Хачанов и Кудерметова — во 2-й неделе US Open! Вероника поборется с финалисткой Уимблдона

Карен Хачанов и Вероника Кудерметова первыми из россиян шагнули во 2-ю неделю US Open – 2022. Причём Вероника поборется с финалисткой Уимблдона Онс Жабер.

В пятницу на US Open начались матчи третьего круга одиночного разряда. До этой стадии соревнований добрались пятеро россиян – Даниил Медведев (первый номер посева), Андрей Рублёв (9), Карен Хачанов (27), Вероника Кудерметова (18) и Людмила Самсонова. Последним из этой пятёрки путёвку заработал Рублёв, который в трёх сетах справился с корейцем Квон Сон У. В отличие от первого матча на турнире, когда россиянин нервничал и эмоционально реагировал на каждую неудачу, в поединке с корейцем Андрей вёл себя достаточно спокойно, уверенно и во второй партии даже навесил сопернику «баранку».

Первой на корт среди россиянок сражаться за путёвку во вторую неделю «Шлема» вышла Вероника Кудерметова. До этого года она никак не могла преодолеть барьер первого круга на US Open. И каждая победа Вероники в нынешнем розыгрыше улучшает её личный рекорд и позицию в рейтинге. Соперницей по третьему раунду стала Далма Галфи из Венгрии, которая кругом ранее выбила из сетки обидчицу Касаткиной – британку Хэрриет Дарт. 24-летняя Далма на данный момент является 91-й ракеткой мира. В 2015-м она стала чемпионкой юниорского US Open, а в профессиональном туре ни разу не доходила до финала. Выход в третий круг Открытого чемпионата США – 2022 – это личный рекорд Галфи на «Шлемах». Ранее теннисистки уже пересекались на корте – в Майами-2022 россиянка повела в счёте 5:1, после чего соперница снялась с матча.

И в матче в Нью-Йорке Кудерметова не испытала никаких проблем. До счёта 2:2 девушки уверенно брали свои подачи, после чего Вероника в упорном гейме с четвёртой попытки добилась брейка и повела 3:2. Игра у представительницы Венгрии совсем расклеилась. Возможно, она не очень хорошо себя чувствовала, а вот Кудерметова летала как на крыльях. Россиянка выиграла пять геймов подряд и взяла первый сет за 26 минут – 6:2. Во второй партии никакой борьбы вообще не получилось. Вероника полностью доминировала на корте и навесила сопернице «баранку». В общей сложности она выиграла 11 геймов подряд. Матч завершился в пользу Кудерметовой – 6:2, 6:0 за 48 минут.

Так Вероника впервые в карьере пробилась во вторую неделю US Open. В промежуточном рейтинге россиянка уже поднялась на 12-е место и вплотную приблизилась к топ-10. Следующей соперницей Кудерметовой будет финалистка Уимблдона Онс Жабер из Туниса, ныне занимающая пятое место в рейтинге WTA. Любопытно, что девушки ранее играли трижды и во всех случаях побеждала Вероника – в Хертогенбосхе, на Кубке Кремля – 2019 и в Сан-Хосе-2022.

Следом на корт вышел Карен Хачанов. Для россиянина участие в третьем круге US Open – 2022 – это повторение личного рекорда на этом турнире. Ранее он пробивался в 1/16 финала в 2018 и 2020 годах. В первых двух кругах нынешнего розыгрыша Карен отдал соперникам по сету – в первом раунде Денису Кудле из США, а во втором – бразильцу Тьяго Монтейро. Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина в интервью «Чемпионату» прокомментировала выступление Хачанова на этом турнире: «Карен — молодец. Шикарная победа, потому что Монтейро — очень непростой и цепкий. Хорошо, что Карен добился победы в четырёх сетах, не растянул до пятого, потому что очень опасно доводить до пятого сета, когда ведёшь по счёту с такими соперниками. Карен показывает хороший теннис. Мне кажется, он может пройти на US Open достаточно далеко».

В борьбе за выход в четвёртый круг Хачанову противостоял 20-летний британский левша Джек Дрэйпер, занимающий 53-е место в рейтинге. В этом году Джек впервые победил действующих игроков топ-10. На «Мастерсе» в Монреале он выбил из сетки Стефаноса Циципаса (5), а здесь, в Нью-Йорке, сенсационно остановил во втором круге канадца Феликса Оже-Альяссима (8), не отдав сопернику ни сета. Ранее Карен и Джек друг с другом не играли. 18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о британском теннисисте: «Карен — молодец. Он может пройти ещё дальше, если будет так играть. Что касается предстоящей игры с Дрэйпером, который победил Оже-Альяссима, то Дрэйпер ещё не тот теннисист, которого нельзя обыграть. Он из разряда тех, кто может дерзать, но у него можно найти слабые места. Будет непростая, но интересная игра».

Россиянин начал поединок очень уверенно. Особенно хорошо у него работала первая подача. За весь стартовый сет он удачно ввёл в игру первый мяч в 77% и выиграл на нём 94%. Карен сразу же повёл с брейком – 3:0, мог сделать ещё один брейк в шестом гейме, но не реализовал свои шансы. Впрочем, и так он спокойно довёл сет до победы – 6:3 за 42 минуты. А вот во второй партии у Хачанова начались проблемы. Он снова повёл с брейком – 2:1, но тут же всё потерял – 2:2. Особенно просело у россиянина попадание первой подачи – с 77% опустился до 57%. Под конец сета у Карена случился ещё один провал на своей подаче, и британец сравнял счёт по партиям – 6:4 и 1:1.

В третьем сете уже Дрэйпер повёл с брейком – 3:0. Но Карен далеко соперника не отпустил и забрал чужую подачу – 3:2. В этот момент Джек попросил медицинский перерыв и ушёл под трибуны. Через какое-то время матч возобновился, и британец снова взял подачу соперника – 4:2. Казалось, всё в его руках, и при счёте 5:3 он уже подавал на сет. Но Карен поймал соперника на ошибках, а под конец гейма Дрэйпер допустил ещё и двойную – 5:4. Следом Хачанов подал под ноль – 5:5, а когда сделал ещё один брейк и повёл 6:5, соперник снялся с поединка – 6:3, 4:6, 6:5 (отказ).

Вот так Вероника Кудерметова и Карен Хачанов дружно вышли во вторую неделю US Open, что для каждого из них является личным рекордом на этом турнире. Карен теперь сразится с победителем пары Пабло Карреньо-Буста — Алекс де Минор. Хачанов всё ближе к поединку с Даниилом Медведевым. Наши парни могут сразиться в 1/4 финала.