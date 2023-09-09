«Медведев отрезвил публику Нью-Йорка». Бурная реакция на победу Даниила над Алькарасом

Некоторые эксперты признаются, что не верили в успех россиянина в полуфинале US Open с испанцем.

Ранним утром 9 сентября мск на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке закончился матч, который уже сейчас по праву можно назвать одним из лучшим в сезоне. Третья ракетка мира Даниил Медведев и лидер рейтинга ATP Карлос Алькарас устроили шикарную битву, завершившуюся победой нашего парня — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

Алькарас, теперь уже бывший чемпион турнира, не смог защитить титул. А Медведев вернулся в финал US Open два года спустя. В 2021-м Даниил в решающем матче обыграл Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4. Как будет на этот раз с тем же соперником? А о том, как Медведев обыграл Алькараса, читайте в отдельном материале.

«Я говорил, что для победы я должен сыграть на 11 из 10. В итоге я сыграл на 12 из 10, если не считать третий сет. Это был единственный способ победить Алькараса. Он так молод, не помню, ему 20 или 21 уже, а он уже выиграл два турнира «Большого шлема» и был первой ракеткой мира много недель подряд. Он просто невероятный теннисист. До него никто такого не добивался. Чтобы его одолеть, нужно прыгнуть выше головы», — сказал Медведев в интервью после матча.

Также Даниил заявил, что недоволен поведением некоторых испанских болельщиков, которые своими криками мешали ему подавать в последнем гейме. «Публика была шикарной. Я серьёзно. У нас с Алькарасом были сумасшедшие розыгрыши, и я чувствовал, что публика любит нас обоих. Единственное, на трибунах было около тысячи испанских болельщиков, которые кричали в решающем гейме между подачами. Это было некрасиво, но, похоже, они чувствовали агонию. Теперь они могут идти спать», — добавил он.

И поделился мнением о предстоящем финале с Джоковичем: «Когда я обыграл его здесь, мне удалось превзойти самого себя. И я должен сделать это снова. Другого пути нет. Играть с парнем, у которого 23 ТБШ, — вызов… А у меня только один титул!»

Как отреагировали соцсети на успех Медведева

Журналисты и эксперты в один голос признали, что Даниил полностью заслуженно победил.

«Даниил Медведев напомнил всем, насколько же хорош он на харде, и побил действующего чемпиона Алькараса. Просто мастер-класс — как подавать, как принимать, как вообще всё делать. Один из лучших матчей в его карьере», — отметил журналист Гаспар Рибейру Ланса.

«Даниил отомстил Карлосу за поражение на Уимблдоне. Он сражался за каждый мяч как безумец. Он и на второй подаче регулярно мощно подавал. Когда Даниил решает показать себя, он действительно это делает», — так прокомментировали успех Медведева журналисты из The Tennis Letter.

«Даниил Медведев провёл один из лучших матчей в карьере, победив действующего чемпиона US Open Алькараса. Какое выступление!

Крупное, крупное заявление от Медведева. Он заслуженно вышел в финал «Шлема» в сезоне, в котором зарекомендовал себя самым стабильным игроком на харде. Больше всего побед и больше всего титулов.

Вероятно, ему не очень нравилось, что все заранее прогнозировали финал Алькарас — Джокович. Невероятный матч он провёл», — высказался журналист Жозе Моргадо.

«Даниил сбросил Карлитоса с трона!» — отреагировали в Live Tennis.

«Отличное выступление Медведева. В финале он получит матч с Джоковичем. Будет хорошая игра», — констатировали в Tennis Connected.

«Даниил Медведев сделал это! Впечатляющее выступление россиянина, который в третий раз вышел в финал US Open», — признали в теннисном подразделении Sky Sports.

«Я не хотела, чтобы этот матч заканчивался. Так прекрасно! Всё время болела за Медведа!» — призналась бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова).

«Поздравляю Новака Джоковича и Даниила Медведева! Будет классный финал», — написала легендарная Билли Джин Кинг.

«Никогда не списывайте Медведева со счетов, особенно на US Open! Тактический мастер-класс от Дани», — подчеркнул журналист Роб Кёниг.

«Новак Джокович лишь однажды в этом сезоне проиграл на харде. Даниилу Медведеву в Дубае», — напомнила пресс-служба US Open.

«Заявление от Даниила Медведева. Многие сомневались, что у него есть шанс. Я не исключение», — признал сербский журналист Саша Озмо.

«Кого бы Медведев ни победил, мне кажется, он всегда будет недооценён. Мастер, которого недостаточно ценят. Феноменальное выступление против Алькараса, которое, похоже, отрезвило теннисную публику Нью-Йорка», — такое мнение высказал теннисный тренер Кайл Лакруа.

«Никогда не забывайте, что Даниил Медведев — специалист по харду. Третий номер посева одолел Карлоса Алькараса в четырёх сетах, и будет повторение финала 2021 года с Новаком Джоковичем», — напомнил журналист Расселл Фуллер.

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Были твиты и об Алькарасе — значительно меньше, так как по традиции почти всё внимание отдано победителю.

«Какой же он всё-таки чемпион! Его время наверняка настанет снова», — такое мнение высказали в Live Tennis.

«То, как Карлос справляется с эмоциями… Настоящий профессионал», — написала Дарья Савилл.

«Может, Алькарасу стоит поучиться у Кори Гауфф и порой игнорировать своего тренера. Слишком часто идут подача и выход к сетке — даже после того, как Медди явно приноровился», — разобрал игру Карлоса журналист Стив Тигнор.

«Великолепный матч Медведева. Сегодня он показал, что он по-прежнему ФЕНОМЕН и что его очень трудно победить, особенно на этом корте! Карлитос — выдающийся игрок, который извлечёт уроки из всего этого!» — подытожил бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха.