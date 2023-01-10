Невероятный камбэк Кудерметовой! Россиянка расправилась с чемпионкой ТБШ Азаренко

В Австралии продолжаются последние турниры, которые служат подготовкой к Australian Open, первому мэйджору сезона. Во вторник состоялся яркий матч первого круга турнира WTA в Аделаиде, в котором россиянка Вероника Кудерметова встречалась с двукратной чемпионкой AO белоруской Викторией Азаренко. Кудерметова без особых шансов проиграла Азаренко первый сет — 2:6. Во второй партии Вероника была близка к поражению: на тай-брейке Виктория повела 3:0. Однако дальше Кудерметовой удался впечатляющий камбэк: россиянка, стиснув зубы, выиграла семь розыгрышей из восьми и взяла вторую партию — 7:6 (7:4).
В решающем сете теннисистки какое-то время брали свои подачи, однако при счёте 4:4 Кудерметова всё-таки добилась брейка. После этого она взяла свою подачу и победила! Статистика этого матча впечатляет: Азаренко выполнила 11 эйсов, а её соперница — целых 20! Нечасто такое встретишь в женском теннисе, пусть и на харде.
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Золотой 2022-й
Во втором круге Кудерметова сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой. И, по всей видимости, будет фаворитом противостояния. В последнее время Вероника вышла на пик формы и пока не собирается сбавлять оборотов. Сезон-2022 стал на данный момент лучшим в карьере 25-летней теннисистки. На «Ролан Гаррос» она дошла до четвертьфинала — это её первый выход в восьмёрку сильнейших на ТБШ.
Невероятный камбэк Вероники Кудерметовой!
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Ещё больше впечатляют достижения Кудерметовой в парном разряде. Россиянка дошла до полуфинала Australian Open (с Элисе Мертенс), а также выиграла турнир WTA-1000 в Риме (с Анастасией Павлюченковой) и Итоговый чемпионат в Форт-Уэрте (снова с Мертенс). Благодаря этим успехам Вероника вышла на второе место в рейтинге WTA в парном разряде. В одиночном зачёте она идёт девятой. В настоящий момент, помимо Кудерметовой, подобным могут похвастаться лишь две теннисистки: Джессика Пегула и Кори Гауфф.
Спортивные гены
Любители хоккея наверняка помнят отца Вероники. Эдуард Кудерметов — двукратный чемпион России в составе «Ак Барса» и «Металлурга» (Магнитогорск). Опыт спортивных побед папы наверняка пошёл дочери на пользу. А ещё Кудерметовой помогло то, что ранее она выступала в паре с Еленой Весниной, чьи достижения в парном разряде говорят сами за себя. Вероника, будучи прилежной ученицей, многому научилась у бывшей первой ракетки мира в парах, которая не только трижды выигрывала ТБШ, причём разные — «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open, — но и победила на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Ждём дальнейшего прогресса в 2023-м!
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