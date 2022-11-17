Медведев выбыл из гонки за плей-офф, а вот Джокович уже там! Расклады чемпионата ATP

После матчей среды в Красной группе на Итоговом чемпионате ATP в Турине уже стал известен первый участник плей-офф и прояснились расклады на вторую путёвку.

Итоги четвёртого дня. 16 ноября, среда

В дневной сессии на корт вышли победители 1-го тура в Красной группе Новак Джокович и Андрей Рублёв. Напомним, серб в двух сетах обыграл Циципаса, а Рублёв в трёхсетовом противостоянии оказался сильнее соотечественника Даниила Медведева. Андрей и Новак до этого встречались на корте дважды, и обменялись победами. Джокович победил год назад на предварительном этапе Итогового турнира ATP в Турине, а Рублёв оказался сильнее в финале Белграда-2022.

Перед началом третьей встречи этих теннисистов расклад был такой, что в случае победы Новака без потери сетов он досрочно получал путёвку в плей-офф. При других вариантах многое зависело от вечернего матча Циципас – Медведев. Теннисисты поначалу очень уверенно действовали на своих подачах, не давая сопернику никаких шансов на приёме. Казалось, сет так и закончится тай-брейком, как вдруг Джокович в 10-м гейме вцепился в подачу Рублёва и добился брейк-пойнта, который одновременно являлся и сетболом. Андрей разнервничался, швырнул ракетку о корт. Этот выплеск эмоций ему не помог, и следующий розыгрыш он тоже провалил – 6:4. Собраться на вторую партию россиянин совсем не смог и взял у 21-кратного чемпиона «Шлемов» только один гейм – 6:4, 6:1 за 1 час 9 минут.

Победа Джоковича в двух сетах позволила ему досрочно оформить выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP, причём 11-й раз в карьере. А остальным трём теннисистам из этого квартета выпала участь сражаться за вторую путёвку в плей-офф. Многое должно было определиться в вечернем матче Медведев – Циципас. Здесь расклад был таким, что поражение Даниила с любым счётом лишало его шансов на участие в полуфинале.

Для Даниила и Стефаноса это была 11-я встреча на профессиональном уровне. Вообще, история противостояния этих теннисистов уже довольно богатая и результатами, и скандалами. Началось всё с первого поединка на «Мастерсе» в Майами-2018. Медведеву не понравилось, как Циципас неуважительно о нём высказался, и он полез выяснять отношения. Судье удалось погасить конфликт, но взаимные обвинения продолжились в прессе и соцсетях. Даниила и Стефаноса в своё время пытался помирить даже Ник Кирьос. Но на Australian Open — 2022 был новый скандал – Медведев был недоволен коучингом со стороны отца Стефаноса. А в последнем их матче на «Мастерсе» в Цинциннати Медведев потерпел поражение в трёх сетах. Счёт перед Турином был 7-3 в пользу Даниила.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» высказался о предстоящем матче: «У Медведева с Циципасом никогда не было простых матчей. Я не припомню такого, чтобы их матч заканчивался разгромной победой одного из них. Их встречи идут до самого последнего сета, до самого последнего очка. Думаю, в этот раз тоже будет равный матч. Циципас сейчас хорошо играет, он здорово провёл матч с Джоковичем в Париже. И очень хорошо сыграл против него в первом матче на Итоговом. Главное, чтобы он не стал переживать по поводу поражения в первом туре, а по игре он очень хороший соперник, и Медведеву будет тяжело победить».

Россиянин не успел включиться в матч, выглядел в первом гейме на своей подаче каким-то несобранным, наделал много ошибок, а Циципас сумел этим сразу воспользоваться. Грек сделал брейк и следом повёл – 3:0. Дальше игра выровнялась, Медведев наладил подачу и чувствовал себя на корте уже достаточно уверенно. Однако на приёме Даниил так и не смог сделать ничего существенного – 6:3 за 33 минуты. Во второй партии теннисисты продолжили чётко контролировать свои подачи. Лишь в 9-м гейме на подаче Медведева впервые за сет счёт стал «ровно», впрочем, Циципасу это никак не помогло. Дело дошло до тай-брейка, а там развернулась драма. Медведев спас три матчбола и сам с третьего сетбола сумел перевести матч в решающую партию – 7:6 (13:11) за 1 час 1 минуту. В третьем сете ключевым стал 7-й гейм, который провалил Циципас – Даниил воспользовался ошибками соперника, повёл с брейком – 4:3. Однако при счёте 5:4 россиянин не подал на матч – 5:5. А вот второй тай-брейк Медведев откровенно провалил. Победа Циципаса – 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1) за 2 часа 24 минуты.

Так Даниил Медведев проиграл два матча в группе и досрочно лишился шансов на выход в плей-офф. Одна путёвка уже у Джоковича, а вторую разыграют в пятницу Рублёв и Циципас в очном матче.

Красная группа. 2-й тур

Джокович (Сербия, 7) – Рублёв (Россия, 6) – 6:4, 6:1.

Циципас (Греция, 2) – Медведев (Россия, 4) – 6:3, 6:7, 7:6.

Расписание 5-го дня. Матчи четверга, 17 ноября

В четверг завершится предварительный этап в Зелёной группе. Сначала в ничего не значащем с турнирной точки зрения матче сойдутся Рафаэль Надаль, который досрочно занял последнее место в квартете, и Каспер Рууд, уже гарантировавший себе попадание в плей-офф с первого места. В вечерней сессии встретятся Феликс Оже-Альяссим и Тейлор Фритц, которые в очном споре разыграют вторую путёвку в плей-офф из этой группы. По личным встречам Фритц ведёт – 1-0. Единственный их очный матч он выиграл в рамках ATP Cup – 2022.

Зелёная группа. 3-й тур

16:00 мск. Надаль (Испания, 1) – Рууд (Норвегия, 3)

23:00 мск. Оже-Альяссим (Канада, 5) – Фритц (США, 8)

Итоговый чемпионат ATP проходит с 13 по 20 ноября в Турине (Италия). Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».