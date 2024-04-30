Соболенко обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Даниэль Коллинз в 1/8 финала турнира в Мадриде.
Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 23:10 МСК
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
|6
Арина Соболенко
А. Соболенко
«Это была тяжелая битва. Она играла в невероятный теннис. Спасибо, ребята, что остаётесь и поддерживаете нас. Вот почему я очень люблю Мадрид. Вы, ребята, невероятные. Вы делаете этот турнир особенным. Огромное спасибо за поддержку и невероятную атмосферу», — сказала Соболенко после матча.
В четвертьфинале турнира Соболенко встретится с россиянкой Миррой Андреевой.
Турнир в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующим победителем турнира является Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек.
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