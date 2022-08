Борьба за титул и звание первой ракетки мира. 10 причин следить за US Open — 2022

Заключительный в сезоне «Шлем» стартует в последний понедельник лета. Нас ждёт жаркая борьба не только за титул в мужском и женском одиночных разрядах, но и соперничество за звание первой ракетки мира у мужчин.

История без перерыва

Впервые турнир был разыгран в 1881 году (на четыре года позже, чем Уимблдон), зато, в отличие от остальных трёх турниров «Большого шлема», чемпионат США никогда не делал перерыв, даже на один год – ни на Первую, ни на Вторую мировые войны, ни даже на коронавирус в 2020-м, как Уимблдон. Таким образом, нынешний розыгрыш будет 142-м по счёту.

До конца 1970-х Открытый чемпионат США проводился в разных местах, пока в 1978-м окончательно не переехал в нью-йоркский Flushing Meadows–Corona Park на корты Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

Федерер и Серена среди рекордсменов

Рекордсменами турнира по количеству титулов в Открытую эру (с 1968 года) среди женщин являются Крис Эверт и Серена Уильямс (по шесть трофеев), а среди мужчин – Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер (по пять). Причём Федерер завоевал свои титулы подряд – с 2004 по 2008 годы. Самыми юными чемпионами US Open являются Трэйси Остин среди женщин, которая выиграла турнир-1979 в 16 лет и 8 месяцев, и Пит Сампрас у мужчин – чемпион-1990 в возрасте 18 лет и 1 месяца.

Как россияне покоряли Америку

US Open для российских теннисистов довольно успешный турнир «Большого шлема». В одиночном разряде здесь побеждали Марат Сафин (2000), Светлана Кузнецова (2004), Мария Шарапова (2006), а Даниил Медведев пока является действующим чемпионом (2021). До финала доходили Елена Дементьева (2004), Вера Звонарёва (2010), те же Кузнецова (2007) и Медведев (2019). В парном разряде первенствовали Евгений Кафельников (1997), Звонарёва (2006), Динара Сафина (2007) и Елена Веснина/Екатерина Макарова (2014). В миксте выигрывали также Звонарёва (2004) и Макарова (2012).

Снова «Шлем» без Джоковича

Мужская сетка US Open – 2022 недосчиталась 21-кратного чемпиона «Шлемов» Новака Джоковича. Уже второй раз за сезон после Australian Open организаторы не смогли преодолеть антиковидные законы своих стран и позволить знаменитому сербу оказаться среди участников. 41-летний Роджер Федерер пропускает уже пятый «Шлем» подряд. Он полностью лишился рейтинга, но при желании играть без всяких разговоров получил бы уайлд-кард от организаторов. Похоже, знаменитый швейцарец на турнире в родном Базеле этой осенью объявит о завершении карьеры.

Из-за полученной на «Ролан Гаррос» травмы голеностопа с начала июня не выступает второй номер мирового рейтинга Александр Зверев. Также US Open пропустят Гаэль Монфис, Райлли Опелка и Ллойд Джордж Харрис. В женской сетке тоже есть потери, но они не столь значительны – Анжелика Кербер и Элина Свитолина готовятся стать мамами, из-за травмы досрочно завершила сезон Анастасия Павлюченкова, также не играет с апреля Маркета Вондроушова.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Последний «Шлем» Серены

US Open станет последним «Шлемом» для знаменитой Серены Уильямс. 23-кратная победительница мэйджоров с 2018 года тщетно пыталась выиграть ещё один крупный турнир и таким образом догнать рекордсменку всех времён Маргарет Корт из Австралии. И вот теперь, похоже, Серена смирилась – сыграет последний турнир и сосредоточится на семье, бизнесе и других проектах. Уильямс сыграет не только в одиночке, но ещё и в паре со своей сестрой Винус. Вместе они выиграли 14 «Шлемов» в женском парном разряде и три золота Олимпиад (2000, 2008, 2012).

Серена Уильямс Фото: Getty Images

Борьба за первое место у мужчин

На этом US Open сложилась уникальная ситуация: сразу пять игроков по итогам турнира могут стать первой ракеткой мира. Помимо нынешнего лидера Даниила Медведева, это Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Карлос Алькарас и Каспер Рууд. Россиянину, чтобы остаться первым, надо защитить титул или дойти до финала, при условии, что все остальные претенденты сойдут с дистанции до решающей стадии. Циципасу и Рууду даже титул в Нью-Йорке не гарантирует первое место в рейтинге – многое зависит от выступления Надаля.

Рекордный призовой фонд

US Open в этом году снова увеличил призовой фонд – на этот раз до рекордных $ 60,1 млн. Чемпион получит $ 2,6 млн, что на $ 100 тыс. больше, чем в прошлом году заработали Даниил Медведев и Эмма Радукану, но меньше, чем в 2019-м – $ 3,85 млн и 2020-м – $ 3 млн.

Три дебютанта US Open

Россию в одиночных сетках US Open – 2022 представляют 16 игроков. У мужчин это привычная четвёрка – Даниил Медведев (первый номер посева), Андрей Рублёв (9), Карен Хачанов (27) и Аслан Карацев, а также успешно преодолевший квалификацию 23-летний Павел Котов. Кстати, для него это будет дебют на US Open. Ранее Павел играл только на «Ролан Гаррос». У девушек сыграют Дарья Касаткина (10), Вероника Кудерметова (18), Екатерина Александрова (28), Людмила Самсонова, Варвара Грачёва, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Евгения Родина (SR), Элина Аванесян (Q), Эрика Андреева (Q) и Камилла Рахимова (LL). Отметим, что Касаткина и Самсонова только что выиграли титулы в Кливленде и Гранби и к US Open подошли в отличной форме. Отметим, что, кроме Котова, это будет дебютный US Open также для Аванесян и Андреевой, причём для наших девушек это вообще первый «Шлем».

Расклад мужской сетки

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что в четверть к Медведеву попал канадец Феликс Оже-Альяссим (6). Вторую потенциальную пару четвертьфинала в верхней половине сетки составили Стефанос Циципас (4) – Каспер Рууд (5). В нижней части могут образоваться такие сочетания: Хуберт Хуркач (8) – Карлос Алькарас (3) и Кэмерон Норри (7) – Рафаэль Надаль (2). Медведев в первом круге сразится с американцем Стефаном Козловым, Рублёв (9) – с сербом Ласло Джере, Хачанов (27) – с американцем Денисом Кудлой, Карацев – с итальянцем Фабио Фоньини, а Котов (Q) – с Брэндоном Накашимой из США.

Расклад женской сетки

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Джессика Пегула (8), Паула Бадоса (4) – Арина Соболенко (6), Симона Халеп (7) – Мария Саккари (3) и Онс Жабер (5) – Аннет Контавейт (2). Триумфаторы прошлой недели Касаткина и Самсонова сыграют в первом круге с британкой Хэрриет Дарт и чешкой Сарой Бейлек.

Вот 10 причин, почему надо следить за US Open – 2022. Турнир пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.