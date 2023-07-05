«Полный облом». На Уимблдоне разгорается скандал из-за проколов организаторов

Уимблдон 2023 года только набирает обороты, а у поклонников тенниса, пожелавших вживую понаблюдать за любимыми спортсменами, уже есть масса поводов для недовольства. Всё началось ещё в понедельник, когда некоторым болельщикам пришлось выстоять в очереди 10 часов, чтобы попасть на трибуны. А некоторые зрители потеряли терпение и покинули очередь, так и не добравшись до цели.

В чём причина таких задержек? Организаторы внедрили повышенные меры безопасности, связанные с возможными протестами со стороны экологических активистов, которые ради привлечения общественности к проблеме готовы пойти на многое, в том числе на срыв матчей. Так, Бекки Диминг, менеджер по организации мероприятий из Лондона, говорит, что она прибыла на место в 3:35 утра, однако попала на трибуны только в 13:15. То есть поклонница тенниса отстояла почти десятичасовую очередь. При этом в прежние годы она приходила позднее и попадала на трибуны до 11:00, когда обычно начинаются игры.

«Другие люди, которые тут каждый год стоят в очередях, говорят, что никогда не видели ничего подобного», — приводит её слова The Guardian.

Всё дело в том, что сотрудники службы безопасности проверяют буквально каждую мелочь. Перечень предметов, запрещённых к проносу на трибуны, состоит из 19 позиций. Так что неудивительно, что соответствующие проверки занимают огромное количество времени.

Джина Смит Морган, приехавшая на Уимблдон из Атланты (США), ушла из очереди примерно в обед, простояв в ней более семи часов, из-за отсутствия движения и информации по поводу происходящего. «Это невероятно огорчает. Уимблдон был в списке моих желаний. Мне нравятся эта прекрасная традиция и ваша страна. Но тут просто полный облом», — сказала она.

Организаторы принесли извинения за задержки. Их представитель сказал, что примерно в 10 утра очередь стала плотной, но «двигалась медленнее, чем в предыдущие годы, в результате этих проверок. Мы искренне благодарим ожидающих в очереди за их терпение и понимание».

Салли Болтон, исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC), ответственного за организацию турнира, заявила, что специалисты по поведенческому анализу, работающие в полиции, будут работать над выявлением потенциальных протестующих. При этом она убеждена в правильности принятых мер. «Как мы видели на других спортивных мероприятиях, нельзя ничего гарантировать. Но мы абсолютно уверены, что принятые нами меры являются правильными. И мы готовы справиться с чем-то, если это произойдёт. А ещё мы призываем тех, кто посещает турниры, уважать тот факт, что зрители, которые приезжают сюда, хотят смотреть теннис спокойно и в безопасной обстановке», — сказала она.

Также публике не нравилось, как организаторы отреагировали на дождь, который «внезапно» разразился над Лондоном. Официальных лиц критиковали за то, что они долго принимали решение по поводу закрытия крыши на центральном корте, из-за чего покрытие стало влажным. Новак Джокович, игравший там в первый день с Педро Качином, даже помогал в шутку высушивать траву при помощи полотенца. И аплодировал, когда сотрудники с сушилками для травы наконец прибыли. А вот на корте 1, где быстрее сообразили закрыть крышу, задержки были значительно меньше.

ДЖОКОВИЧ Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Во вторник же организаторы принесли извинения публике. По словам операционного директора Уимблдона Мишель Дайт, в понедельник вечером после массовых жалоб логистические схемы были пересмотрены. «Мы перераспределили ресурсы в разных местах и готовы к работе. Мы уверены в своих действиях, поразмыслив над тем, что произошло вчера. Мы сожалеем, что в очереди было много людей, которым пришлось долго ждать.

Мы провели повторный брифинг для сотрудников. Теперь у нас есть люди, которые могут идти вдоль очереди, чтобы понимание о том, что происходит, было не только у тех, кто стоит в начале очереди, но и у тех, кто ждёт в её конце», — сказала Дайт.

Наконец, бросается в глаза предпочтение, которое на Уимблдоне отдают британским теннисистам, в то время как спортсмены из других стран по воле погоды вынуждены пребывать в подвешенном состоянии. Во вторник в мужском одиночном разряде были закончены лишь пять матчей, и в трёх из них играли представители этой страны. Энди Маррей обыграл Райана Пенистона, Кэмерон Норри — Томаша Махача, а Даниэль Эванс проиграл Кентену Алису. В среду на центральном корте и корте 1, где есть крыши, состоятся три поединка с участием британцев, причём в двух из них сыграют россияне. На центральном корте Джоди Бёррэдж сразится с Дарьей Касаткиной (это уже второй круг), а на корте 1 сыграют Артур Фери — Даниил Медведев и Хитер Уотсон — Барбора Крейчикова.

Уимблдон-2023 проходит с 3 по 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».