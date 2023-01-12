Кудерметова – королева камбэков! В марафонском матче она отыграла 5 матчболов у американки

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Аделаиде впервые за шесть лет в туре оказались все восемь сеяных теннисисток. В борьбе за право выхода в полуфинал образовались такие пары: Каролин Гарсия (4) – Белинда Бенчич (8), Даниэль Коллинз (10) – Вероника Кудерметова (6), Беатрис Хаддад-Майя (11) – Паула Бадоса (9) и Петра Квитова (12) – Дарья Касаткина (5). Отметим, что перед стартом турнира с него снялись сразу четыре теннисистки из топ-8 посева – Ига Свёнтек (1), Онс Жабер (2), Джессика Пегула (3) и Мэдисон Кис (7), и организаторам пришлось допосеять спортсменок аж до 12-го номера. Предыдущий раз все восемь сеяных теннисисток добрались до 1/4 финала на турнире в Стэнфорде-2017.

Отметим, что в восьмёрке сильнейших Аделаиды оказались сразу две россиянки – Касаткина и Кудерметова. Первой свой матч четверга провела Дарья Касаткина. Ей противостояла чемпионка Уимблдона 2011 и 2014 годов Петра Квитова из Чехии. Россиянке пришлось изрядно постараться, чтобы не позволить сопернице выровнять ситуацию во втором сете и перевести матч в решающую партию.

Дарья осталась довольна своей игрой и сказала на корте: «Я знала, что с Петрой не имеет значения счёт. Всегда нужно быть готовой ко всему, потому что она борется до конца и играет очень агрессивно. Внутри меня был целый ураган, когда я не реализовала матчболы при счёте 6:5. В любом случае я очень довольна своим выступлением и тем, что смогла сосредоточиться на тай-брейке». Так Дарья Касаткина пробилась в полуфинал Аделаиды, где в пятницу померяется силами с Паулой Бадосой.

В вечерней программе по австралийскому времени на корт вышла ещё одна россиянка, входящая в топ-10 рейтинга WTA, Вероника Кудерметова. Напомним, в первом круге Вероника в тяжёлом противостоянии с Викторией Азаренко одержала волевую победу в трёх сетах. Россиянка, уступая, сумела перевернуть ход поединка и попутно наколотила 20 эйсов. «Победа Кудерметовой оставила положительные эмоции. Она молодец. Вытащила тай-брейк второго сета, хотя уступала 0:3. Вероника использовала уверенность и свои сильные стороны, хорошо действовала тактически. Мне понравилась её игра. Что касается длительности матча — если ты готов играть, то сможешь играть и три часа. Такое бывает. Когда готовишься выступать на жаре, возможно, при экстремально высокой температуре, выносливость должна быть на высоте», – приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

После такого тяжёлого матча для Вероники как нельзя кстати оказался день отдыха, который образовался после неожиданного снятия с поединка второго круга ещё одной россиянки – Екатерины Александровой. Ну а в четвертьфинале Кудерметовой досталась в соперницы опытная американка Даниэль Коллинз. 29-летняя теннисистка летом прошлого года добралась до седьмого места в рейтинге WTA. В её активе два титула в 2021-м – Палермо и Сан-Хосе, а на «Шлемах» особенно успешно американка выступает как раз на Australian Open. В 2019 году она была в Мельбурне полуфиналисткой, а в 2022-м – финалисткой. Вероника и Даниэль ранее встречались на корте лишь один раз – в Майами-2021 Кудерметова уверенно победила – 6:3, 6:2.

Однако сейчас у россиянки дела в матче поначалу пошли не очень. Коллинз сделала на старте небольшой отрыв – 3:1, правда, Вероника тут же отыгралась – 3:3. Однако в концовке американка всё же сделала ещё один брейк, а с ним забрала и партию – 6:4 за 55 минут. Самым напряжённым получился второй сет. При счёте 4:4 Вероника взяла подачу соперницы – 5:4, но подать на сет не сумела, американка отыгралась – 5:5. При счёте 6:5 в пользу Коллинз россиянка чуть дрогнула, допустила несколько ошибок, которые позволили американке получить матчболы. Пять раз Кудерметова отыгрывала эти важнейшие мячи и героическими усилиями перевела партию на тай-брейк. Там Веронике снова пришлось догонять соперницу — со счёта 0:3, и она с задачей справилась – 7:6 (7:5). Ну а в третьей партии у Даниэль просто опустились руки. Кудерметова – просто королева камбэков! Это уже вторая её волевая победа в Аделаиде – 4:6, 7:6, 6:1 в почти трёхчасовом марафоне.

Вот так Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира, где в пятницу сразится за место в решающем матче с победительницей пары Гарсия – Бенчич.