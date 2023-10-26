«Для кубков придётся купить витрину побольше». Интервью с Котовым после крупнейшего финала

Павел Котов скакнул в рейтинге АТР сразу на 21 позицию после финала в Стокгольме на турнире АТР-250. В Швеции россиянин и новоиспечённая 81-я ракетка мира проиграл французу Гаэлю Монфису. Несмотря на это, он запомнит эту неделю навсегда – это первый финал Павла на уровне ATP в карьере. Для него эти семь матчей (включая квалификацию), как он сам пошутил, стали подобием «Шлема», который, правда, взять не удалось.

В интервью «Чемпионату» Котов рассказал о сложностях в финале, трюках соперника, лучшем подарке от организаторов и любви шведов к часам Rolex.

«Монфис любит играть на публику: знал, что будет шоу»

— Павел, с фантастической неделей в Стокгольме. Финал перечеркнул всё то хорошее, что накопилось за эти дни? Или что-то положительное вынесли?

— Очень доволен результатом, потому что все игры, в том числе и финал, я провёл от начала и до конца — боролся за каждый мяч. Просто так получилось, что в финале соперник сам меня обыграл. Но Гаэль очень опытный, много лет в туре, в этом нет ничего сверхъестественного. Я доволен, как прошла неделя, и рад, что наконец смог дойти до первого финала АТР.

— Он хоть и опытный, но всё же 37-летний игрок после травмы. Многие, например, не любят играть против очень молодых. Такое давит?

— Весь первый сет и до конца второго Гаэль еле-еле ходил между розыгрышами, сгибался пополам. А во время розыгрыша начинал бегать, совершать по 20 длинных ускорений во все стороны. Понимал, что он готов бегать ещё и ещё, готов выложиться на все 100%, чтобы выиграть этот матч.

— Такие изменения в процессе матча удивляли?

— Нет, после нескольких подобных случаев сразу стало понятно, что всё с ним нормально и человек готов играть. Это же игрок, который любит представления, заводить публику, играть на публику. До матча было понимание, что на корте что-то подобное может произойти. Был к этому готов.

— Будет шоу.

— Да-да.

«Не думал о важности первого финала ATP – просто наслаждался»

— Как быстро отошли от поражения? И вообще, долго живёте с ощущением упущенных возможностей?

— На награждении уже пришло понимание, что стою на центральном корте, меня хвалит директор турнира за проведённую неделю. Оказалось, что это самый старый турнир на закрытых кортах в АТР. Плюс он сказал, что я второй в истории, кто из квалификации дошёл до финала. И всё – я расслабился (смеётся).

— Многих сам факт финала, тем более первого на уровне АТР, сковывает, не даёт играть. По вам же было и не сказать.

— Каждый матч из этих семи, что провёл в Стокгольме, был тяжёлым: отдал очень много сил, чтобы дойти до финала. Но там уже знал, что играю против очень опытного, сильного соперника. И я вышел на корт, чтобы получить удовольствие и показать, что умею – сыграть в любимую игру. Никаких мыслей о важности первого финала ATP в карьере не было.

— И ни толики страха?

— Нет, почему? Прекрасная неделя, здорово проводил время в Стокгольме за кортом с девушкой, тренером: отдыхал, расслаблялся, потом выходил на корт и выигрывал матчи.

— Любопытно, многие игроки вообще не видят города во время турниров.

— Всё зависит от того, в каком месте расположен отель. Иногда нас заселяют в отель на отшибе, за городом, где никуда не сходишь. Когда он в центре, как на этом турнире, то тут в пешей доступности центр – старый город, несколько музеев, парк развлечений в 20 минутах. Так что просто гуляли, ходили по магазинам.

Павел Котов на турнире в Стокгольме -2023 Фото: Zuma/TASS

Забавно, но мне показалось, что многие люди в Швеции носят Rolex, потому что магазины этого бренда там повсюду – штук шесть в ощутимой близости. Наверное, обеспеченные люди в столице.

— Зашли ради интереса?

— Да, но по делу. За финал подарили часы, правда, не Rolex, но достаточно дорогие. Хотел, чтобы мне помогли убавить металлический ремешок на них. Заодно с тренером приценились (смеётся).

«Придётся купить для кубков витрину побольше»

— Чаще теннисистам дарят вазы или какие-нибудь странные вещи типа картин.

— У меня дома огромное количество кубков, ваз – за все детские, юношеские и даже взрослые турниры. Но такой подарок, как часы, достаточно интересен и свеж. Потому что их я буду носить и вспоминать, что дошёл здесь до финала. Тот же кубок я довезу до дома, и он будет там стоять – лишь пару раз его окину взглядом.

— Самый интересный презент от организаторов?

— Думаю, как раз часы. Всегда дарят кубки, тарелки. Но один запомнился особо – за «фьючерс» в чешском Валашске-Мезиржичи. Там рядом с городом находится стекольный завод. И они на заказ для победителя сделали трофей. Ваза понравилась, но она была жутко тяжёлая: по ощущениям 7-8 кг. Я её потом до Москвы еле-еле дотащил (смеётся).

— В ручной клади?

— Тогда ещё поездом добирался, но это в дополнение к багажу, сумкам. Её ещё дали в такой большой коробке размером с обувные – тащить в пакете надо было.

— Сами теннисисты дарят такие вазы жёнам, друзьям под цветы в дом. Используете в быту?

— На самом деле, много кубков раздал: в школу, в клуб Мосрентген. Остальные стоят в витрине. Правда, место уже в ней кончилось, так что часть подарков по квартире расставлена.

— Судьба этого?

— Надеюсь, что куплю витрину побольше (смеётся).

— С вами всегда была мама: она и PR, и менеджер. Почему в этот раз в разлуке?

— Сейчас решил взять с собой девушку и тренера. Решение оказалось правильным (улыбается). Но мы с ней всё равно на связи: созваниваюсь, она мне помогает. Мама — неотъемлемая часть команды.

«У ATP странная любовь к абсолютно разным мячам»

— В финале при 5:5 и 0:40 на подаче Монфиса о чём думали? О скорой победе?

— Мыслей о победе не было, ведь я знаю, что так просто в теннисе не выигрывают – достаточно опытный игрок. Понимал, что счёт 0:40 ничего не значит, ведь нужно выиграть ещё один розыгрыш, а Гаэль сделает всё, чтобы я его взять не смог. Так и получилось: в двух из трёх розыгрышей он подал классную первую и тут же пробил навылет. А вот в третьем был небольшой шанс: но там я сам допустил невынужденную.

— По ходу первого сета вы и четыре двойные в гейме допустили при подаче на сет.

— Дали тогда новые мячи, и я не почувствовал свою подачу, так что не получилось выиграть гейм. После этого почти что был наказан: при счёте 5:4 едва свою подачу удержал.

Павел Котов на турнире в Стокгольме-2023 Фото: EPA/TASS

— Многие теннисисты жалуются на мячи. Но производители говорят, что это напускное: теннисисты просто боятся всего нового.

— Я сейчас тоже начну жаловаться. У ATP очень странная любовь к тому, чтобы на двух турнирах, которые идут друг за другом, давать абсолютно разные мячи. Со мной это случилось во время серии в Китае. В Ченду мячи были очень быстрые, они сильно летели, а в Пекине же, наоборот, не летели – тебе надо было менять натяжку минимум на килограмм, чтобы также почувствовать мяч. Иначе было невозможно играть.

«Стараюсь есть меньше мучного, отказался от сладкого»

— Чего вам не достаёт, так это стабильности играть два турнира подряд. Это проблемы мотивации, физики, концентрации, здоровья?

— Хороший вопрос. Можно сказать, что судьбу каждого матча решают отдельные розыгрыши. В первом круге с американцем Кристофером Юбэнксом я смог один раз на тай-брейке взять подачу, закрыть его и выиграть матч. Или во встрече с Таллоном Грикспором в полуфинале, где я ушёл с 0:40 на своей подаче. Понимал, что нужно поднять уровень и обязательно выиграть этот гейм. И тогда, возможно, получится взять и матч. Что Гаэль сделал со мной в финале, удалось и мне в 1/2 финала с голландцем. Соперник может повесить «соплю» на брейк-пойнте, а потом ты уже не сможешь взять его подачу.

Мне же не хватает физической подготовки. Со всем остальным, по-моему, всё хорошо. В декабре на предсезонке смогу над этим поработать.

— В одном из интервью ваш бывший тренер Игорь Челышев упомянул питание, которое отражается на физической форме.

— Да, надо контролировать себя, вести здоровый образ жизни. Это не только меня касается, но и всех, кто хочет выигрывать.

— В чём-то себя ограничиваете?

— Где-то приходится отказываться от не очень здоровой пищи, например, от сладкого, что Маша очень любит. Мне же приходится только смотреть, как она ест. Я не вижу в этом ничего сверхъестественного – все мы спортсмены. Стараюсь поменьше есть мучного или пить газировку, хотя её в принципе не особо люблю. Чтобы чего-то добиться, надо жертвовать. Это касается не только еды.

— Иван Приданкин говорил о проблемах с мотивацией. Вы действительно задаётесь вопросами: зачем мне все это?

— И Иван, и Миша Бриль очень помогают. Но иногда в жизни каждого человека бывает, что он не справляется, ему хочется всё бросить, уйти. Но вся моя команда рядом, на связи, помогает не допустить этого.

— В последний год такие мысли посещали?

— Нет.

— Сейчас возвращаетесь в Москву?

— Нет, сейчас запишусь в «альтернативу» на «Мастерс» в Берси: важно это сделать в последний день перед квалификацией. Если бы заявился раньше, то только под старым рейтингом – №109. Тогда был бы далеко от сетки квалификации. Если повезёт и попаду в основу, то сыграю. А после Парижа планирую на АТР-250 в Софию. После уже Москва. Предсезонные тренировки планирую провести в Дубае, а после сразу же напрямую полететь в Австралию: на турниры перед «Шлемом» и на сам Australian Open.

— Вы уже попадаете в основы ТБШ. Сейчас каким рейтингом мыслите?

— Мне бы хотелось продолжать выигрывать матчи. Цель – попасть в топ-50. Самое главное, что есть эта возможность: выходить на корт и играть.

— После финала давления стало меньше: пресс родителей, собственные ожидания, если такое и было, спали?

— Нет, давления никогда и не было. После Стокгольма понял, что могу играть финалы, могу выигрывать турниры на уровне АТР. Он придал лишь мотивации, чтобы как можно быстрее дойти до ещё одного и уже сделать всё для того, чтобы его выиграть.