Касаткина в Аделаиде обыграла уже вторую чемпионку ТБШ! Россиянка пробилась в полуфинал

В основной сетке Аделаиды-2 стартовали семь россиянок – Касаткина, Кудерметова, Александрова, Самсонова, Потапова, Калинская и Павлюченкова, но до 1/4 финала смогли добраться только две из них. Дарья Касаткина во втором круге в двух сетах уверенно переиграла чемпионку «Ролан Гаррос» Барбору Крейчикову – 6:2, 7:5, а запланированное дерби между Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой не состоялось – Екатерина снялась с турнира из-за травмы. В итоге Кудерметова прошла дальше без борьбы.

После успешного поединка второго круга Дарья Касаткина в своём телеграм-канале прокомментировала выход в четвертьфинал: «Первая победа в году. Добротный матч, довольна результатом. Особенно порадовал второй сет, в котором шла упорная борьба и до концовки обе брали свою подачу. Готовлюсь к следующему матчу».

Соперницей россиянки по 1/4 финала стала 32-летняя Петра Квитова. В своё время чешская теннисистка дважды выигрывала Уимблдон (2011, 2014), была второй ракеткой мира, становилась победительницей Итогового чемпионата WTA (2011) и помогла своей сборной шесть раз выиграть Кубок Федерации (2011, 2012, 2014-2016, 2018). Прошлый год Петра закончила на 16-м месте рейтинга WTA, выиграв титул в Истбурне и доведя их общее количество до 29. На турнире в Аделаиде-2 Квитова в первом же матче победила чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину, а затем выиграла тяжёлый сет у китаянки Чжэн Циньвэнь, после чего та снялась.

Ранее Касаткина и Квитова встречались один раз – на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде-2018 победу праздновала чешская теннисистка – 6:4, 6:0. Но сейчас уже Дарья выступала в роли фаворита, ведь она входит в топ-10, а в конце прошлого года впервые пробилась на Итоговый чемпионат WTA. Первый сет превратился в парад брейков, из которого раньше смогла выбраться Касаткина и повести – 3:1. Потом девушки снова по разу взяли подачу соперницы – 4:3. Петра попыталась в восьмом гейме сравнять счёт, но Дарья отыграла брейк-пойнт – 5:3, а следом приняла на сет – 6:3 за 35 минут.

Во второй партии ситуация резко изменилась. Девушки уже чётко контролировали свои подачи до счёта 3:3. Потом они обменялись брейками – 4:4 и довели дело до тай-брейка. При этом при счёте 6:5 Касаткина не смогла реализовать двойной матчбол на приёме. А на тай-брейке россиянка оказалась чуть удачливее, плюс ещё и помогла соперница, допустившая ошибку – 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 34 минуты борьбы.

После матча россиянка так прокомментировала свою победу: «Я знала, что с Петрой не имеет значения счёт. Всегда нужно быть готовой ко всему, потому что она борется до конца и играет очень агрессивно. Внутри меня был целый ураган, когда я не реализовала матчболы при счёте 6:5. В любом случае я очень довольна своим выступлением и тем, что смогла сосредоточиться на тай-брейке». Дарья Касаткина пробилась в полуфинал Аделаиды, где в пятницу померяется силами с победительницей пары Беатрис Хаддад-Майя – Паула Бадоса.