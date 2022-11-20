«Очуметь! Это реально происходит?» Медведев феерично выиграл Итоговый турнир ATP — 2020

Итоговый турнир ATP – 2022 сложился для Даниила Медведева неудачно. Российский теннисист пусть и в борьбе, но проиграл все три матча группового этапа с Андреем Рублёвым, Стефаносом Циципасом и Новаком Джоковичем.

Медведев в следующем сезоне постарается вернуться на прежний уровень доминирования. Вроде того, который был в 2020-м, когда Даниил выиграл все пять матчей на Итоговом турнире в Лондоне и завоевал титул. Вспоминаем, как Медведев добыл на тот момент свою важнейшую победу в карьере в финале с Домиником Тимом (4:6, 7:6, 6:4).

Медведев и Тим дали основания говорить о конце эпохи «Большой тройки»

Для 24-летнего Медведева Итоговый турнир — 2020 стал вторым в карьере. Годом ранее он занял последнее место в своей группе, проиграв Рафаэлю Надалю, Стефаносу Циципасу и Александру Звереву. На турнир в Лондоне, который проходил под знаком пандемии коронавируса с масками, социальной дистанцией и всеми вытекающими, российский теннисист поставил задачу-минимум – одержать победу хотя бы в одном матче, что уже стало бы прогрессом по сравнению с прошлым выступлением. Мало кто мог представить, что Даниил с запасом перевыполнит план.

Соперниками Медведева по группе стали первая ракетка мира, пятикратный победитель Итогового турнира серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман. Россиянин последовательно обыграл всех своих соперников, не отдав им ни одного сета. Вторым в группе стал Джокович. В другой группе с первого места в полуфинал вышел Доминик Тим, вторым стал Рафаэль Надаль, из борьбы выбыли Стефанос Циципас и Андрей Рублёв.

Полуфинальные пары получились очень интересными. На корте столкнулись стареющие представители «Большой тройки» и восходящие звёзды современности. Медведев смог прервать неудачную серию с Надалем, одержав первую победу над испанцем — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. До этого Рафа трижды обыгрывал Даниила.

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев в полуфинале Итогового турнира ATP – 2020 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Важно, каким образом был добыт этот успех. Медведев во втором сете отдал ранний брейк и потерял подачу, после чего 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Надаль подавал на победу при 5:4. Даниил не пал духом и совершил невероятный камбэк, на характере сломив более опытного испанца.

Медведев первым за 72 матча обыграл Надаля, проиграв ему первый сет. В последний раз это делал Ник Кирьос в феврале-2019 на турнире в Акапулько. Таким образом, Даниил стал первым российским теннисистом в финале Итогового после Николая Давыденко, победившего на турнире в 2009-м.

В другом полуфинале Тим оказался сильнее Джоковича — 7:5, 6:7, 7:6. Во второй партии Доминик не смог реализовать четыре матчбола, а на тай-брейке решающего сета отыгрался с 0:4. Австриец тоже проявил незаурядный характер, справившись с более матёрым и титулованным оппонентом.

Медведев и Тим на одном Итоговом обыграли топ-2 рейтинга. До них это делали только три игрока: Давид Гоффен в 2017-м, Николай Давыденко в победном 2009-м и Роджер Федерер в 2003-м. Также Медведев и Тим вошли в пятёрку теннисистов, на одном Итоговом обыгрывавших Надаля и Джоковича. По этому показателю они присоединились к Роджеру Федереру (2010), Робину Сёдерлингу (2009) и Давиду Ферреру (2007).

Победы Медведева и Тима в полуфиналах Итогового дали основания говорить о конце эпохи «Большой тройки» Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Забегая наперёд: эти выводы оказались поспешными. Из Big-3 выпал только Федерер, в то время как Надаль и Джокович в целом до сих пор намного успешнее молодёжи. Но на Итоговом-2020 в Лондоне был звёздный час Медведева и Тима.

Доминик Тим на Итоговом турнире ATP – 2020 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тим имел преимущество по личным встречам над Медведевым перед финалом Итогового — 3-1 (1-0 в 2020 году, Доминик обыграл Даниила в полуфинале US Open). Австриец считался фаворитом решающей игры в Лондоне. В начале матча Тим оправдывал авансы. В первых геймах Даниил оказывал давление на Доминика и получал брейк-пойнты, но дожимать соперника не получалось. Провал в середине сета привёл к тому, что Тим взял подачу Медведева, когда по ходу гейма россиянин вёл 40:0. Это стоило Даниилу поражения в первой партии – 4:6.

Второй сет проходил в равной и упорной борьбе. Благодаря уверенности обоих теннисистов на подаче держалось равенство в счёте. Тим, как и Надаль в полуфинале, делал ставку на резаные удары – в матче с Медведевым он выполнял их в три раза чаще, чем до этого за весь турнир. Австриец таким образом пытался лишить Даниила возможности атаковать с бэкхенда, снижать и рвать темп, выбить соперника из колеи. В первом сете это сработало. Почти получилось во втором, но Медведев адаптировался и гнул свою линию.

Даниил неприятно удивлял оппонента, выходя вперёд к сетке со второй подачи и даже с приёма. Тим находился под постоянным давлением и постепенно терял уверенность. Вторая партия дошла до тай-брейка, где Доминик сделал мини-брейк и вырвался вперёд 2:0. Затем произошло нечто фантастическое. Медведев деклассировал австрийца, взяв семь очков кряду, а с ними и сет – 7:6 (7:2). Очень важный момент с психологической точки зрения перед решающей партией.

С первых геймов третьего сета Тим ушёл в оборону и стал намного чаще ошибаться. Медведев чувствовал себя увереннее и лучше справлялся с давлением. Результат – Тим всё-таки проиграл один гейм на своей подаче при счёте 2:2, что и предопределило итог матча. Довести до победы было делом техники – 6:4 в пользу Медведева в третьем сете. Даниил феерично выиграл Итоговый турнир ATP. Финал длился 2 часа 43 минуты, став самым длинным трёхсетовым в истории.

Даниил Медведев — победитель Итогового турнира ATP — 2020 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Комментарии Медведева и Тима после финала

Медведев назвал победу в Лондоне главной в карьере, а также оценил возможность создания новой «Большой тройки» или «Большой четвёрки» на смену уходящему поколению звёздных теннисистов.

«Уровень игры в последних двух матчах был просто невероятным. Думаю, эта победа может очень много дать моей будущей карьере. Доминик так здорово играл, а я смог его победить. Это, наверное, лучшая победа в моей карьере. И это даже не считая то, что она принесла титул. Я знал, что могу хорошо играть, но не поверил бы, если бы мне сказали, что я выиграю Итоговый без поражений. Так что это придаст уверенности на ближайшие «Большие шлемы» и все турниры. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе. Я стал первым, кто обыграл на Итоговом всех представителей топ-3? Это потрясающе. Но чтобы выиграть Итоговый, всё равно надо обыграть остальных из топ-10. Но да, в группе я обыграл Джоковича, в полуфинале – Надаля, в финале – Тима. Лучших игроков мира. Сейчас, может быть, кто-то был не в лучшей форме. Но кто-то, может быть, в лучшей. Не имеет значения. Они сейчас всё равно лучшие в мире. Это очень много значит. Это демонстрирует, на что я способен. Мне просто нужно почаще показывать этот уровень.

Что я могу сказать о том, что до ноября играл на среднем уровне, но закончил сезон титулами на «Мастерсе» в Париже и Итоговом, одержав 10 побед подряд? Если честно, турниры до этого проходили не так плохо. Я показывал хороший теннис. Можем разобрать матч за матчем. В Петербурге я проиграл Райлли Опелке. Это такой теннисист, которому проиграть можно всегда. По-моему, в целом я был чуть лучше, но он здорово провёл важные моменты. В Вене то же самое. Кевин Андерсон – очень, очень сложный соперник. Потом мы с ним встретились в Париже, и мне повезло, что он был немного травмирован. Хотя я, конечно, такого никому не желаю. В Париже я просто боролся. Я знал, что игра вернётся – но, может быть, не в этом году. Но получилось в Париже. Я начал играть лучше, я бы сказал, начал играть фантастически. А когда получаешь заряд уверенности, нужно просто знать, как её удержать. Сейчас я это умею. Теперь встаёт вопрос, как получить эту уверенность побыстрее.

Надеюсь, мы, молодые парни, продолжим движение вперёд, у нас будут мощные соперничества. Надеюсь, мы будем долго выступать – и так сможем приблизиться к «Большой тройке». Они же прошли два-три поколения, не снизив уровня. Это непросто. Мы сейчас хорошо выступаем. На этом турнире и Доминик, и я обыграли Рафу с Новаком, и это потрясающее достижение. Очевидно, что сейчас в теннисе лучше всех поколение Рафы и Новака, а вместе с ним наше – даже если мы уже не такие молодые. И для нас это отличное достижение. Во-первых, все молодые сейчас в туре благодаря Новаку, Роджеру Федереру, Рафе и Энди Маррею. Мы видели их по телевизору и думали, что хотим с ними играть. Наверное, проигрывать, но всё же играть. Потом мы начали проводить с ними первые матчи, и было очень тяжело. Но ты хочешь работать ещё больше, чтобы побеждать. В этом году я наконец обыграл Рафу – и это просто потрясающее ощущение. Роджера пока не обыгрывал. Надеюсь, у меня ещё будет возможность. Что касается наших соперничеств, то мы уже провели много матчей. Я много играл против Стефаноса Циципаса, Александра Зверева, Доминика Тима. Надеюсь, у нас будет много таких матчей, как сегодняшний финал, как финал US Open – не хочу сосредотачиваться только на своей победе. Так мы будем друг друга подталкивать. И, надеюсь, всем достанутся победы», — заявил Медведев.

Доминик Тим и Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тим не сумел стать первым представителем Австрии, выигравшим Итоговый турнир. На пресс-конференции Доминик уделил внимание техническим аспектам игры, а также отдал должное победителю.

«Конечно, возможно, что матч бы закончился иначе, реализуй я брейк-пойнт во втором сете. Медведев играл серв-энд-воллей со второй подачи, а я не попал второй обводящий удар. Но это был непростой удар. Даниил вышел к сетке с подачи и хорошо сыграл короткий удар с лёта. Я бежал на полной скорости, мяч был ниже троса, так что удар был непростым. Конечно, я должен был попадать, но всё равно не особо жалею. В целом я считаю, что сегодня встретились два игрока в отличной форме. Все три сета прошли на классном уровне. Хотя есть один удар, о котором я жалею. 2:1 на тай-брейке, я отлично принял, а потом пробил очень глупый форхенд. Но в остальном я ни о чём не жалею.

Вообще, против Даниила слайс – это хорошая тактика. Она работала в прошлом, и я бы использовал её и в будущем. В третьем сете он сделал брейк, проведя нереальный гейм. Отлично принимал. У меня были шансы выиграть, но он проводил прекрасные розыгрыши. Я бы не стал менять тактику. Я был готов к тому, что он будет играть серв-энд-воллей. А вот при счёте 2:3 на тай-брейке он меня удивил, когда пошёл вперёд с приёма. Это было очень смело с учётом счёта. Снимаю шляпу. Это было здорово. Медведев стал первым теннисистом, который на Итоговом обыграл всех представителей топ-3. Это супервпечатляюще. Наверное, в целом по турниру он был лучшим. В группе не проиграл ни сета, в полуфинале и финале обыграл №2 и №3. Безусловно, Даниил заслужил титул», — сказал Тим.

Цифры и факты финала Итогового турнира – 2020

Медведев выиграл девятый титул в карьере, второй подряд и главный (на тот момент до победы на US Open в 2021-м) турнир в карьере – Итоговый чемпионат ATP;

Медведев стал первым теннисистом в истории, обыгравшим на Итоговом трёх первых ракеток мира;

Медведёв стал четвёртым в истории ATP-тура (с 1990 года) теннисистом, который одолел трёх лидеров рейтинга на протяжении одного турнира. До него это удавалось только Борису Беккеру (Стокгольм-1994), Новаку Джоковичу (Монреаль-2007) и Давиду Налбандяну (Мадрид-2007);

Медведев провёл Итоговый без поражений и стал седьмым теннисистом в истории, кто смог это сделать с 1990 года, и первым с 2017-го, когда подобное удавалось Григору Димитрову;

Итоговый турнир в 12-й раз прошёл в Лондоне перед переездом в Турин на период 2021-2025. В столице Великобритании титул выигрывал Николай Давыденко (2009) – первый российский чемпион Итогового;

Победа над Тимом стала 10-й подряд для Медведева. За три недели, с учётом «Мастерса» в Париже и Итогового в Лондоне, Даниил семь раз одолел теннисистов из топ-10 рейтинга;

Титул принес Медведеву $ 1,564 млн призовых – максимально возможная сумма за победы во всех пяти матчах;

Тим второй год подряд уступил в финале Итогового (в 2019-м уступил Циципасу), хотя оба раза взял первую партию. Медведев первым за 22 матча победил Тима, проиграв ему стартовый сет;

Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Сразу два российских теннисиста завершили сезон 2020 года в топ-10 итогового рейтинга ATP. Даниил Медведев (8470 очков) благодаря триумфу на Итоговом в Лондоне заработал 1500 баллов и вплотную приблизился к топ-3 в лице Новака Джоковича (12 030), Рафаэля Надаля (9850) и Доминика Тима (9125). Андрей Рублёв (4119 очков) занял восьмое место и впервые в своей карьере завершил сезон в десятке лучших теннисистов планеты. Это второй случай в истории российского тенниса с двумя представителями в топ-10 — прежде такого же результата смогли достичь только Марат Сафин и Евгений Кафельников, которые завершили сезон 2000 года на втором и пятом местах рейтинга соответственно;

Медведев стал вторым в истории чемпионом Итогового, выигравшим титул спустя год после всех поражений на дебютном Итоговом. Первым это сделал Новак Джокович в 2008 году. Причём Даниил, в отличие от Новака, на триумфальном турнире в 2020-м взял все пять матчей. Серб в 2008-м один раз оступился в группе.

Последний момент является особенно примечательным. Медведев в этом году снова познал, что такое проиграть все матчи в группе на Итоговом. В следующий раз он феерично вернулся и выиграл титул. Тогда он сам не верил, что такое возможно.

«Очуметь! Это реально происходит?» — написал Медведев в соцсетях, отвечая на вопрос болельщика о первом чувстве после победы в Лондоне через две недели после Итогового.

Даниил способен ещё раз пройти данный цикл, вынеся урок из неудач 2022 года. Все предпосылки для этого имеются. Россиянин ещё не так давно был первой ракеткой мира. Неудачные отрезки бывают даже у самых великих теннисистов вроде Джоковича и Надаля. Нет каких-либо причин сомневаться в том, что Медведев в обозримом будущем не сможет вернуться как минимум в топ-3, а при удачном стечении обстоятельств и вовсе вновь оказаться на первой строчке рейтинга.