три дня запрёт меня в комнате. Наверное, отсесть к остальной команде было его идеей. Разочарован ли он моим поведением? Я не спрашивал его. Стоит спросить. Позже я поговорю с ним».

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Ник встал на защиту Стефаноса

Тем временем Кирьос призвал не уделять произошедшему слишком много внимания. «Я не видел самого момента. Не думаю, что Стефанос предполагал, что последствия будут такими. Вообще, не стоит уделять этому так много внимания и продолжать разбирать этот эпизод. Я тоже делал разные глупые вещи в пылу борьбы. Этот инцидент из разряда таковых».



Конечно, Циципас, в отличие от Зверева, действительно не ожидал подобных последствий. Несмотря на давний призыв G-Man из Half-Life 2, нельзя постоянно «быть готовым к неожиданным последствиям». К тому же на всех личных турнирах никого из команды теннисистов на скамейке нет, поэтому на чисто рефлекторном уровне боязнь поранить кого-то осколками ракетки также отсутствует. При этом теоретически за подобные проступки может последовать достаточно серьёзное наказание – например, когда-то Давида Налбандяна дисквалифицировали в финале турнира в Лондоне из-за того, что он неосторожно пнул ногой рекламное ограждение у корта, и осколок попал в ногу линейного судьи, ранив его до крови. Со Стефаносом ничего подобного не произошло, так что худшее, что его может ждать – быть запертым в комнате на несколько дней.