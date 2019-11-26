Огромный куш Федерера. За неделю он заработал больше, чем за год

Федерер за четыре выставочных матча со Зверевым в Латинской Америке получил 10 миллионов долларов. Это больше его призовых за весь сезон!

Рекорд посещаемости и миллионы Федерера

Доходы рекордсмена по длительности пребывания на первой строчке, 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера от турне по Латинской Америке составили фантастическую сумму – около $ 10 миллионов. Во всех четырёх матчах швейцарец играл с Александром Зверевым и одержал три победы, а каждая из арен собирала аншлаг. При этом в Мехико установили рекорд посещаемости теннисных матчей вообще – 42517 зрителей! Ни одна арена турниров «Большого шлема» или других официальных соревнований просто не вмещает столько людей, поэтому там такой рекорд невозможен. Ранее рекорд принадлежал выставочному матчу бельгийской теннисистки Ким Клейстерс и американки Серены Уильямс (35 681).

«Кубок Дэвиса – больше, чем деньги». Зверев объявил турниру бойкот Но это не помешало Александру в те же сроки отправиться в коммерческое турне по Южной Америке с Роджером Федерером.

Изначально план турне был несколько другим. Помимо матчей в Чили, Аргентине, Мексике и Эквадоре, теннисисты должны были сыграть в Колумбии – но эта встреча, запланированная аккурат посередине турне, не состоялась из-за массовых беспорядков и введения комендантского часа в стране. Кроме того, предполагалось, что как минимум в Аргентине Роджер встретится с Хуан-Мартином дель Потро, но он не до конца восстановился после травмы колена и отказался от участия. Правда, аргентинец выходил на корт перед началом матча, но участия в самой игре не принимал.

В Колумбию, кстати, Федерер пообещал приехать в другой раз. «Ужасно расстроен за людей в Боготе. Из-за комендантского часа мы, к сожалению, не смогли сыграть матч, которого я так долго ждал. Обещаю, мы с Сашей ещё вернемся, чтобы наши колумбийские болельщики смогли увидеть игру. У меня прекрасные воспоминания о поездке в Боготу в 2012 году, и я не могу дождаться повторения».



зрителей.



Буэнос-Айрес (Аргентина). 20 ноября. Зверев — Федерер — 7:6, 7:6. 15000 зрителей.



Мехико (Мексика). 23 ноября. Федерер — Зверев — 3:6, 6:4, 6:2. 42517 зрителей.



Кито (Эквадор). 24 ноября. Федерер — Зверев — 6:3, 6:4. 14000 зрителей. Сантьяго (Чили). 19 ноября. Роджер Федерер Александр Зверев — 6:3, 4:6, 6:4. 12800зрителей.Буэнос-Айрес (Аргентина). 20 ноября. Зверев — Федерер — 7:6, 7:6. 15000 зрителей.Мехико (Мексика). 23 ноября. Федерер — Зверев — 3:6, 6:4, 6:2. 42517 зрителей.Кито (Эквадор). 24 ноября. Федерер — Зверев — 6:3, 6:4. 14000 зрителей.

Призовые за сезон меньше платы за турне

Интересно, что заработки Федерера за эту неделю превысили его официальные призовые за весь сезон-2019. Швейцарец получил $8,716,975, хотя закончил год третьей ракеткой мира. Больше десяти миллионов заработали только двое – Новак Джокович ($ 13,277,228) и Рафаэль Надаль ($ 16,349,586). Каждый из них, напомним, в этом году выиграл по два турнира «Большого шлема», предлагающих львиную долю призовых в мужском теннисе. Зверев же, сбавив в результатах относительно прошлого сезона, заработал $ 4,143,723.



Кстати, от визита в Мексику Роджер остался в восторге. «Я 23 года не приезжал в Мексику. Какая же это была ошибка! Это был невероятный опыт для меня лично! Хотя, думаю, и для Александра. Игра перед такой публикой была особенной. Это исторический день. Обещаю, мне не потребуется ещё 23 года, чтобы приехать в Мексику снова».

Интересно, что уже в феврале запланирован выставочный матч между Федерером и Рафаэлем Надалем. Игра пройдёт на родине мамы Роджера — в ЮАР, а именно в Кейптауне. Местный стадион вмещает 55 тысяч зрителей, так что рекорд, установленный в Мехико, должен пасть. Участие в матче примут также Билл Гейтс и телеведущий Тревор Ной, родившийся в Йоханнесбурге.