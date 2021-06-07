«Повисла на чужом муже». Арина Соболенко закрутила роман с разведённым хоккеистом?

4-я ракетка мира Арина Соболенко решила приоткрыть завесу тайны над своей личной жизнью. Теннисистки стала выкладывать в сеть совместные фото с одним из лучших хоккеистов в современной истории Беларуси Константином Кольцовым. Он, кстати, старше Арины на 17 лет.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna/

Едва Соболенко завершила своё выступление на «Ролан Гаррос», как в соцсетях теннисистки и экс-хоккеиста Константина Кольцова практически одновременно стали появляться совместные снимки. Долгое время молодые люди не афишировали свои отношения и вот теперь намекают на их серьёзность. Любопытно, что интерес Арины к самым брутальным мужчинам спорта кроется практически на генном уровне. Отец Соболенко – Сергей, «лучший мужчина в её жизни», как сама признавалась теннисистка, до 19 лет на профессиональном уровне играл в хоккей, пока не попал в автомобильную аварию.

Тяга к хоккеистам

В 2018 году (ещё до смерти отца) 21-летняя Соболенко перестала скрывать свои отношения с игроком оршанского «Локомотива» двухметровым Матвеем Божко, который старше Арины на пару лет. Божко часто появлялся в «инстаграме» Соболенко и даже принимал участие в совместной фотосессии с ней. Но спустя год в социальных сетях Соболенко на роман с Божко не указывало ровным счётом ничего. При этом сама теннисистка в ноябре 2019-го во всеуслышание (на телевизионном шоу) объявила, что помолвлена. Имя счастливчика девушка не назвала, однако дала вводные данные: это точно не её тогдашний тренер Дмитрий Турсунов и он не из Беларуси. Мистер «Икс» так и остался неизвестным, однако уравнение приобрело новые переменные. Через пять месяцев белорусские фанаты спорта стали свидетелями драмы в лучших традициях латинской «Санта-Барбары», где главной героиней стала восходящая звезда тенниса — Арина Соболенко.

С чего всё начиналось

В апреле 2020 года жена хоккеиста Константина Кольцова Юлия хлёстко объявила о расставании с мужем. Молодая женщина намекнула на причину развода: «Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребёнок отнимает кучу сил, энергии и времени… Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...» — написала Юлия, при этом отметив на совместном снимке с Кольцовым «инстаграм» Арины Соболенко. У общественности не осталось никаких сомнений. «Соболенко разрушила брак и оставила без отца троих детей (союз Константина и Юлии подарил им троих сыновей — Даниила, Александра и Стефана)», — пестрели белорусские СМИ.

Фото: instagram.com/juliet2826/

А в комментариях к публикации, помимо сочувствия к матери трёх детей, появился негатив в адрес Соболенко. «Девочка просто забыла одну хорошую фразу: на чужом несчастье счастья не построишь», «Ей всё вернётся бумерангом», «Бессовестно повисла на чужом муже», «Нет слов. Первое, что пришло на ум, — плохое слово в адрес той, у кого нет ничего святого. Его писать не буду, хотя хочется», — писали подписчики Кольцовой. Однако в тот момент правдоподобных намёков на связь Соболенко с Кольцовым не возникало. Единственное — они пересекались на скандальном открытии ресторана рядом с заказником «Лебяжий». Смуту в головы обвинителей Соболенко вскоре внёс сам Кольцов. «Большая просьба, люди, если вы люди, оставить в покое не имеющую к этому никакого отношения Арину Соболенко! Это замечательный человек и спортсмен, который не заслуживает вселенского гнева. Надеюсь на понимание!» — написал Кольцов в своём «инстаграме».

Фото: instagram.com/koltsov2021/

Вклад Лукашенко

Интересно, что масла в огонь (намеренно или нет — вопрос) подлил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Люди понимают, что сегодня, если ты уже целовался с кем-то, целуйся дальше, не лезь, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц. Если ты тёрся где-то в семье, останься в семье. Выйди на улице, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы лёгкие заработали как следует. Это же болезнь лёгких», – заявил президент в мае 2020 года во время посещения испытательного полигона Объединённого института машиностроения НАН. Вообще Лукашенко говорил о коронавирусе, однако в контексте полыхающего скандала вокруг Соболенко и Кольцова фраза пришлась уж очень к месту.

Затишье

Однако, несмотря на ленивое коронавирусное время, толки о романе Соболенко с Кольцовым не сдвинулись с места. Интересно, что в 2020-м у тренерской карьеры Кольцова открылось второе дыхание: в июне он возглавил «Динамо-Молодечно», которое стало четвёртым по итогам регулярного сезона Экстралиги, а совсем недавно, 3 июня, стало известно, что Кольцов вошёл в тренерский штаб московского «Спартака», что ознаменовало его возвращение в КХЛ (ранее он на три матча становился тренером рижского «Динамо» из-за положительных тестов на коронавирус основного наставника).

В 1999-м Кольцов был задрафтован в НХЛ под высоким 18-м номером, где отыграл почти 150 матчей за «Питтсбург». После возвращения хоккеист построил хорошую карьеру в КХЛ: играл в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «АК Барса» и минского «Динамо». Принимал участие в десяти чемпионатах мира и двух Олимпиадах.

Новая веха в романе

Теннисная общественность вспомнила об отношениях Кольцова и Соболенко месяц назад, на «Мастерсе» в Риме (Италия). Константина заметили в ложе белоруски на матче с американкой Кори Гауфф, который она, к слову, проиграла, чем прервала серию из семи побед в туре. Похоже, экспрессивная Арина Соболенко после досадного вылета с «Ролан Гаррос», на котором она была одной из фавориток, решила утопить обиду в бокале игристых отношений с Кольцовым. После поражения в третьем круге от россиянки Анастасии Павлюченковой Арина отлично проводила время в городе любви — Париже — со своим возлюбленным: обедала на террасе, ходила на шопинг, осматривала достопримечательности. А главное — абсолютно не скрывала новый (а может, старый?) статус.

Фото: instagram.com/koltsov2021/

Кольцов же трогательно отзывается о девушке. «Она — невероятно нежный, ранимый, любящий и переживающий человек, которого невозможно не любить! Её невозможно не любить!» — написал бывший хоккеист в своём «инстаграме».