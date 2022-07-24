Крах наследника Надаля! Испанский вундеркинд Алькарас впервые проиграл в финале

Испанский вундеркинд Карлос Алькарас впервые проиграл в финале! В решающем матче турнира ATP-500 в Гамбурге наследник Рафаэля Надаля потерпел крах, уступив в трёх сетах.

Турнир ATP-500 в Гамбурге – довольно престижный и представительный в июльской части календаря. В своё время он относился к категории «Мастерс» — с момента её создания в 1990 году и до реформы календаря. Этот статус в 2009-м перешёл к Шанхаю, который, кстати, не разыгрывается уже третий сезон подряд. Ну а Гамбург стал с тех пор «пятисотником». Его выигрывали в разные годы такие теннисисты, как Иван Лендл, Стефан Эдберг, Густаво Куэртен. Четыре раза здесь побеждал Роджер Федерер, дважды Рафаэль Надаль, по разу отличились россияне Николай Давыденко (2009) и Андрей Рублёв (2020).

Главной звездой розыгрыша-2022 стал 19-летний Карлос Алькарас, которого многие называют наследником Надаля. Одной из интриг турнира было то, сможет ли испанский вундеркинд повторить достижение Рафаэля и в столь юном возрасте ворваться в топ-5 по итогам турнира. Для этого ему надо было выйти в финал. И с этой задачей Карлос успешно справился. Самым непростым поединком до финала был для Алькараса матч 1-го круга с соотечественником Николой Куном. Карлосу пришлось отыгрываться со счёта 0:1 по сетам, а победу он оформил лишь на тай-брейке 3-го сета. Дальше дела у Алькараса пошли получше: он без потери партии обыграл Филипа Краиновича, Карена Хачанова и Алекса Молчана. Причём россиянин отдал Карлосу всего два гейма за матч. Так Карлос выполнил важную задачу – гарантировал попадание в топ-5 рейтинга ATP на ближайший понедельник.

Кроме того, испанец пробился в свой шестой финал в карьере и пятый в этом сезоне. Любопытно, что во всех предыдущих случаях Алькарас не только завоевал в итоге титул, но и не отдал соперникам ни сета. Причём он выиграл два турнира серии «Мастерс» — Майами и Мадрид-2022, два ATP-500 – Рио-де-Жанейро и Барселона-2022 и один ATP-250 – Умаг-2021. Его соперником по решающему матчу в Гамбурге стал итальянец Лоренцо Музетти, который старше Карлоса на год, но при этом лишь впервые пробился в финал уровня ATP. Многим Лоренцо запомнился по «Ролан Гаррос» — 2021, где он дошёл до 4-го круга, там вёл по сетам 2:0 у будущего чемпиона Новака Джоковича, но не смог развить свой успех и в конце 5-го сета снялся. До финала в Гамбурге Музетти лишь дважды в карьере побеждал действующего теннисиста топ-10 – Диего Шварцмана (на тот момент девятая ракетка мира) в Акапулько-2021 и Феликса Оже-Альяссима (9) в Монте-Карло-2022.

До этого момента Музетти и Алькарас друг с другом не играли. И, кстати, не все разделяют восторги по поводу стремительного взлёта Карлоса и его сравнения с юным Надалем. Так, известный испанский теннисист Давид Феррер, много раз сражавшийся с Рафаэлем на корте, заявил: «Алькарас — отличный игрок, и, без сомнения, он будет более успешным теннисистом, чем я. Но будет громко сказано, что это новый Надаль. Карлос должен сделать свою карьеру. Я уверен, он станет первой ракеткой мира и будет побеждать на турнирах «Большого шлема», потому что в плане психологии это состоявшийся игрок. Я очень хорошо знаю его команду, его представителя Альберта и тренерский штаб с Хуан-Карлосом Ферреро во главе, который был первым номером мирового рейтинга. У него очень чёткие идеи».

Опасения Давида Феррера подтвердились. Алькарас в решающем матче в Гамбурге позволил сопернику сразу же повести с брейком – 1:0, тут же смог сравнять счёт – 1:1, но в 7-м гейме Лоренцо добился ещё одного брейка – 4:3, и до конца партии у испанца уже не было ни единого шанса на чужой подаче. Сет остался за итальянцем – 6:4 за 43 минуты. Так Карлос впервые в карьере проиграл партию в финальном матче. В начале второго сета Музетти снова вцепился в чужую подачу и повёл с брейком – 1:0, а на своей до поры до времени действовал безукоризненно. Первый звоночек прозвучал в 8-м гейме, когда он смог отыграться с 0:40. А вот во время подачи на матч Лоренцо упустил двойной матчбол и позволил сопернику сравнять счёт – 5:5.

В этот момент Алькарас, пожалуй, впервые за матч бурно проявил накопившиеся внутри эмоции – закричал и стал требовать от трибун, чтобы ему аплодировали. Дело дошло до тай-брейка, кстати, уже четвёртого для Карлоса на этом турнире. И предыдущие три он выиграл – у Куна, Краиновича и Молчана. Но на сей раз Музетти был очень близок к победе, однако растерял ещё тройной матчбол и позволил сопернику перевести финал в решающую третью партию — 7:6 (8:6). В третьем сете теннисисты чётко держали свои подачи, пока в 10-м гейме у Алькараса не случился провал. На сей раз Лоренцо сразу же реализовал важнейший брейк-пойнт, он же матчбол – 6:4, 6:7, 6:4 за 2 часа 49 минут.

Так Карлос Алькарас впервые в карьере проиграл в финале турнира ATP, а Лоренцо Музетти завоевал свой первый титул. При этом Алькарас продолжает делить лидерство в сезоне с Надалем – у них по четыре титула, а на третье место поднялся норвежец Каспер Рууд, завоевавший главный трофей в Гштааде, уже третий в сезоне, и догнавший по этому показателю россиянина Андрея Рублёва.

Лидеры сезона-2022 по количеству титулов:

1-2. Алькарас – 4 титула (Рио-де-Жанейро, Майами, Барселона, Мадрид)

1-2. Надаль – 4 (Мельбурн, Australian Open, Акапулько, «Ролан Гаррос»)

3-4. Рублёв – 3 (Марсель, Дубай, Белград)

3-4. Рууд – 3 (Буэнос-Айрес, Женева, Гштаад)

На последней неделе июля в Кицбюэле и Умаге должен завершиться грунтовый сезон, и одновременно в Атланте начнётся сезон на американском харде.