3 топ-матча воскресенья в теннисе: Возняцки, Джокович, Свёнтек продолжают US Open

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 21:00*: Каролина Возняцки (Дания, WC) — Кори Гауфф (США, 6), US Open — четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что сильнее — опыт Возняцки или молодость Гауфф?

Сказка 33-летней Каролины Возняцки продолжается. Пропустив 3,5 года, родив двух детей и вылечившись от травм, бывшая первая ракетка мира вернулась в теннис, и очень успешно! На US Open она уже победила трёх соперниц — Татьяну Прозорову, Петру Квитову, Дженнифер Брэйди — и вышла в четвёртый круг. А там ей досталась соперница на 14 лет моложе, но занимающая на данный момент шестое место в рейтинге WTA — американка Кори Гауфф. Девушки ни разу не встречались друг с другом. Победительница в 1/4 финала сыграет с лучшей теннисисткой из пары Ига Свёнтек — Елена Остапенко.

Каролина Возняцки Фото: Elsa/Getty Images

🎾 2:00*: Борна Гойо (Хорватия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 2), US Open — четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Джокович в четвертьфинал US Open?

Новак Джокович уже добрался до второй недели US Open. Теперь на его пути к четвертьфиналу оказался 25-летний хорватский квалифаер Борна Гойо, который лишь третий раз в карьере пробился в основу ТБШ и установил личный рекорд — третий круг. Сумеет ли Гойо преподнести сюрприз или Новак справится с соперником, с которым ранее ещё не встречался? Победитель этого матча сыграет в 1/4 финала с лучшим теннисистом из пары Доминик Штрикер — Тейлор Фритц.

Новак Джокович Фото: Al Bello/Getty Images

🎾 4:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Елена Остапенко (Латвия, 20), US Open — четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится битва двух чемпионок ТБШ?

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжает защиту этого звания, а также титула US Open. В четвёртом круге ей досталась очень непростая соперница — чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко из Латвии. Девушки встречались до этого трижды, и во всех случаях сильнее оказалась Остапенко — в Бирмингеме-2019, Индиан-Уэллсе-2021 и Дубае-2022. В случае поражения Свёнтек сразу потеряет звание первой ракетки мира, и оно достанется Арине Соболенко. Победительница матча в 1/4 финала сыграет с лучшей теннисисткой из пары Каролина Возняцки — Кори Гауфф.