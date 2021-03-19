Первый финал Карацева! Аслан прервал невероятную победную серию Андрея Рублёва

27-летний Аслан Карацев впервые в карьере пробился в финал турнира ATP в одиночном разряде. Только россиянину удалось прервать невероятную победную серию соотечественника Андрея Рублёва, который с прошлого года выиграл 23 матча подряд на соревнованиях ATP-500.

В основной сетке турнира ATP-500 в Дубае стартовали три представителя России. Карен Хачанов (8-й номер посева) зачехлил ракетку в 3-м круге, а вот Андрей Рублёв (2) и обладатель уайлд-кард Аслан Карацев сумели добраться до очного полуфинала. Другую пару претендентов на выход в финал составили квалифаер из ЮАР Ллойд Джордж Харрис и представитель Канады Денис Шаповалов (3). Отметим, что Денис неплохо говорит по-русски, его дедушка и бабушка жили в Петербурге, а одним тренером Шаповалова является Михаил Южный. Что касается 24-летнего Харриса, то он наделал в Дубае уже немало шума, выбив из сетки Доминика Тима (1), Филипа Краиновича (14) и японца Кея Нисикори.

На поединок с Шаповаловым Ллойд-Джордж тоже вышел настроенным на серьёзную борьбу. При равном ходе первого сета дело дошло до тай-брейка, где чуть меньше ошибался Денис – 7:6 (7:5). Во второй партии Шаповалов повёл с брейком 4:2, однако затем Харрис выиграл 4 гейма подряд, а с ними и партию – 6:4. В третьем сете теннисисты уверенно держали свою подачу. Судьба путёвки в финал решилась на тай-брейке, где со второго матчбола Ллойд-Джордж добился пока главного своего успеха в карьере – вышел в первый финал уровня ATP-500 – 6:7, 6:4, 7:6. В активе южноафриканца уже был финал ATP-250 в Аделаиде-2020, где он кстати проиграл Рублёву.

Российского полуфинала на турнирах ATP не было уже давно. В этом году наши ребята встречались между собой только в четвертьфинале Australian Open. Тогда Даниил Медведев оказался сильнее Андрея Рублёва. Сейчас турнирная судьба пересекла пути всё того же Рублёва с Асланом Карацевым. Любопытно, что до этого теннисисты друг с другом не проводили официальных очных поединков – ни на уровне ATP, ни на челленджерах, фьючерсах и в квалификациях. Зато Андрей и Аслан сыграли в паре сначала на победном для сборной России ATP Cup в Мельбурне, а затем в Дохе завоевали вместе титул. Для Карацева это был вообще первый титул уровня ATP.

В городах, где жил Аслан Карацев, надо не название улиц менять, а строить бесплатные корты Карацев не добрался до финала Australian Open – 2021, но всё равно совершил спортивный подвиг. Какая же награда ждёт героя?

Карацев на турнире в Дубае получил уайлд-кард и по пути к полуфиналу победил белоруса Егора Герасимова, британца Даниэля Эванса (12), итальянцев Лоренцо Сонего (17) и Янника Синнера (16). Рублёв, как высоко сеяный (2), сыграл на один матч меньше, пропустив первый круг. Андрей в двух сетах справился с финном Эмилем Руусувуори, американцем Тейлором Фритцем (15) и венгром Мартоном Фучовичем. Любопытно, что для Рублёва это третий полуфинал подряд после Роттердама и Дохи.

Рублёв и Карацев – в российском полуфинале! 3-ю неделю подряд наш парень сразится за титул После Рублёва в Роттердаме и Медведева в Марселе российский теннисист снова будет играть в финале турнира ATP. На этот раз в Дубае.

Первый «звоночек» для Рублёва прозвучал в 3-м гейме, когда он смог спасти свою подачу с двойного брейк-пойнта и повести 2:1. Однако затем Карацев смог выиграть 5 геймов подряд, сделав 2 брейка – 6:2 за 34 минуты. В начале второго сета Андрей старался контролировать свою подачу, отбивая все атаки Аслана. Надо сказать, что иногда у того проходили просто пушечные приёмы. При этом на подаче соперника у Рублёва практически не было шансов – Карацев брал свои геймы очень уверенно. При счёте 3:3 развернулась упорная борьба на подаче Рублёва. Андрей смог спасти 4 брейк-пойнта и удержать свой гейм, в следующий раз Рублёв отыграл ещё один брейк-пойнт. А вот при счёте 4:5 Карацев фактически подарил сопернику свой гейм, а с ним и всю партию, сделав две двойные ошибки подряд. 6:2, 4:6.

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Судьба матча и путёвки в финал решалась в третьей партии. При счёте 1:1 Аслан вцепился в подачу соперника и с 6-го брейк-пойнта дожал Рублёва. В 7-м гейме Карацев сделал ещё один брейк, но на этом борьба не закончилась. Подачу на матч он проиграл вчистую – 5:3. И только со второй попытки, отыграв два брейк-пойнта, Аслану удалось оформить победу в матче – 6:2, 4:6, 6:4 за 2 с лишним часа борьбы.

Таким образом, невероятная победная серия Рублёва на турнирах ATP-500 прервалась на отметке 23 матча. С февраля 2020 года Андрей не знал поражения на соревнованиях этой категории, и только Аслан Карацев смог остановить неудержимого Рублёва. Любопытно, что до этого поединка Карацев и Рублёв не только не встречались между собой, но и не одержали ни одной победы в матчах уровня ATP над соотечественниками, которые сейчас входят в топ-150. Теперь у Аслана есть первая победа, а Андрей проиграл пока все поединки и Медведеву, и Хачанову, и Донскому, и теперь Карацеву.

Head-to-Head российских теннисистов из топ-150. Матчи ATP / с учётом квалификации, челлендеров и фьючерсов.

Что касается Аслана Карацева, то он впервые в карьере пробился в решающий матч турнира ATP в одиночном разряде. Благодаря этому успеху он с понедельника будет как минимум 33-й ракеткой мира, что практически гарантирует ему попадание в посев турниров «Большого шлема». Напомним, что год назад, в марте, перед тем, как тур был остановлен на несколько месяцев, россиянин занимал 253-е место в рейтинге ATP. Невероятный прорыв! Стоит отметить, что уже третью неделю подряд кто-то из российских теннисистов неизменно оказывается в финале турнира ATP. В Роттердаме это был Рублёв, в Марселе – Медведев, а сейчас Карацев поспорит в Дубае с южноафриканцем Харрисом. Кстати, Аслан – первый обладатель уайлд-кард, вышедший в финал Дубая с 1997 года. А его соперник – вообще первый квалифаер в финале за всю историю соревнований.