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Арина Соболенко – Даниэль Коллинз 4:6, 6:4, 6:3, кто победил, результат матча турнира в Мадриде 29 апреля

Арина Соболенко сыграет с Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира в Мадриде
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде. На стадии 1/8 финала она обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 23:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Продолжительность встречи составила 2 час 25 минут. За это время Соболенко сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Коллинз пять эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойна из 11.

За выход в полуфинал Соболенко поспорит с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Турнир в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующим победителем турнира является Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек.

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