Рафаэль Надаль представил новую яхту за 5 миллионов евро. Там нет только теннисного корта

Испанец Рафаэль Надаль принял участие в фотосессии на своей новой 24-метровой яхте 80 Sunreef Power. Вторая ракетка мира заказал яхту ещё в прошлом году, заплатив за неё около € 5 млн, однако доставили её только два месяца назад к его дню рождения. И вот теперь он представил свой новый плавучий дом на всеобщее обозрение. Предлагаем совершить фото и видеоэкскурсию.
Передача лодки испанцу состоялась в его родном городе Манакор на острове Майорка. Постройкой судна занималась польская верфь, расположенная в Гданьске. Любопытно, что ранее Надаль выставил на продажу свою предыдущую яхту «Бетховен» за 2,6 млн евро.
80 Sunreef Power – это универсальный катамаран для длительных круизов с максимальным комфортом и большим внутренним пространством. На яхте есть всё необходимое для развлечения и отдыха. Длина катамарана – 23,95 м, в то время, как «Бетховен» был на метр короче – 22,86 м.
Фото: instagram.com/sunreefyachts
У яхты обширный гараж, в который помещаются тендер, водные мотоциклы и прочие игрушки, а также станция заправки.
На огромном флайбридже легко помещаются спа-бассейн с водопадом, бар, барбекю и лаунж-зона с большими солнцезащитными козырьками и выдвижным телевизором.
Одним из самых любимых мест на яхте для семейства Надалей несомненно станет мастер-сьют, который размещается в носовой части главной палубы. Там находятся гардеробная, диван, откидной потолочный телевизор над двуспальной кроватью и отдельный откидной балкон. Гардеробная и рабочая зона освещаются при помощи солнечного света через застеклённую крышу. Лежа на большой кровати, теннисист может смотреть на террасу в носовой части или выйти туда полежать и позагорать.
Фото: instagram.com/sunreefyachts
Главный салон размещён на корме – он объединяет внутреннее обеденное пространство яхты с открытыми зонами отдыха и большим камбузом. Два 77-дюймовых телевизора, установленных «спина к спине», превращают эту зону в спортивный уголок, где можно следить за последними событиями в мире тенниса и футбола. Яхта может принять 8 гостей и 4 членов экипажа.
Лодка движется при помощи двух двигателей мощностью 1200 лошадиных сил, максимальная скорость катамарана составляет 24 узла (44,4 км/ч), а крейсерская — 14 узлов (25,9 км/ч). Жилая площадь яхты – 372 квадратных метра и является одной из самых больших для судов подобного класса. Интерьер яхты выполнен в элегантной гамме кремовых, кофейных и бежевых оттенков.
Рафаэль Надаль – опытный яхтсмен. Он увлекается яхтингом с детства и использует каждую возможность, чтобы выйти в море с друзьями и семьёй: «Море – это моя стихия. Я всю жизнь живу на побережье, между Манакором и Порто-Кристо. В детстве я обожал выходить в море с отцом на его маленькой лодке и нырять. При любой возможности я отправляюсь на Майорку и выхожу в море. Мне всегда нравилась свобода, которую ощущаешь на борту».
Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Sunreef Yachts
На прошлой яхте Надаля несколько дней отдыхал Энди Маррей со своей командой, но без самого Рафаэля. А вот с Королём грунта вместе отдыхали Фелисьяно Лопес, Марк Лопес, Давид Феррер и Хуан Монако. Гостил у Надаля и футболист Фернандо Льоренте, который сейчас выступает за клуб «Наполи». Интересно, пригласит ли Рафаэль Надаль на свою новую яхту Роджера Федерера? Жаль только, что на ней не хватает теннисного корта.
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