Касаткина довела до слёз Соболенко в Сан-Хосе. Арина допустила 20 двойных ошибок

Россиянка Дарья Касаткина довела до слёз Арину Соболенко в 1/4 финала на турнире в Сан-Хосе. Белорусская теннисистка допустила за матч 20 двойных ошибок, а в концовке поединка ей потребовалась помощь врача.

На первой неделе августа у женщин проходят два турнира на американском харде – WTA-250 в Вашингтоне и WTA-500 в Сан-Хосе. Россиянки распределились по этим соревнованиям поровну: в столицу США отправились Анна Калинская и Людмила Самсонова, а в Калифорнию – Дарья Касаткина, получившая седьмой номер посева, и Вероника Кудерметова (9).

В Вашингтоне теннисистки из России подошли к пятнице без потерь. 23-летняя Калинская в двух сетах обыграла американку Мэдисон Бренгл, румынку Симону Халеп и вышла в 1/4 финала на 37-летнюю представительницу Эстонии Кайю Канепи (6). Правда, в полуфинал Анна пробиться уже не смогла. Самсонова расправилась с бельгийкой Элисе Мертенс (5) и австралийкой Айлой Томлянович, после чего получила право сыграть за путёвку в полуфинал с чемпионкой US Open Эммой Радукану (2) из Великобритании.

В Сан-Хосе россиянки тоже добрались до 1/4 финала в полном составе. Вероника Кудерметова выбила из сетки итальянку Камилу Джорджи и американку Клэр Лю, после чего должна была сыграть с финалисткой Уимблдона Онс Жабер (3) из Туниса. А Дарья Касаткина одержала волевую победу над чемпионкой недавнего Уимблдона Еленой Рыбакиной в её первом матче после триумфа в Великобритании. Причём в заключительном сете Касаткина навесила сопернице обидную «баранку». Следом Дарья в двух сетах справилась с квалифаером из США Тейлор Таунсенд, тоже всухую выиграв заключительный сет – 6:4, 6:0.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» так прокомментировал последние успехи Касаткиной: «Даша уверенно держится на верхушке рейтинга. Касаткина подтвердила свой класс. Хотя, по моему мнению, она ещё не готова выигрывать турниры «Большого шлема», но может обыграть любую теннисистку. Даша набирает и прибавляет. Думаю, уже прошла самый трудный период в своей жизни. Теперь более уверенно приближается к цели. Радует, что женский теннис становится более конкурентным».

В четвертьфинале в соперницы Касаткиной досталась хорошо ей знакомая Арина Соболенко (4) из Беларуси. Девушки до Сан-Хосе – 2022 сыграли четыре официальных матча, и счёт был 3-1 в пользу белоруски. В их первой встрече в Пекине-2019 первенствовала Касаткина, а затем побеждала только Арина – на «Ролан Гаррос» — 2020, Australian Open и в Мадриде-2021.

Как участница с высоким номером посева Соболенко начала турнир в Сан-Хосе со второго круга матчем с лаки-лузером Кэролайн Доулхайд из США. И этот поединок завершился для Арины антирекордом. Белорусская теннисистка давно славится большим количеством двойных ошибок, но в этом матче она набрала их слишком много – 23. В 2022 году в женском туре больше никто столько двойных за матч не делал.

Четвертьфинал в Сан-Хосе Соболенко начала хуже некуда – она допустила три двойные ошибки за гейм и проиграла его. Правда, белоруска тут же добилась обратного брейка – 1:1, наладила свою подачу и стала бороться за чужую. В четвёртом гейме она не смогла реализовать три брейк-пойнта, но в шестом добилась своего – 4:2. Этого преимущества Арине вполне хватило, чтобы довести сет до победы – 6:4 за 46 минут. При этом количество двойных ошибок к тому моменту у Соболенко достигло семи. Старт второй партии белоруска тоже провалила. Она отдала две свои подачи подряд – 0:3, и снова не обошлось без двойных. Впрочем, Арина сумела ликвидировать это отставание – 3:3. После счёта 4:4 пошёл обмен брейками, который в самом конце смогла остановить Касаткина – 7:5 за 1 час 7 минут.

В третьем сете ситуация повторилась. Дарья снова повела с двумя брейками – 3:0. Но в этот момент к Соболенко вышел на корт врач. Арина пожаловалась на проблемы с мышцей задней поверхности левого бедра. Теннисистке оказали помощь, и она отправилась играть дальше. Впрочем, больше сделать белорусская теннисистка ничего не смогла. Более того, на переходе перед последним геймом она даже расплакалась. В итоге – волевая победа Касаткиной – 4:6, 7:5, 6:0 за 2 часа 23 минуты. Отметим, что Соболенко за матч сделала 20 двойных ошибок. Но и у Дарьи их тоже набралось немало — 13.

Вот так Дарья Касаткина третий матч подряд навесила сопернице «баранку» в заключительном сете. Наша теннисистка – в полуфинале турнира в Калифорнии, где сыграет с победительницей пары Гауфф – Бадоса.