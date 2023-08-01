3 топ-матча вторника в теннисе: Карацев и Шевченко сражаются в Вашингтоне

За чем следить 1 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 19:00*: Сорана Кырстя (Румыния) – Петра Мартич (Хорватия), Вашингтон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет соперницей Людмилы Самсоновой?

В этом поединке определяется будущая соперница россиянки Людмилы Самсоновой по второму кругу. Теннисистки до этого встречались трижды, но довольно давно. Кырстя победила в Люксембурге-2012, а Мартич — в Линце-2012 и Гуанчжоу-2014. В активе 33-летней румынки два титула WTA — Ташкент-2008 и Стамбул-2021. 32-летняя хорватка тоже за карьеру побеждала на двух турнирах — Стамбул-2019 и Лозанна-2022.

Петра Мартич Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 1:30*: Себастьян Корда (США, 8) – Александр Шевченко (Россия), Вашингтон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет россиянин с четвертьфиналистом Australian Open?

Александр Шевченко успешно начал борьбу на турнире в Вашингтоне, обыграв американца Максима Кресси. Теперь ему предстоит встреча с ещё более статусным местным теннисистом — Себастьяном Кордой, посеянным под восьмым номером. Ранее соперники друг с другом не играли. В активе Корды титул в Парме-2021, четвертьфинал Australian Open — 2023 и попадание в топ-25 в июне этого года. Чем завершится встреча россиянина с опытным соперником?

Александр Шевченко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 2:00*: Аслан Карацев (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США, 2), Вашингтон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Карацеву пройти представителя топ-10?

После победы над 717-й ракеткой мира из Новой Зеландии россиянину Аслану Карацеву достался в следующие соперники 10-й номер мировой классификации Фрэнсис Тиафо из США, в активе которого титулы в Делрэй-Бич-2018, Хьюстоне и Штутгарте в 2023-м, выход в полуфинал US Open — 2022. Но и у Карацева за плечами большой опыт, в частности шесть побед над действующими игроками топ-10 — дважды над Даниилом Медведевым и Диего Шварцманом, по разу над Андреем Рублёвым и Новаком Джоковичем. Ранее Аслан и Фрэнсис встречались в этом году на «Ролан Гаррос», и победу в трёх сетах праздновал американец. Чем завершится их вторая встреча в сезоне?