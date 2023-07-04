«Меня убила трава». Уильямс падала, кричала и не пожала руку судье на Уимблдоне

Винус Уильямс — семикратная чемпионка турниров «Большого шлема». Пять своих титулов на мэйджорах американская теннисистка взяла на Уимблдоне. Последний, правда, довольно давно, ещё в 2008 году. Но всё равно у Уильямс-старшей, разумеется, особое отношение к этому престижному турниру.

На нынешнем Уимблдоне 43-летней Винус в первом круге досталась довольно сложная соперница, которая также попала в основную сетку через уайлд-кард. Украинка Элина Свитолина, бывшая третья ракетка мира, в прошлом году стала мамой, а теперь пытается вернуться на прежний уровень. Кое-что у неё уже получается: так, в мае она впервые почти за два года завоевала титул, победив на грунте Страсбурга.

Несмотря на разницу в возрасте — Свитолиной всего 28 лет, так что в сравнении с соперницей она совсем молодая спортсменка — начало матча осталось за Уильямс, которая повела 2:0 с брейком. На этом хорошие новости для американки закончились. В одном из моментов она поскользнулась и крайне неприятно упала. И не смогла сдержать крика от боли. После падения Винус решила продолжить матч и вышла с тейпом на правом колене.

Винус после падения Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В итоге первый сет остался за Свитолиной. Уильямс при счёте 5:4 в пользу украинки имела два брейк-пойнта, но упустила их, и Элина взяла партию — 6:4. А во втором сете Свитолина уже контролировала ход событий и, сделав три брейка (хотя и сама подарила один при счёте 5:2), оформила победу — 6:4, 6:3.

Кроме того, Винус не пожала руку судье на вышке после матча. Почему? В конце второго сета Свитолина нанесла удар, и судья сперва зафиксировал аут, однако украинка взяла челлендж, после которого было определено, что мяч попал в линию. Уильямс хотела добиться переигровки эпизода, однако рефери отказал американке, отдав очко её сопернице.

После матча семикратная чемпионка ТБШ на пресс-конференции подробно прокомментировала неприятный эпизод. «Не понимаю, как это произошло. Нужно будет провести расследование завтра. Сегодня поздно. Но было довольно больно. Было очень трудно сосредоточиться на том, что я делаю. Трава по своей природе скользкая, так что в какой-то момент можно упасть. Мне просто не повезло. Я идеально начала матч, а потом меня убила трава (смеётся).

Да, сейчас невесело. Чувствовала, что нахожусь в отличной форме, подходя к этому турниру, и в отличной форме в матче. Сейчас случившееся очень шокирует. Это спорт. Надеюсь, я смогу понять, что со мной происходит, и двигаться дальше. Такое падение… Я не сделала ничего неправильного — просто пошла за мячом. Ничего не могу с этим поделать. Такие вещи трудно переварить эмоционально, ментально и физически на корте. Не могу этого понять. Это очень сложно. Я прошла через множество травм и выиграла много матчей с травмами. Это почти моя специальность. Но сегодня не могу понять. Думала ли сняться? Нет. Я пыталась понять, как выиграть матч, попыталась бороться, чтобы прожить ещё один день», — сказала она.

Прокомментировала случившееся и Свитолина. «Думала ли, что Винус получила травму, когда она упала? Да, потому что она очень громко кричала. Я была потрясена. В каком-то смысле шокирована, потому что думала, что это действительно серьёзно. Была рада, что она смогла встать после этого. Во время медицинского тайм-аута она просто проверила, как колено, а затем мы продолжили играть.

Я была рада за неё, потому что это такая ужасная травма — повреждение колена. Любая травма — это плохо, но, знаете, она кричала очень громко. Так что я действительно испугалась. Лучше ли выиграть так, как получилось, чем на отказе соперницы из-за травмы? Да, конечно. Она старалась, она чемпионка, она боролась и отдала всё. Она просто потрясающая чемпионка», — сказала Элина на пресс-конференции.

Что же до инцидента с судьёй, которому американка не пожала руку, то тут Винус была предельно лаконична: «Я полностью не согласна с этим решением. Вот такой сегодня день».