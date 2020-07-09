Джокович и Надаль из двух «шлемов» выбирают «Ролан Гаррос». А Медведев?

Новые правила начисления рейтинговых очков ATP дают теннисистам большую возможность для манёвра. До конца года им можно не переживать, что из-за отказа от участия в каком-либо турнире у них сгорят очки. При этом, желающие могут существенно пополнить свою рейтинговую копилку. И уже сейчас известны примерные планы некоторых топ-игроков после возобновления сезона.

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В докоронавирусную эпоху рейтинг ATP неукоснительно исчислялся за последние 52 недели. Как только проходил новый турнир – добавлялись очки, заработанные игроками на последней неделе, но при этом сгорали прошлогодние, полученные в такой же период времени. Сейчас же стало понятно, что было бы несправедливо, если бы просто сгорели прошлогодние очки у игроков, которые не могут принять участие в новых турнирах из-за разной эпидемиологической ситуации в тех или иных точках мира. В итоге ATP приняла компромиссное решение на все соревнования до конца сезона.

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Теперь у теннисистов до конца 2020 года не будут списываться очки, заработанные за те же турниры в 2019-м. При этом игроки смогут добавлять себе в копилку рейтинговые баллы, если на сохранившихся в календаре после возобновления сезона турнирах выступят лучше, чем в прошлом году. В этом случае в 2021 году, когда рейтинговые правила вернутся к своему прежнему виду, теннисисту на турнире нужно будет защищать свой лучший результат из тех, что он показал в 2019 и 2020 годах. Так, например, Роджер Федерер (4-я ракетка мира), который досрочно завершил сезон из-за травмы и операций, при традиционной рейтинговой системе на Australian Open-2021 не попал бы в число сеяных. Более того, швейцарец оказался бы в конце первой сотни рейтинга ATP с 720 очками. Сейчас же все его 6630 очков сохранятся до самого старта Открытого чемпионата Австралии.

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Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал решение ATP, сказав, что оно обсуждалось на Совете игроков: «Это решение было принято, потому что мы хотели защитить игроков, которые не хотят рисковать и ездить в другие страны. Некоторые не хотят выступать до конца 2020 года, и в таком случае их рейтинг будет защищён, они не потеряют очков. С другой стороны, игроки, которые смогут выступать, получат шанс заработать новые очки. В этой ситуации я считаю, что принято лучшее решение. Конечно, всегда кто-то будет чувствовать себя ущемлённым, но я повторяю: ATP и Совет игроков хотели защитить теннисистов, которые не хотят или не могут играть».

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Любопытно, что подобную идею такого своеобразного двухлетнего рейтинга предлагал внедрить Рафаэль Надаль (2) ещё три года назад. По мнению испанца, это позволит теннисистам старшего возраста дольше сохранять свои позиции в мировом рейтинге и иметь больше времени на восстановление и отдых. «Федереру 36 лет, мне 31, Вавринке 32, Джоковичу 30. Нам уже не 21-22 года. Игроки предыдущего поколения в нашем возрасте уже ушли на пенсию. Лучше иметь двухлетний рейтинг, а не годовой. Это защитит игроков, даст им окна для отдыха. При годовом рейтинге вы не можете много отдыхать, если хотите находиться на хорошей позиции», — говорил Надаль в 2017 году.

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Как же новая система скажется на топ-игроках и какую стратегию они могут выбрать в новых условиях, чтобы улучшить своё положение в рейтинге? Начнём с того, что календарь на ближайшие три месяца неимоверно перегруженный. В августе запланирована связка из турнира ATP500 в Вашингтоне, «Мастерса» в Цинциннати (переехавшего в Нью-Йорке) и US Open. Все три турнира будут проходить на харде. Сразу же после финала Открытого чемпионата США начнётся грунтовая серия в Европе, состоящая из двух подряд «Мастерсов» в Мадриде и Риме, а также «Ролан Гаррос». Понятно, что переход с харда на грунт, да ещё и перелёт из Америки в Европу без малейшей паузы будет чрезвычайным испытанием для любого игрока, тем более для тех, кто доходит до финальной части соревнований. «Подобное расписание кажется нереальным, особенно для возрастных игроков, которые не могут играть много недель подряд. Удивительно, что такой календарь вообще приняли, потому что сыграть такое количество турниров за столь короткий срок просто невозможно», — считает Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля.

Обсуждая с журналистами новый календарь, дядя Тони проговорился, что Рафаэль, скорее всего, выберет только один турнир «Большого шлема» в оставшуюся часть сезона: «Думаю, многие игроки выберут только один «шлем», особенно после перерыва в пять-шесть месяцев. Если попробовать сыграть на всех турнирах, могут возникнуть проблемы, хотя это зависит от каждого теннисиста». Об этом же сказал и нынешний тренер Надаля – Карлос Мойя. А спустя некоторое время сам Рафаэль подтвердил своё участие на «Мастерсе» в Мадриде. Отметим, что это единственный грунтовый турнир из трёх запланированных, который в прошлом году не выиграл испанец. Тогда он дошёл только до полуфинала и сейчас если сможет завоевать титул, то добавит в свою копилку 640 очков. Судя по всему, испанец уже сделал свой выбор между двумя «шлемами» — и это будет грунтовый «Ролан Гаррос». Хотя на американской харде он мог бы «добрать» 1500 очков.

Перед очень сложным выбором стоит и австриец Доминик Тим (3). Дело в том, что на «Ролан Гаррос»-2019 он стал финалистом и сейчас в случае завоевания титула добавит себе в рейтинг 800 очков. А вот если он отправится на US Open, где в прошлом году проиграл в первом же круге, то может добавить только за один этот турнир «Большого шлема» 1990 очков себе в рейтинг. «Проблема в том, что между US Open и «Ролан Гаррос» всего две недели. Пройти далеко на обоих турнирах будет практически невозможно. Если я рано проиграю в США, то так будет лучше для выступления в Париже. Мне нужно будет пожертвовать одним из турниров «Большого шлема». По крайней мере так ситуация выглядит сейчас», — признался Тим. Кстати, австриец активно выступает на показательных турнирах с конца мая. Он уже играл и на харде, и на грунте. В отличие от многих конкурентов из топ-10, Доминик давно в игровой форме – осталось только выбрать правильную календарную стратегию.

Первая ракетка мира Новак Джокович пока не уверен, что выступит на US Open. При этом он планирует участвовать в грунтовой части сезона: «Я всё ещё не знаю, сыграю ли на US Open. Точно не выступлю в Вашингтоне. Цинциннати (Нью-Йорк) остаётся в планах. Участию в «Ролан Гаррос» пока ничего не угрожает. Мадрид и Рим также остаются в моих планах». Учитывая, что серб запланировал всю грунтовую серию, можно предположить, что Открытый чемпионат Франции у него в приоритете. Тем более, что в прошлом году он был в Париже только полуфиналистом и в случае победы может добавить 1280 очков. На харде Новак может прибавить ещё больше очков, но здесь нужно учитывать риски, связанные с полётом в США. Эпидемиологическая ситуация за океаном остаётся сложной. Неслучайно USTA (теннисная ассоциация США) отменила все 5 турниров ITF, которые должны были пройти в августе в разных городах Америки. Важно отметить, что по сообщениям прессы, Джокович, как глава Совета игроков сейчас в закулисных переговорах настаивает на том, чтобы в случае экстренной отмены турниров игрокам возместили затраты на перелёт и проживание. Этого, по всей видимости, не удалось добиться в марте после отмены двух американских «Мастерсов» — в Индиан-Уэллсе и Майами.

Какие же планы у лидера россиян – Даниила Медведева (5)? По предварительной информации, он заявился на турнир в Вашингтоне, где в прошлом году стал финалистом. Но новость об этом появилась ещё до объявления новой системы подсчёта очков ATP. При этом Даниил может максимально «выжать» из американской серии турниров не более 1000 очков, поскольку везде доходил там в прошлом году до финалов. Зато грунтовый сезон россиянин в 2019-м провалил – проиграл в Мадриде, Риме и Париже в первом же матче. Так что в случае успеха на двух грунтовых «Мастерсах» и на «Ролан Гаррос» Медведев может добавить к своей сумме аж 3970 очков. Так зачем россиянину ехать в этом году в США, если очки сейчас защищать не нужно? Не лучше ли сосредоточиться на грунтовой части сезона?

Кстати, австралиец Ник Кирьос, который обыграл Даниила в финале Вашингтона-2019, вообще не выезжает из Канберры (Австралия), снялся с показательного турнира в Берлине и каждый день в твиттере недоумевает по поводу планов проводить турниры в США во время пандемии коронавируса: «50 тысяч новых случаев в США за день. И всё равно они планируют играть в Штатах. Глупость».