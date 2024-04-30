Арина Соболенко сыграет с Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде. На стадии 1/8 финала она обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
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Продолжительность встречи составила 2 час 25 минут. За это время Соболенко сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Коллинз пять эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойна из 11.
За выход в полуфинал Соболенко поспорит с российской теннисисткой Миррой Андреевой.
Турнир в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующим победителем турнира является Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек.
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