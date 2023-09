Медведев заставил Джоковича рыдать. Даниил просто уничтожил Новака в финале US Open — 2021

В финале US Open – 2023 сыграют Даниил Медведев и Новак Джокович. Они уже встречались в решающем матче этого турнира «Большого шлема» в 2021 году. Тогда Медведев легко обыграл Джоковича в трёх сетах и взял свой первый титул на мэйджоре, который пока до сих пор так и остаётся единственным.

Конечно, заранее записывать Медведева в победители просто из-за того, что он снова сразится с Джоковичем за титул в Нью-Йорке, слишком глупо и самонадеянно. Тем не менее шансы повторить успех есть, и они далеко не нулевые. Вспоминаем, как Медведев обыгрывал Джоковича два года назад.

Медведев доминировал на корте, Джокович выглядел на удивление слабо и подавленно

На US Open – 2023 Джокович был посеян под первым номером, Медведев – под вторым. Их встреча в финале стала вполне ожидаемым развитием событий. Даниил шёл по турнирной дистанции очень гладко. Он громил француза Ришара Гаске, немца Доминика Кёпфера, испанца Пабло Андухара и британца Даниэля Эванса в трёх сетах, Впервые выиграть партию в противостоянии с Медведевым смог голландец Ботик ван де Зандсхулп в четвертьфинале, но в целом это не отменяло неоспоримого превосходства россиянина на корте – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. В полуфинале Даниил не заметил 12-го сеяного канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:5, 6:2), возобновив традицию сухих побед по сетам.

Джокович, напротив, испытывал серьёзные трудности с самого старта турнира. В первом, третьем и четвёртом раунде Новак проигрывал по одной партии датчанину Хольгеру Руне (тогда он ещё не был топ-игроком), японцу Кею Нисикори и американку Дженсону Бруксби, причём в двух последних случаях пришлось добывать волевые победы. Совсем не имел проблем только с голландцем Таллоном Грикспором (6:2, 6:3, 6:2), которого разбил во втором раунде. Провал первого сета вновь произошёл с Новаком в четвертьфинальном противостоянии с итальянцем Маттео Берреттини (5:7, 6:2, 6:2, 6:3), а в полуфинале с немцем Александром Зверевым (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2) и вовсе довелось впервые на турнире провести пять сетов.

Складывалось впечатление, что Джокович испытывал излишнее давление из-за возможности собрать календарный «Шлем» — выиграть все четыре мэйджора за год. Медведев, напротив, играл свободно и раскованно. Конечно, Даниил тоже испытывал давление – он ещё не побеждал на ТБШ, уступал Рафаэлю Надалю в финале US Open – 2019 и Джоковичу в решающем матче Australian Open – 2021. Тем не менее на кону для Новака стояло намного больше. Каким бы ментальным монстром ни был серб, но, как показала практика, он не является железным человеком.

Даниил Медведев и Новак Джокович перед финалом US Open — 2021 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

К сожалению для зрителей, борьбы в финале не наблюдалось. Медведев сделал брейк уже в первом гейме первого сета. Дальше спокойно держал свою подачу – у Новака за партию, закончившуюся со счётом 6:4 в пользу россиянина, вообще не было брейк-пойнтов.

Второй сет получился немного интереснее, но в целом картина особо не изменилась. Джокович начал хотя бы изредка цепляться за подачу Медведева, но ни один из пяти брейк-пойнтов за партию не реализовал. Даниил подобного расточительства себе не позволял. В пятом гейме он сделал брейк и технично выиграл второй сет с таким же счётом, как предыдущий – 6:4.

Здесь уже для Новака по-настоящему «запахло жареным». Конечно, он из числа тех, кто спокойно может отыграться с 0:2 по сетам против любого соперника, но качество игры серба этого не предполагало. Скорее казалось, что Медведев всухую выиграет финал. Так в итоге и вышло. Даниил сделал два ранних брейка в третьем сете, быстро повёл 5:1. Новак не был бы самим собой, если бы просто сдался и не начал из последних сил цепляться за результат. Серб наконец-то взял подачу Медведева, и счёт стал 5:4. Свою пробуксовку в концовке Даниил объяснил судорогами, но всё-таки в десятом гейме он спокойно подал на матч. Все три сета завершились с одинаковым счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Результат более чем закономерен. Джокович нетипично много ошибался в банальных ситуациях, не использовал выгодные возможности, грешил с непродуманными решениями. Он даже бил себя по ногам, потому что они отказывались двигаться так, как ему хотелось бы. Во втором сете серб сломал ракетку, за что в итоге был оштрафован на $ 5 тыс. Порыв эмоций ещё как-то можно понять, но в решающий момент при счете 4:5 в третьем сете случилось нечто невиданное. Трибуны изо всех сил пытались завести Джоковича. Серб в ответ сначала помахал кулаком и постучал себя в грудь. А затем заплакал. Новак ранее позволял себе пустить слезу после поражений, но во время игры – это нечто немыслимое. Тем более после трёх подряд выигранных геймов, когда появился хоть и призрачный, но шанс на спасение. В общем, Джокович явно «перегорел» из-за возможности завоевания календарного «Шлема».

Новак Джокович прикрывает слёзы полотенцем Фото: Al Bello/Getty Images

Комментарии Джоковича и Медведева после финала

Как бы то ни было, Новак успокоился и после поражения отдал должное Медведеву.

«Даниил очень точно подавал. Вышел на корт прекрасно настроенным. Чувствовалось, что каждый удар он выполняет на максимуме способностей. У него наблюдалась тактическая ясность. Он идеально реализовал свой план. С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня. Ноги не работали. Я старался, выкладывался. Но допустил много невынужденных ошибок. Подачи не было. Когда ты играешь с таким человеком, как Медведев, который подаёт очень точно, постоянно выполняет эйсы, получает много лёгких очков на первом мяче, то ты на подаче постоянно оказываешься под давлением. Если честно, я во всём был ниже своего уровня. К сожалению, вот такой неудачный день. Не суждено.

В начале второго сета был поворотный момент. У меня были брейк-пойнты, шансы на подаче Медведева. Я вел 40:0 на приёме. Был близок. Кто знает, как бы сложился матч, сделай я ранний брейк во втором сете. На фоне такой поддержки трибун я бы, наверное, почувствовал себя иначе. Но Даниил отлично справился. Он потрясающе сыграл. Нужно отдать ему должное за психологическую устойчивость, настрой, игру, всё остальное. Он совершенно точно был сильнее и заслужил победу. Конечно, в целом я разочарован своим выступлением. Я мог и должен был играть лучше. Но это спорт. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Поражение тяжёлое, очень тяжёлое. Но в то же время я рад за него, потому что он отличный парень и заслужил титул. Действительно заслужил.

Конечно, отчасти мне очень грустно. Это болезненное поражение – с учётом всего, что было на кону. Но, с другой стороны, я испытал то, чего никогда не испытывал в Нью-Йорке. Болельщики создали особенные эмоции, приятно меня удивили. Я ничего не ждал, но такую поддержку, любовь и энергию трибун я запомню навсегда. Именно поэтому я прослезился во время смены сторон. Эмоции такие сильные – такие же сильные, как от победы на 21-м «Шлеме». Они тронули меня до глубины души. Конечно, хотелось победить. Я профессиональный спортсмен. Но такие моменты всё равно ценишь. Это связи с людьми, которые будут держаться очень долго. Это было чудесно.

Накопленная усталость сегодня сыграла роль? Возможно. Я провёл на корте больше времени, чем Даниил, это точно. Но последние пять-шесть месяцев и эмоционально были очень изматывающими. «Шлемы», Олимпиада, домашние турниры в Белграде. Все эти эмоции накопились. К сожалению, последний шаг сделать на удалось. Но, подводя итоги, всё равно нужно быть довольным этим годом. Три «Шлема» и финал. Последние несколько лет я откровенно говорил, что хочу показывать свой максимум на «Шлемах». Мне это удаётся. Конечно, сегодня я не добрался до победы, но мы с командой должны гордиться тем, чего достигли. И в теннисе мы учимся быстро двигаться дальше. Очень скоро возникнут новые испытания, новые цели. Я научился преодолевать такие тяжёлые поражения, которые получаются самыми болезненными.

Сейчас постараюсь извлечь уроки, стать сильнее и двигаться дальше. Я всё ещё люблю теннис, всё ещё хорошо чувствую себя на корте. И пока у меня есть мотивация и огонёк, я продолжу путь. Какие эмоции испытал, когда сидел у корта после матча? Облегчение. Я был рад, что всё закончилось. Потому что психологически и эмоционально было очень сложно справиться со всем, что на меня обрушилось по ходу турнира. Я просто был рад, что всё наконец-то закончилось. Но в то же время испытывал грусть, разочарование. А ещё благодарность болельщикам за то, что они создали для меня такой особенный момент», — заявил Джокович.

Чемпион Медведев мог гордиться не только первым выигранным «Шлемом», но и ещё множеством достижений. Даниил стал шестым российским чемпионом ТБШ в одиночном разряде среди мужчин и женщин. До него мэйджоры выигрывали Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова. Медведев вместе с сенсационной победительницей среди женщин британкой Эммой Радукану – первая за 17 лет пара чемпионов ТБШ, в которой оба взяли дебютные титулы. В прошлый раз ими были Анастасия Мыскина и Гастон Гаудио на «Ролан Гаррос» — 2004. На US Open такого не происходило с 1990-го (Пит Сампрас и Габриэла Сабатини).

Эмма Радукану и Даниил Медведев — чемпионы US Open в 2021 году Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Джокович мог стать четвёртым игроком в истории профессионального тенниса, взявшим все четыре ТБШ в одном сезоне. До него это удавалось только Роду Лэйверу (1969), Маргарет Корт (1970) и Штеффи Граф, которая в 1988-м вообще собрала «Золотой шлем» – выиграла все четыре ТБШ и золото Олимпиады. До начала Открытой эры в мужском теннисе обладателями календарного «Шлема» были Дон Бадж (1938), Морин Коннолли (1953) и Лэйвер (1962), но Новака, конечно же, волновало достижение Рода 52-летней давности, когда в теннис играли только профессионалы. К тому же Джокович, в отличие от Лэйвера, мог стать первым в мужском теннисе, кто взял все четыре ТБШ в одном сезоне на трёх разных покрытиях. US Open и Australian Open стали разыгрываться на харде вместо травы в 1978-м и 1987-м соответственно. Да и в целом его календарный «Шлем» считался бы самым крутым, потому что во времена Рода конкуренция, мягко говоря, не впечатляла.

Именно Медведев был тем, кто помешал Джоковичу сотворить историю. Даниил – пятый игрок, победивший Новака в финале «Шлема». У серба стало 10 поражений в финалах. До Медведева его обыгрывали Роджер Федерер (US Open — 2007), Рафаэль Надаль (US Open — 2010 и 2013, «Ролан Гаррос» — 2012, 2014 и 2020), Энди Маррей (US Open – 2012, Уимблдон-2013), Стэн Вавринка («Ролан Гаррос» — 2015 и US Open – 2016).

Медведев радовался своей победе, но не забывал и про Новака. Даниил понимал, что тот переживал очень неприятные чувства из-за поражения от него.

«Старался не смотреть на экран и соперника. После матча видел фото. В этом плане жёстко то, что Новак плакал, но всё равно играл за каждый мяч. Первый раз так нервничаю, когда произношу речь. Сначала хочу извиниться перед Новаком и перед всеми вами, кто пришёл на арену. Все мы знаем, к чему Новак сегодня стремился. Никогда и никому не говорил этого раньше, но теперь скажу: для меня Джокович – величайший теннисист в истории. Теперь хочу поблагодарить свою команду. Всех, кто здесь: Даша, Оливер, Жиль, Франциска. И всех, кто смотрел матч по телевизору. Семью, родителей, сестру и друзей, некоторые из них здесь. Путь к победе в турнире «Большого шлема» был непрост – спасибо, что вы всё время были рядом. Спасибо и болельщикам, сегодня вы иногда перебирали, конечно, но это полностью объяснимо. Весь турнир вы заряжали меня энергией. Начиная с того турнира в 2019-м, вы так мне помогаете! Матч был очень непростой, так что спасибо вам.

Когда что-то делаешь первый раз, чувства особенные. Когда я выиграл первый юниорский турнир, это очень много для меня значило. Когда я выиграл первый фьючерс, был очень рад. Когда что-то повторяешь, эмоции уже немного другие – если ты, конечно, не пишешь историю. Я это к тому, что сейчас я очень доволен победами на «Мастерсах», это серьёзное достижение. Мало кто выигрывал «Мастерсы». Но сразу после победы я думаю только о том, что мне нужно больше, я хочу больше. Никогда не знаешь, чего достигнешь по ходу карьеры. И я всегда говорю, что, если больше ничего не выиграю, мне всё равно нужно знать, что я полностью выложился.

Сейчас я очень рад. Это мой первый «Большой шлем». Не знаю, как буду себя чувствовать, если выиграю второй или третий. Но это первый, и я счастлив. Для меня это важно. Мне правда жаль Новака, потому что я не могу представить, что он чувствует. И, конечно, это делает победу слаще. Но «Большой шлем» – это «Большой шлем». Я был бы так же рад, если бы в финале обыграл Ботика ван де Зандсхулпа. Конечно, для моей уверенности в себе и будущей карьеры очень ценно то, что я обыграл человека, который до этого победил во всех 27 матчах на «Шлемах» в сезоне, которому я проиграл в Австралии, который шёл за историей. Это придаёт мне очень много уверенности в том, на что я способен на харде. Насчёт других покрытий ещё посмотрим.

Сегодня ровно три года с момента моей свадьбы. По ходу турнира у меня толком не было возможности подумать о подарке жене. Когда я вышел в финал, то сразу подумал: если проиграю, придётся быстро искать подарок. Потом понял: если проиграю, у меня же не будет времени найти подарок, так что надо побеждать! Я люблю тебя, Даша. Спасибо тебе большое. Я знаю, что в ближайшее время у меня никаких планов, так что я знаю, как буду праздновать. Русские умеют праздновать. Надеюсь, в новости не попаду. Или если попаду – то по-хорошему. Ближайшие несколько дней точно буду праздновать», — сказал Медведев.

Новак Джокович и Даниил Медведев после финала US Open — 2021 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В 2023 году ситуация очень похожая на 2021-й. Но есть и некоторые отличия. Над Джоковичем не довлеет календарный «Шлем». Этот груз спал с его плеч после поражения от Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2023. Тогда Новак тоже позволил себе прослезиться. Сейчас он просто будет биться за 24-й ТБШ, исторический рекорд по числу которых установил на «Ролан Гаррос» в этом году. С психологической точки зрения Новаку намного проще, чем два года назад. Жажда взять реванш у Медведева играет ему на руку…

При этом Медведеву тоже предстоит справиться с немалым давлением. Например, обыграть Новака в двух финалах «Шлемов» подряд или оправдать ожидания, которых сейчас явно больше, чем в 2021-м. Как бы то ни было, высочайшее качество тенниса, показанное Даниилом в полуфинале с Алькарасом, позволяет рассчитывать на положительный результат. Опять же, завоевание Медведевым титула абсолютно не гарантировано, но и совсем уж не верить в него и списывать со счетов резонных причин нет.