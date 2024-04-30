Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Соболенко обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Даниэль Коллинз в 1/8 финала турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 23:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Это была тяжелая битва. Она играла в невероятный теннис. Спасибо, ребята, что остаётесь и поддерживаете нас. Вот почему я очень люблю Мадрид. Вы, ребята, невероятные. Вы делаете этот турнир особенным. Огромное спасибо за поддержку и невероятную атмосферу», — сказала Соболенко после матча.

В четвертьфинале турнира Соболенко встретится с россиянкой Миррой Андреевой.

Турнир в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующим победителем турнира является Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек.

Материалы по теме
Арина Соболенко сыграет с Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира в Мадриде
Календарь матчей турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android