Фантастическая победа Медведева! Россиянин выбил Алькараса и вышел в финал US Open

Даниил шикарно отработал на приёме в 6-м гейме 4-го сета, который по факту стал определяющим. До титула — один шаг, но самый сложный.

В ночь с 8 на 9 сентября мск на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. В первой встрече дня сражались 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, посеянный под вторым номером, и несеяный американец Бен Шелтон — выход этого 20-летнего теннисиста в четвёрку лучших стал наибольшим сюрпризом в мужской сетке турнира. Однако Джокович остановил молодого соперника, одержав победу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Подробнее об этом поединке читайте в отдельном материале.

А глубокой ночью по московскому времени на корт вышли третья ракетка мира Даниил Медведев и лидер рейтинга ATP Карлос Алькарас (впрочем, в понедельник испанец отдаст первую строчку Джоковичу — это стало известно в момент выхода Новака во второй круг). Этот матч был по-настоящему чемпионским — в том смысле, что играли последние два победителя US Open. Напомним, в 2021 году титул завоевал Медведев, в трёх сетах обыгравший Джоковича, а год назад сильнее всех оказался Алькарас, обыгравший Каспера Рууда.

Алькарас весьма уверенно шёл по турнирной сетке на пути к полуфиналу. За пять матчей он проиграл только одну партию. Было это ещё в третьем круге, когда соперником испанца был британец Даниэль Эванс (26). Медведев же дважды терял сет: во втором круге с австралийцем Кристофером О'Коннеллом и в четвёртом раунде с его соотечественником Алексом де Минором (13). Причём в 1/8 финала россиянин оказался в положении догоняющего, но смог порадовать болельщиков камбэком. А в жарком четвертьфинале с Андреем Рублёвым (8) Даниилу хватило трёх партий: 6:4, 6:3, 6:4.

Что говорили участники полуфинала перед матчем

Медведев признал, что для победы над Алькарасом необходимо играть на 110 процентов. «Нужно играть на 11 из 10, чтобы одолеть Алькараса, потому что он очень силён. Думаю, на этом турнире он проиграл один сет. Это невероятно. В двух последних встречах Карлос обыграл меня, скажем так, довольно легко. Я не бросаю борьбу и постараюсь стать лучше, но мне нужно быть готовым на 11 из 10, чтобы попытаться обыграть Карлоса.

Он обладает всеми ударами, и это усложняет игру против Карлоса. У него есть дополнительная мощь. Но в теннисе всегда можно обыграть кого угодно. Есть игроки, побеждавшие Новака Джоковича. Есть те, кто обыгрывал Рафу Надаля даже на грунте, что практически невозможно. То же самое и с Карлосом. Каждый раз, играя с ним, я стараюсь победить», — сказал он на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Алькарас же вспомнил предыдущие игры с Даниилом. В очных матчах, к слову, перевес был на стороне испанца: 2-1. Россиянин разгромил соперника во втором круге Уимблдона-2021, а вот дальше, уже в 2023 году, только проигрывал: в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (3:6, 2:6) и в полуфинале Уимблдона (3:6, 3:6, 3:6).

«В прошлых матчах с Даниилом я идеально играл тактически. Всё, что нужно было делать против него, я делал очень хорошо, так что, думаю, моя игра хорошо подходит против таких соперников, как Даниил. Постараюсь делать то же самое, что делал в Индиан-Уэллсе или на Уимблдоне. Надеюсь, выиграю и покажу такой же уровень, как и в тех матчах», — сказал Карлос на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Как эксперты оценивали шансы Медведева и Алькараса

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил надежду на феноменальный теннис в исполнении Медведева — только так, по его мнению, можно победить Алькараса. «Сегодня Медведев готов. Я понимаю, что он очень устал против Рублёва. Три часа, которые они играли, эквивалентны пятичасовому матчу. Алькарас в четвертьфинале просто снёс Зверева. Но Зверев отдал вообще всё в марафоне с Синнером. Но Алькарас и Зверев играли ещё в Мадриде — там Карлос его вообще убил.

В матче с Алькарасом Медведев должен показать что-то интересное. Я надеюсь, что Даниил покажет феноменальную игру. Медведев может выиграть, но я считаю фаворитом Алькараса. Медведев в матче с Рублёвым проиграл свою подачу больше раз, чем Джокович за весь Australian Open зимой», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский дал совет Медведеву. «Чтобы обыграть Алькараса, Медведеву нужно показать свой лучший теннис. Против Алькараса будет немного другая игра, потому что Карлос не боится выходить вперёд. Медведеву нужно безошибочно подавать и играть, варьировать темп и пытаться удобно атаковать. Даниил сам знает, что делать. Нужно показать всё то лучшее, на что Даня способен», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

А четырёхкратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Елена Веснина выразила уверенность, что Медведев вынес уроки из предыдущих поражений от Алькараса. «Наверное, на бумаге Алькараса можно называть явным фаворитом в матче с Медведевым. Карлос выиграл последние два их очных поединка. Но сейчас ситуация обстоит совсем по-другому. Медведев набрал очень хорошую форму. Он провёл великолепные матчи с де Минором и Рублёвым. Андрей доставил немало проблем, но Даня не оставил никаких шансов. Все его матчи очень стабильные и ровные, без спадов.

Уверена, что Медведев сделает выводы из последних поражений в матчах с Алькарасом. Думаю, нас ждёт очень яркая борьба в этом полуфинале. Не удивлюсь, если это будет пятисетовик», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

На протяжении всего первого сета соперники держали свою подачу. Причём если Алькарас долгое время делал это уверенно, то у Медведева поначалу возникали проблемы. Так, уже в длинном втором гейме он совершил три двойные ошибки. Четырежды было «ровно», но всё же россиянин не подпустил соперника к брейк-пойнтам. А в четвёртом гейме испанец заработал двойной брейк-пойнт, но упустил его.

Какие-то намёки на то, что Даниил нацелен на брейк, появились лишь в 11-м гейме, в котором Карлос получил 0:30 на своей подаче. Но оставшуюся часть гейма прошлогодний победитель турнира провёл собранно и не позволил оппоненту нарушить ход матча.

В одном из моментов Медведев пожаловался судье на вышке, что ему в глаза что-то светит: то ли прожектор, то ли зритель. Как бы то ни было, 12-й гейм россиянин забрал под ноль — один из розыгрышей заслуживает тут отдельного описания. Даниил вышел к сетке, сыграл с лёта, затем состоялся обмен ударами с лёта, и после нескольких таких ударов подряд Алькарас пробил в коридор.

На тай-брейке же первый мини-брейк удался Медведеву. Впрочем, россиянин тут же упустил преимущество, сделав очередную двойную ошибку (всего их накопилось у него шесть за партию). И тут Алькарас стал ошибаться, допустив две явные невынужденные! Даниил же, выйдя на тройной сетбол, реализовал его виннерсом — 7:6 (7:3) за 57 минут. В целом Карлос, регулярно (и успешно) выходивший к сетке в этой партии (20 из 23), превзошёл соперника по ключевой статистике (виннерсы — 16 против 12, невынужденные ошибки — девять против 12), но неудачный тай-брейк перечеркнул все его усилия.

Победа в первой партии вселила в Медведева уверенность. В первом гейме второго сета он под ноль взял свою подачу, а затем впервые в матче добился брейк-пойнта и тут же реализовал его — 2:0. Алькарас, подавая, неудачно провёл этот второй гейм, продолжив собирать невынужденные ошибки. В третьем гейме россиянин также не отдал испанцу ни одного розыгрыша, после чего мог ещё раз забрать чужую подачу, но упустил двойной брейк-пойнт — 3:1.

Однако это был единственный гейм, оставшийся за Карлосом. Следом Даниил опять под ноль взял свой гейм (в пятый раз подряд, если считать с конца первого сета!), а в шестом гейме со второго шанса оформил-таки второй брейк — 5:1. Подавая на сет, Медведев позволил оппоненту добраться до 40:30, но и только — 6:1 за 38 минут. Россиянин действовал выше всяких похвал, а Алькарас, напротив, вчистую провалил эту партию, допустив 10 невынужденных против трёх у соперника.

В третьем сете Алькарас, которому уже некуда было отступать, собрался, прибавил и уже в четвёртом гейме сделал брейк, выиграв последние два очка красивыми обводящими ударами, — 3:1. В седьмом гейме Медведев попытался вцепиться в подачу соперника (дважды было («ровно»), но тот не позволил ему выйти на брейк-пойнты, не говоря уже о большем.

Россиянин до последнего бился в этой партии. При 5:3 испанец, подавая на сет, заработал тройной сетбол. Два из них Даниил отыграл, а вот третий уже не смог — 6:3 за 47 минут. Карлос в этой партии вновь стал чаще и успешнее выходить к сетке (13 из 15), а по активно выигранным очкам намного превзошёл оппонента: 13 против четырёх.

В четвёртом сете Алькарас явно не был намерен останавливаться на достигнутом, и Медведеву уже в третьем гейме пришлось прилагать серьёзные усилия, чтобы не потерять подачу. Россиянин спас все три брейк-пойнта — испанец неудачно отработал на приёме концовку гейма.

А шестой гейм стал настоящим украшением матча, а то и всего турнира. Даниил, несмотря на то что было 40:15 на подаче соперника, заработал брейк-пойнт (Карлос снова допустил серию ошибок), но не воспользовался им. Затем Алькарас упустил кучу геймболов — Медведеву всякий раз удавалось делать «ровно». В этот отрезок оба теннисиста демонстрировали уровень, достойный полуфинала US Open. И в концовке гейма россиянин дожал оппонента, после того как испанец дважды подряд неудачно выходил к сетке! Так счёт стал 4:2 в пользу Даниила.

После этого соперники обменялись победами в своих геймах, а при 5:3 Медведев подавал на матч. Тут тоже творилось безумие: Даниил позволил оппоненту выйти на двойной брейк-пойнт, но отыгрался, затем допустил двойную на матчболе, спас ещё один брейк-пойнт (после второй двойной подряд!), потерял ещё два матчбола, но четвёртый наконец реализовал! Итоговый счёт — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Медведева, игравшего с Алькарасом 3 часа 23 минуты.



Вот так Медведев вышел в свой третий финал US Open и в пятый финал на ТБШ. Решающий матч Даниил Медведев — Новак Джокович состоится в воскресенье, 10 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».