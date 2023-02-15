Постер остался, а сама Касаткина покинула Доху. От России дальше идёт только Кудерметова

Продолжается серия крупных женских соревнований на Ближнем Востоке. Уже известна чемпионка турнира WTA-500 в Абу-Даби, а накануне завершились поединки первого круга WTA-500 в Дохе. В основной сетке приняли старт четыре россиянки – Дарья Касаткина (шестой номер посева), Вероника Кудерметова (8), Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. И во второй круг смогли пробиться три из них. Проиграла только Самсонова, которая не успела восстановиться после тяжёлого финала в Абу-Даби, где она упустила три матчбола и проиграла в трёх сетах Белинде Бенчич. На сей раз у Людмилы совсем не получилась игра в противостоянии с американкой Софьей Кенин. Непростую победу на старте соревнований в Дохе одержала первая ракетка России Дарья Касаткина – с канадкой Ребеккой Марино они устроили фейерверк брейков, из которого успешно выбралась россиянка и сумела попасть во второй круг.

Первой в среду из россиянок вышла на корт Кудерметова, которая противостояла обидчице Самсоновой – чемпионке Australian Open – 2020 Софье Кенин. Вероника очень чётко держала в первом сете свою подачу, а на чужой раз за разом добиралась до брейк-пойнтов. Однако Кенин до поры до времени отбивала все атаки соперницы, сохраняя хрупкое равновесие. И всё же в шестом гейме Кудерметова дожала Софью – 4:2, а затем сделала ещё один брейк – 6:2 за 43 минуты. Во второй партии уже стали всё чаще появляться моменты у американки. Но Вероника отыграла все пять брейк-пойнтов за партию. Нередко ей помогали эйсы – 11 за сет и 13 за весь матч. Сама же россиянка, когда казалось, что тай-брейка не избежать, добралась всё же до матчбола на приёме и тут же его реализовала – 6:2, 7:5 за 1 час 50 минут. В 1/4 финала соперницей Кудерметовой будет ещё одна американка – Кори Гауфф (4).

К сожалению, сошла с дистанции россиянка Екатерина Александрова. Она за 1 час 22 минуты уступила Марии Саккари (5) – 3:6, 2:6, которая кругом ранее выбила Новичка сезона – 2022 по версии WTA – китаянку Чжэн Циньвэнь. В 1/4 финала теннисистка из Греции сыграет с победительницей пары Каролина Мухова – Каролин Гарсия (3).

Непросто складывается нынешний сезон для первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Из восьми матчей она выиграла только половину. Причём три поражения оказались разгромными – россиянка брала за эти поединки всего по два-три гейма. Поэтому сейчас каждый турнир, каждый сыгранный матч для неё очень важен в плане укрепления психологической уверенности. На турнир в Доху Дарья приехала преисполненная оптимизмом. Тем более исполнилось одно из её давнишних желаний. «Доха встречает. Шесть лет назад я приезжала в Доху, и повсюду висели огромные постеры сеяных игроков. Мне очень хотелось однажды приехать на этот стадион и увидеть там свою фотографию. Сегодня это произошло. Маленький, но очень важный для меня момент», — написала Касаткина на своей странице в социальной сети.

Дарья Касаткина на фоне персонального постера Фото: Из личного архива теннисистки

Соперницей Касаткиной по второму кругу стала быстро прогрессирующая бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. В прошлом году она выиграла два титула на траве – в Ноттингеме и Бирмингеме. В активе Беатрис до этого было шесть побед над действующими теннисистками топ-10 – включая успех в матче с первой ракеткой мира Игой Свёнтек в Монреале-2022 и только что с Еленой Рыбакиной в Абу-Даби-2023. В понедельник, 13 февраля, Хаддад-Майя поднялась на наивысшее пока для себя 12-е место в рейтинге WTA. До этого Дарья и Беатрис друг с другом не играли.

Беатрис начала матч активно, загоняла Касаткину по корту мощными ударами, вынудила её ошибаться и реализовала первый же брейк-пойнт – 2:1. Однако это преимущество бразильянка сохранить не смогла, и вскоре счёт сравнялся – 3:3. Но Хаддад-Майю это ничуть не расстроило – она снова взяла подачу соперницы – 4:3 и довела сет до уверенной победы – 6:3 за 34 минуты. Вторая партия превратилась в триллер. Сначала девушки обменялись брейками – 2:2, потом Беатрис взяла чужую подачу – 5:3, но не смогла подать на матч – 5:4. Судьба партии решалась на тай-брейке. У Касаткиной был тройной сетбол – 6:3, но бразильянка счёт выровняла – 6:6, а потом уже со второго матчбола добилась успеха – 6:3, 7:6 (9:7) за 1 час 41 минуту.

Так первая ракетка России Дарья Касаткина не добралась до 1/4 финала. Постер с её изображением остался, а сама она покидает Доху, чтобы перебраться в Дубай на «тысячник». Что касается Хаддад-Майи, то она пополнила свой список поверженных представительниц топ-10 и теперь встретится с американкой Джессикой Пегулой (второй номер посева). Ну а от России в сетке осталась лишь одна Вероника Кудерметова.