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Уимблдон-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, победы Соболенко, Рыбакиной, Алькараса, Маррея, Жабер

Соболенко успешно начала поход за титулом. Итоги дня на дождливом Уимблдоне
Александр Насонов
Итоги дня на дождливом Уимблдоне. 4 июля
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Организаторам придётся изрядно поломать голову над составлением дальнейшего расписания матчей.

Во вторник, 4 июля, на Уимблдоне состоялся второй соревновательный день. Хотя это, наверное, слишком громкое слово. Из-за дождя удалось провести лишь считаное количество поединков первого круга в мужском и женском одиночном разрядах — под закрытой крышей. Так, свой матч сыграл первая ракетка мира Карлос Алькарас, в соперниках у которого был 36-летний француз Жереми Шарди. Алькарас одержал верх в трёх партиях, причём Шарди только в третьем сете смог навязать ему борьбу — 6:0, 6:2, 7:5.

Уимблдон-2023. Мужчины. Турнирная сетка

«Думаю, я действительно хорошо играл в начале матча, но в третьем сете соперник нашёл свою игру. У меня возникли сложности, однако я люблю гонки и битвы, поэтому очень счастлив, что смог играть на достойном уровне. Мы оба были хороши в третьем сете. Он был очень близок к победе в партии, но я рад, что смог выиграть в первом круге.

Крыша не слишком сильно меняет всё для меня. Я стараюсь не думать об этом. Конечно, без крыши, в солнечную погоду гораздо лучше не только для меня, но и для нас всех, однако я был просто сфокусирован на матче. С крышей или без неё я должен показывать свой лучший теннис. При этом, думаю, звук мяча, ударяющего по крыше, тоже прекрасен. Ещё красивее — играть на траве. Думаю, мы действительно чисто отбивали мяч и играли очень красиво», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Уимблдон (м). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 15:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7    
0 		2 5    
             
Жереми Шарди
542
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди

Любимец местной публики, трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей, дважды бравший титул именно на Уимблдоне, одержал ещё более убедительную победу над соотечественником Райаном Пенистоном, 268-й ракеткой мира. Счёт матча — 6:3, 6:0, 6:1 в пользу Маррея. После матча Энди поблагодарил 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера за поддержку в матче первого круга турнира. Федерер, восьмикратный чемпион Уимблдона, посетил встречи, которые проходили на центральном корте.

«Просто потрясающе, что на матч пришли королевские особы. И теннисные королевские особы тоже. Потрясающе, что Роджер был здесь и поддерживал меня. Последний раз, когда Роджер был на моём матче, он сидел в боксе Стэна Вавринки на Олимпиаде и болел против меня!» — рассказал Маррей в интервью на корте.

Уимблдон (м). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 17:50 МСК
Райан Пенистон
268
Великобритания
Райан Пенистон
Р. Пенистон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		0 1    
6 		6 6    
             
Энди Маррей
40
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

В женском одиночном разряде непростую победу одержала действующая чемпионка турнира Елена Рыбакина. Представительница Казахстана проиграла первый сет американке Шелби Роджерс, но в следующих двух партиях всё же доказала свой класс. В итоге Рыбакина победила со счётом 4:6, 6:1, 6:2. По словам Елены, ей пришлось понервничать, так как её матч, как и игру Маррея, посетил сам Роджер Федерер.

Уимблдон-2023. Женщины. Турнирная сетка

«Я немного нервничала, но всё равно довольна, что смогла выиграть в трёх сетах. Плохо начала матч, плохо двигалась, сразу проиграла гейм на своей подаче и на приёме действовала недостаточно активно. Мне потребовался целый сет, чтобы почувствовать игру и начать играть лучше. Может, я сегодня так нервничала как раз потому, что мне очень нравится Роджер. В детстве я постоянно смотрела, как он играет. Это что-то особенное. Первые матчи, думаю, они всегда тяжёлые, я бы сказала, психологически, нужно войти в ритм турнира. Так что, надеюсь, следующий матч будет легче», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 15:40 МСК
Шелби Роджерс
49
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Онс Жабер, финалистка прошлогоднего Уимблдона, провела не столь нервный матч. Теннисистка из Туниса уверенно обыграла польку Магдалену Фрех — 6:3, 6:3. Однако на этот раз финала Рыбакина — Жабер точно не будет — по той причине, что спортсменки, если будут успешно идти по сетке, встретятся в четвертьфинале.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 17:25 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Магдалена Фрех
70
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко закончила свой матч уже под вечер. Она не испытала особых проблем во встрече с Панной Удварди из Венгрии, 82-й ракеткой мира. В первом сете Соболенко сделала один брейк (во втором гейме), и этого хватило для победы в партии. В третьем гейме белоруска ушла с двойного брейк-пойнта, и после этого у её соперницы не было шансов взять чужую подачу — 6:3 в пользу Арины. Во второй партии Соболенко не испытала проблем и оформила победу — 6:3, 6:1 за 1 час 3 минуты.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 20:10 МСК
Панна Удварди
82
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Долги

Таким образом, на турнире остались незаконченными (либо вообще не начинались) многие матчи первого круга — как у мужчин, так и у женщин. Хотя вторник — тот день, по истечении которого в нормальных условиях должны быть известны уже все участники второго раунда. У мужчин пока не сыграны 37 матчей первого круга, у женщин — 34. Из россиян свои матчи ещё в понедельник, 3 июля, успели сыграть Андрей Рублёв и Аслан Карацев, которые как раз и сыграют друг с другом во втором раунде. Матч Романа Сафиуллина и Роберто Баутиста-Агута остановлен при счёте 6:2, 6:7, 7:6 в пользу испанца, а Даниил Медведев и Александр Шевченко начнут путь на турнире в среду, 5 июля. Если, конечно, позволит погода.

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У женщин с побед на турнире ещё вчера стартовали Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. А вот Камилла Рахимова и Людмила Самсонова свои матчи проиграли. Три матча с участием россиянок прерваны: Анастасия Потапова — Селин Наэф — 6:3, 3:3; Екатерина Александрова — Эмма Наварро — 6:4, 5:2; Маргарита Бетова — Кая Юван — 0:6, 3:4. Наконец, Мирра Андреева и Анна Блинкова на корт даже не выходили.

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Уимблдон 2023 года проходит с 3 по 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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