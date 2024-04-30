Соболенко обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Даниэль Коллинз в 1/8 финала турнира в Мадриде.

«Это была тяжелая битва. Она играла в невероятный теннис. Спасибо, ребята, что остаётесь и поддерживаете нас. Вот почему я очень люблю Мадрид. Вы, ребята, невероятные. Вы делаете этот турнир особенным. Огромное спасибо за поддержку и невероятную атмосферу», — сказала Соболенко после матча.

В четвертьфинале турнира Соболенко встретится с россиянкой Миррой Андреевой.

Турнир в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующим победителем турнира является Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек.