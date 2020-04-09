Домашний теннис. Надаль и Джокович нашли способ поддержать форму во время карантина

Диванные подушки, сушилка для белья, детская коляска и даже кабриолет – звёзды придумали новую замену теннисной сетке, пока закрыты корты.

Когда-нибудь в счастливом будущем мы все будем вспоминать этот карантин как страшный сон. Но даже когда люди лишены любимого дела, причём надолго, они всё равно находят способ развеселить себя и окружающим. Мы уже рассказывали, как теннисисты запустили массовый челлендж по набиванию ракеткой рулонов туалетной бумаги. Сейчас пришёл черёд подборки о самом теннисе в стеснённых домашних условиях. Как оказалось, народная изобретательность справляется с любыми трудностями, а звёзды тенниса тоже подключились к этому массовому движению.

Хачанов и другие теннисисты нашли лучшее применение туалетной бумаге во время коронавируса Провальные дубли, сбитая камера, потерянный дефицитный рулон – теннисисты поменяли мячик на туалетную бумагу во время карантина.

Бывший теннисист топ-10, француз Люка Пуй показал, что для домашнего тенниса не нужно ничего кроме мячика и ракетки. Ну и ещё пустой стены в комнате.

Народная выдумка не знает границ. Оказалось, что теннисный корт можно устроить прямо на кухонном столе, вместо сетки использовать ряд коробок, например, с макаронами, вместо ракеток – обычные сковородки. И даже табло легко сделать своими руками, используя два рулона туалетной бумаги.

Даже если нет сковородок, то вместо ракеток можно использовать веер или кухонную шумовку, а вместо мячика – воздушный шарик.

Если у вас частный дом с задним двориком, то это вообще мечта – можно отрабатывать и удар с отскока, и с лёта, и выход к сетке.

Бывшая вторая ракетка мира, полька Агнешка Радваньска, которая ожидает появления ребёнка, устроила теннис прямо в зале, выстроив посреди комнаты диванные подушки вместо сетки.

Лидер мирового тенниса Новак Джокович, чтобы поддерживать форму во время карантина, выстроил вместо сетки целую конструкцию из диванных подушек и стульев, а ракетки заменил «главным оружием домохозяек» — то есть сковородками.

Не отстал от серба и второй номер мировой классификации – Рафаэль Надаль. Вместе с младшей сестрой Марией-Исабель он сыграл в теннис на веранде, установив в качестве сетки два кресла. Кстати Мария-Исабель неплохо обращается с ракеткой и смогла обыграть звёздного брата – 3:1.

Легендарная американская теннисистка Билли-Джин Кинг показала идеальный тренажёр для отработки теннисных ударов в стеснённых домашних условиях.

Канадка Шарон Фичмэн нашла способ с помощью нехитрого приспособления отработать форхенд и бэкхенд прямо на кухне.

Итальянской теннисной паре Флавии Пеннетте и Фабио Фоньини повезло. Во-первых, у них в семье сразу два теннисиста, так что проблем со спарринг-партнёром нет, во-вторых, у них есть небольшой дворик, где можно поиграть в теннис. Ну а в-третьих, у них есть сушилка для белья, которая отлично подходит на роль сетки.

Но даже если нет сушилки, Фабио и Флавия показали всем, что для этого подойдёт даже коляска или стульчик для кормления ребёнка.

У обладательницы одних из самых длинных ног в теннисе Даниэлы Гантуховой есть кабриолет, который сейчас стоит без дела. Словачка в условиях карантина нашла ему лучшее применение – использовала в качестве сетки.

А вот кто, казалось бы, и вовсе не заметил каких-то неудобств – это известный фристайлер Стефан Боич. Мастер теннисного жонглирования может попасть мячом в любую цель в самых труднодоступных местах дома. Даже находясь на унитазе.