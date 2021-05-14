Богатейший теннисист мира поборется за приз в € 41 тыс. Федерер готовится к «Ролан Гаррос»

Знаменитый швейцарец Роджер Федерер в очередной раз попал в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Причём практически все $ 90 млн, заработанные за последний год, он получил вне корта. И вот сейчас богатейший теннисист мира снова начинает выступления и в Женеве поборется за главный приз. Правда, будет он небольшим – всего € 41 тыс.

$ 90 млн — и все вне корта! Федерер стал самым богатым теннисистом мира, сыграв 2 матча Швейцарец в прошедшем году вновь вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

В пятницу, 14 мая, стала известна основная сетка турнира ATP-250 в Женеве. Это соревнование с нетерпением ждут многие болельщики тенниса, ведь впервые с марта на корте должен появиться Роджер Федерер. Мы говорим осторожно «должен появиться», поскольку швейцарец после Дохи, где он уступил будущему чемпиону Николозу Басилашвили, собирался выступить в Дубае, Майами и Монте-Карло, но последовательно снимался с этих турниров, а затем отказался от участия в Мадриде и Риме. Однако в Женеве, судя по всему, Роджер играть собирается. Федерер сейчас вовсю готовится к «Ролан Гаррос», а турнир на его родине – последняя возможность сыграть перед грунтовым «Шлемом». На прошлой неделе швейцарец выложил в своём «Инстаграме» небольшой ролик с тренировки.

Соревнование на берегу Женевского озера проводится с 1980 года, но Роджер на нём пока ни разу не играл. Правда, надо добавить, что с 1992 по 2014 годы турнир имел статус «челленджера» и только с 2015 года вернулся в календарь ATP. В новейшей истории Открытый чемпионат Женевы неизменно проводится за неделю до «Ролан Гаррос», что делало его не слишком привлекательным для Федерера и других звёзд первой величины. Правда, в этом году парижский «Шлем» сместился на неделю вперёд, так что турнир в Женеве получил более удобное место в календаре. Так кто же ещё оказался с в сетке вместе с Роджером, посеянным под первым номером? Решили также выступить Денис Шаповалов (2), Каспер Рууд (3), Григор Димитров (4), Кристиан Гарин (5), Фабио Фоньини (6), Бенуа Пэр (7) и Адриан Маннарино (8). Действующим чемпионом является Александр Зверев, который стал сильнейшим в 2019 году, но после тяжёлых Мадрида и Рима (титул и четвертьфинал соответственно) он решил взять передышку.

Первая четвёрка сеяных пропускает стартовый круг, так что Федерер проведёт стартовый матч во втором раунде против Джордана Томпсона или Пабло Андухара. Конечно, форма швейцарца сейчас вызывает вопросы, но на бумаге ни тот, ни другой не должны доставить Роджеру больших проблем. Кстати, ни с австралийцем, ни с испанцем самый богатый теннисист мира пока ни разу не играл. Лучший результат Пабло в этом грунтовом сезоне – четвертьфинал в Буэнос-Айресе ещё в начале марта, а на европейском песке он в основных сетках выиграл всего один матч из пяти. У Томпсона статистика не сильно лучше: две победы в шести встречах. Если Роджер выйдет в четвертьфинал, то там его, вероятно, будет ждать Кристьян Гарин. Чилиец сначала сыграет с Мартоном Фучовичем, а затем, вероятно, с Марином Чиличем. Гарин в этом сезоне завоевал титул на родном турнире в Сантьяго, а в Мадриде добрался до четвертьфинала и обыграл, в том числе, россиянина Даниила Медведева. Также в половине Федерера находится перспективный норвежец Каспер Рууд.

В нижней части сетки основное внимание будет приковано к канадцу с русскими корнями Денису Шаповалову. В Барселоне, Эшториле и Мадриде он сыграл неудачно (две победы в пяти матчах), но в Риме дошёл до четвертьфинала и на протяжении 3 часов 27 минут бился с Рафаэлем Надалем и даже имел два матчбола. Тем не менее, испанец вырвал победу, а Денис получил возможность несколько дней отдохнуть в преддверии Женевы. Кстати, во втором раунде возможна встреча с итальянцем Стефано Травальей, которого Шаповалов обыграл на этой неделе в столице Италии.

Для многих теннисистов, которые сыграют в Женеве, этот турнир станет генеральной репетицией «Ролан Гаррос», так что будем с особым интересом следить за сражениями в Geneva Tennis Club, которые пройдут с 16 по 22 мая.