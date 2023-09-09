Медведев ответил всем хейтерам! В россиянина не верили, а он гениально вынес Алькараса

Всё-таки Даниил Медведев — уникальный спортсмен. В те дни, когда у россиянина нет настроения, он может выйти на корт не в лучшем состоянии, но железный характер и воля к победе никогда не позволяют Даниилу играть спустя рукава. Не зря же Даня получил прозвище Осьминог: он достаёт, как порой кажется, нереальные мячи, при этом предпочитая играть далеко за задней линией (особенно на приёме подачи).

Сегодняшний полуфинал US Open, завершившийся рано утром по московскому времени, однозначно войдёт в историю как один из самых ярких матчей турнира. На нынешнем «Шлеме» это был лучший поединок на сегодняшний день, в котором зрители увидели двух теннисистов топ-уровня. И, что самое приятное, Медведев подвёл себя к матчу с прошлогодним чемпионом Карлосом Алькарасом в абсолютно шикарной форме.

Можно смело утверждать, что отчётная победа уже стала одной из самых важных в карьере Даниила. Да, впереди финал с легендарным Новаком Джоковичем, но в психологическом плане россиянину было важно переломить и перебороть себя в играх с испанским вундеркиндом. Именно Карлос, напомним, выиграл у Медведева в финале Индиан-Уэллса по ходу сезона. Всё тот же Карлитос не позволил Дане впервые в карьере выйти в финал Уимблдона. Заточил ли Медди, как называют теннисиста болельщики, зуб на Алькараса? Однозначно!

Такого агрессивного и по-спортивному злого Медведева лично я не видел давно. Да, по-прежнему есть проблемы с подачей, и участившиеся двойные ошибки (эта проблема всплыла у Даниила ещё в четвертьфинальном матче с Рублёвым) нужно убирать. Не сомневаемся, что тренер Жиль Сервара и сам спортсмен подкорректируют этот компонент перед воскресным финалом. Но какую же волю к победе продемонстрировал Даня, как он носился по корту и выгрызал очки, которые, казалось, были безвозвратно утеряны! И всё это после выматывающей предыдущей встречи, в которой Медведев и Рублёв попали под изнурительную жару вперемешку с влажностью Нью-Йорка. «Однажды игрок умрёт, и они увидят», — говорил Медведев посреди третьего сета того матча.

Даниил Медведев Фото: Elsa/Getty Images

Мускулистый испанец в полуфинале был настолько уверен в себе, что, похоже, не понимал, что происходит на корте. Медведев вытаскивал много тяжёлых геймов на своей подаче с брейк-пойнтов у соперника, демонстрировал классный форхенд, атаковал по линиям, затащил важнейший тай-брейк в первом сете. Только с таким теннисом можно было победить действующего чемпиона и пока ещё первую ракетку мира.

Второй сет в исполнении Даниила получился просто космическим: работали и бэкхенд, и форхенд. Россиянин поймал невероятный кураж. В третьей партии испанец, казалось, ожил и пришёл в себя, нацелившись на камбэк, однако в четвёртом сете Медведев дожал оппонента. Спасибо обоим теннисистам за огромное количество розыгрышей, которые доставили нам истинное удовольствие, — они попадут в любые хайлайты.

Даниил в интервью на корте сказал, что сыграл на 12 баллов по 10-балльной шкале (за исключением третьего сета), и лично я склонен с ним согласиться. Да, у Дани в карьере был памятный триумфальный финал с Джоковичем на этом же корте Стадиона Артура Эша, но отчётное противостояние по зрелищности и уровню мастерства можно смело поставить рядом. Такому Даниилу не страшны никакие соперники!

И ещё один очень важный момент. Медведев растёт ментально, с каждым годом он становится всё более устойчивым с психологической точки зрения атлетом. В матче с Алькарасом местная публика, перемешанная с испанскими фанатами Карлитоса, в очередной раз вела себя по-хамски: кричала под руку, радовалась двойным ошибкам Медведева, много свистела и больше поддерживала Алькараса. У вас на глазах играют два чемпиона американского мэйджора разных лет, разве можно так себя вести?

Карлос Алькарас и Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

С местными зрителями у россиянина давно особые отношения. Но Даниил уже говорил, что он старается питаться теми эмоциями и энергией, которые выплёскивают болельщики, направляя их в нужное для себя русло. Так случилось и на этот раз.

«Публика была шикарной. Я серьёзно. У нас с Алькарасом были сумасшедшие розыгрыши, и я чувствовал любовь к обоим теннисистам. Единственное, что на трибунах была где-то тысяча испанских болельщиков, которые кричали в решающем гейме между подачами. Это было некрасиво, но, похоже, они чувствовали агонию. Теперь они могут идти спать», — сказал Медведев в интервью после матча.

Красиво, тонко, с долей троллинга, в стиле Даниила! Медведев буквально заткнул рот всем своим хейтерам, заставив их стыдливо опустить головы. Впереди – битва с Ноле, но россиянин прекрасно знает, как обыгрывать серба. Достаточно в очередной раз вспомнить 2021 год. Кстати, последний финал «Шлема» на Уимблдоне Джокович проиграл Алькарасу, а в финале US Open уже уступал Даниилу. Думается, теперь Новак будет побаиваться россиянина, набравшего размашистый ход. В воскресном финале всё в большей степени будет зависеть от самого Медведева: сыграет на свою нынешнюю форму — заберёт титул. Все предпосылки к этому есть.