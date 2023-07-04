Соболенко успешно начала поход за титулом. Итоги дня на дождливом Уимблдоне

Во вторник, 4 июля, на Уимблдоне состоялся второй соревновательный день. Хотя это, наверное, слишком громкое слово. Из-за дождя удалось провести лишь считаное количество поединков первого круга в мужском и женском одиночном разрядах — под закрытой крышей. Так, свой матч сыграл первая ракетка мира Карлос Алькарас, в соперниках у которого был 36-летний француз Жереми Шарди. Алькарас одержал верх в трёх партиях, причём Шарди только в третьем сете смог навязать ему борьбу — 6:0, 6:2, 7:5.

«Думаю, я действительно хорошо играл в начале матча, но в третьем сете соперник нашёл свою игру. У меня возникли сложности, однако я люблю гонки и битвы, поэтому очень счастлив, что смог играть на достойном уровне. Мы оба были хороши в третьем сете. Он был очень близок к победе в партии, но я рад, что смог выиграть в первом круге.

Крыша не слишком сильно меняет всё для меня. Я стараюсь не думать об этом. Конечно, без крыши, в солнечную погоду гораздо лучше не только для меня, но и для нас всех, однако я был просто сфокусирован на матче. С крышей или без неё я должен показывать свой лучший теннис. При этом, думаю, звук мяча, ударяющего по крыше, тоже прекрасен. Ещё красивее — играть на траве. Думаю, мы действительно чисто отбивали мяч и играли очень красиво», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Любимец местной публики, трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей, дважды бравший титул именно на Уимблдоне, одержал ещё более убедительную победу над соотечественником Райаном Пенистоном, 268-й ракеткой мира. Счёт матча — 6:3, 6:0, 6:1 в пользу Маррея. После матча Энди поблагодарил 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера за поддержку в матче первого круга турнира. Федерер, восьмикратный чемпион Уимблдона, посетил встречи, которые проходили на центральном корте.

«Просто потрясающе, что на матч пришли королевские особы. И теннисные королевские особы тоже. Потрясающе, что Роджер был здесь и поддерживал меня. Последний раз, когда Роджер был на моём матче, он сидел в боксе Стэна Вавринки на Олимпиаде и болел против меня!» — рассказал Маррей в интервью на корте.

В женском одиночном разряде непростую победу одержала действующая чемпионка турнира Елена Рыбакина. Представительница Казахстана проиграла первый сет американке Шелби Роджерс, но в следующих двух партиях всё же доказала свой класс. В итоге Рыбакина победила со счётом 4:6, 6:1, 6:2. По словам Елены, ей пришлось понервничать, так как её матч, как и игру Маррея, посетил сам Роджер Федерер.

«Я немного нервничала, но всё равно довольна, что смогла выиграть в трёх сетах. Плохо начала матч, плохо двигалась, сразу проиграла гейм на своей подаче и на приёме действовала недостаточно активно. Мне потребовался целый сет, чтобы почувствовать игру и начать играть лучше. Может, я сегодня так нервничала как раз потому, что мне очень нравится Роджер. В детстве я постоянно смотрела, как он играет. Это что-то особенное. Первые матчи, думаю, они всегда тяжёлые, я бы сказала, психологически, нужно войти в ритм турнира. Так что, надеюсь, следующий матч будет легче», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Онс Жабер, финалистка прошлогоднего Уимблдона, провела не столь нервный матч. Теннисистка из Туниса уверенно обыграла польку Магдалену Фрех — 6:3, 6:3. Однако на этот раз финала Рыбакина — Жабер точно не будет — по той причине, что спортсменки, если будут успешно идти по сетке, встретятся в четвертьфинале.

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко закончила свой матч уже под вечер. Она не испытала особых проблем во встрече с Панной Удварди из Венгрии, 82-й ракеткой мира. В первом сете Соболенко сделала один брейк (во втором гейме), и этого хватило для победы в партии. В третьем гейме белоруска ушла с двойного брейк-пойнта, и после этого у её соперницы не было шансов взять чужую подачу — 6:3 в пользу Арины. Во второй партии Соболенко не испытала проблем и оформила победу — 6:3, 6:1 за 1 час 3 минуты.

Долги

Таким образом, на турнире остались незаконченными (либо вообще не начинались) многие матчи первого круга — как у мужчин, так и у женщин. Хотя вторник — тот день, по истечении которого в нормальных условиях должны быть известны уже все участники второго раунда. У мужчин пока не сыграны 37 матчей первого круга, у женщин — 34. Из россиян свои матчи ещё в понедельник, 3 июля, успели сыграть Андрей Рублёв и Аслан Карацев, которые как раз и сыграют друг с другом во втором раунде. Матч Романа Сафиуллина и Роберто Баутиста-Агута остановлен при счёте 6:2, 6:7, 7:6 в пользу испанца, а Даниил Медведев и Александр Шевченко начнут путь на турнире в среду, 5 июля. Если, конечно, позволит погода.

У женщин с побед на турнире ещё вчера стартовали Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. А вот Камилла Рахимова и Людмила Самсонова свои матчи проиграли. Три матча с участием россиянок прерваны: Анастасия Потапова — Селин Наэф — 6:3, 3:3; Екатерина Александрова — Эмма Наварро — 6:4, 5:2; Маргарита Бетова — Кая Юван — 0:6, 3:4. Наконец, Мирра Андреева и Анна Блинкова на корт даже не выходили.

Уимблдон 2023 года проходит с 3 по 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».