Соболенко помолвлена, но замуж не собирается

Арина уточнила, что её избранник не Дмитрий Турсунов и не белорус. А Симона Халеп опровергла слухи о своей помолвке.

Неизвестный избранник Соболенко

Белоруска Арина Соболенко сообщила о помолвке. При этом имя избранника оставила в тайне. «Я не очень хочу это комментировать, но пока что вот так вот. Это просто помолвка, свадьбы не будет. Я на самом деле такой человек, который немножко против свадеб и подобных мероприятий. Нет, это не Дмитрий Турсунов. И он не из Беларуси», — рассказала Соболенко на телевизионном шоу.

Ремарка о Турсунове не случайна. Многие восприняли эмоциональную реакцию Соболенко на прекращение их сотрудничества в конце августа как свидетельство того, что их связывали более тесные отношения, чем тренер-подопечная. Сразу после расставания Арина назвала его «больше, чем лучшим другом», сказав следующее: «Не хочу говорить, что я проигрывала из-за него, потому что он очень умный и профессиональный. Но иногда даже парам нужен перерыв, чтобы понять, насколько они нужны друг другу. Мне действительно не хочется прощаться с Дмитрием, потому что он даже больше, чем мой лучший друг. Он знает обо мне всё, и я доверяю ему как никто другой. Не хочу расставаться с этим человеком, хочу оставить его в моей жизни, но думаю, что это решение поможет нам добиться большего успеха».

Соболенко умоляет Турсунова вернуться к ней. И слов не выбирает «Не хочу видеть никого другого». «Как будто мы 30 лет вместе»… Разве такое говорят тренеру?

Спустя ещё пару дней Соболенко опубликовала эмоциональный пост в своём «инстаграме». Среди прочего там было написано: «В один момент всё хорошо, а на другой день мы оба хотим убить друг друга! Я хочу сказать, что люблю его как тренера и доверяю ему больше, чем другим! И я чувствую, что мы можем расти вместе и достигать наших целей! И я не хочу видеть кого-то ещё рядом со мной. Он продолжает говорить: «Я не чувствую, что действительно нужен тебе». Блин, ты мне очень нужен! Но мне нужен тот Дмитрий, который был в начале наших взаимоотношений — сильный, умный, спокойный И я даже не знаю, настоящий мужчина, настоящий тренер. Я знаю, это звучит странно, как будто мы пара и мы вместе уже 30 лет, но я думаю, что отношения между игроком и тренером примерно такие…».

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Встряска помогла Соболенко?

При этом осенью 2018-го, уже после начала работы с Турсуновым, Соболенко рассказывала о романе с белорусским хоккеистом Матвеем Божко. Но судя по её нынешней ремарке о том, что помолвлена она не с белорусом, сейчас она встречается с кем-то другим. А у самого Дмитрия меньше чем через месяц после того поста Арины в «инстаграме» родился ребёнок. Об этом сообщила его девушка Адель, живущая в США.

Не прогадала! Соболенко осталась с Турсуновым и выиграла Продолжив работать с Дмитрием, Арина отлично провела концовку тяжело складывавшегося сезона.

А результаты Соболенко после этой встряски, по итогам которой Турсунов продолжил с ней работать, пошли вверх. Она выиграла US Open, во время которого и произошла эта история, в паре с Элисе Мертенс, защитила свой титул на Premier 5 в Ухане (и дошла там же до финала вместе с Мертенс). Завершила сезон Арина победой на WTA Elite Trophy в Чжухае, поднявшись благодаря этому на 11-ю строчку. В паре она могла стать первой ракеткой мира, но сил на успешное выступление на Итоговом чемпионате ей с Элисе не хватило, и пока что лучшим достижением белоруски осталась вторая строчка в парном разряде.

Халеп опровергла слухи о помолвке и свадьбе

Несколько дней назад появились слухи и о помолвке другой известной теннисистки – бывшей первой ракетки мира и двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Симоны Халеп. По сообщениям румынских СМИ, свадьба 28-летней Халеп и 40-летнего румынского бизнесмена Тони Юруца должна состояться в сентябре 2020 года. «Свадьба пройдёт после участия Симоны в Открытом чемпионате США. Мероприятие пройдёт в Констанце. Среди гостей, которых ожидаются сотни, а возможно и тысяча, будут родственники брачующихся, теннисисты и другие известные спортсмены».

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Сама Симона, однако, опровергла эту информацию. «Вопреки тому, что написано в румынских СМИ, хочу подтвердить, что я не обручена и дата свадьбы не определена. Хотя я и ценю то, что моя жизнь стала достоянием общественности, слухи о моей личной жизни неверны, они меня расстраивают. Я хотела бы заверить своих болельщиков в том, что эти слухи неправдивы. Я с радостью поделюсь с вами счастливыми новостями о замужестве в будущем».