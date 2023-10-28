Касаткина стучала ракеткой и провалила битву за финал. Россиянок в сетке не осталось

В субботу, 28 октября, на турнире WTA Elite Trophy (он же малый Итоговый) в Чжухае (Китай) проходят полуфинальные матчи. В первой встрече дня сошлись 17-й номер мирового рейтинга Дарья Касаткина, посеянная под шестым номером, и 19-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя (8). И Касаткина, и Беатрис Хаддад-Майя выиграли оба поединка в своих группах. Россиянка оказалась сильнее Барборы Крейчиковой и Магды Линетт, а бразильянка победила Мэдисон Кис и Каролин Гарсию.

Уже сейчас можно сказать, что турнир получился весьма и весьма необычный. В полуфинал не вышла ни одна из теннисисток, имевших номера посева с первого по четвёртый. Касаткина оказалась полуфиналисткой с наименьшим номером посева (6). А другие две россиянки не смогли выйти из группы. Причём как: Вероника Кудерметова в ничего не решавшем для неё матче 3-го тура обыграла Людмилу Самсонову, которую устраивала победа с любым счётом. И в силу этого в полуфинал прошла китаянка Чжу Линь.

Касаткина же, выйдя в полуфинал, заявила, что пытается выжать максимум. «Это последний турнир года, и я пытаюсь выжать из него максимум. Мне здесь нравится. Каждый следующий матч может стать для меня последним в сезоне. Стараюсь получать удовольствие. Публика в Чжухае потрясающая. Ребята, вы очень хороши, спасибо большое за поддержку», — сказала она на корте после победы во втором матче в группе.

И пожаловалась на хейтеров, которые дошли до того, что обвинили спортсменку в победе, сорвавшей ставку. «Я выиграла, кстати. Это дерьмо полностью вышло из-под контроля», — написала Дарья в соцсетях.

Ранее Касаткина уже играла с Хаддад-Майей. Бразильянка победила её в этом году на харде во втором круге Дохи — 6:3, 7:6 (9:7). Так что россиянка нацеливалась на реванш. На протяжении почти всего первого сета соперницы брали исключительно свои геймы. Брейк-пойнтов при этом ни у кого из них не было, да и до «ровно» они доходили всего дважды, в первом и в четвёртом геймах.

А в 10-м гейме Хаддад-Майя добралась-таки до брейк-пойнта, и это уже был сетбол. Касаткина в этом гейме допустила двойную ошибку, при 30:30 ошиблась в розыгрыше, а на сетболе у бразильянки ничего не смогла противопоставить бэкхенду соперницы — 6:4 в пользу Беатрис за 53 минуты. В первой партии она почти вдвое превзошла Касаткину по виннерсам: 11 против шести.

Дарья Касаткина играет полуфинал с Беатрис Хаддад-Майей на малом Итоговом турнире WTA в Чжухае в 2023 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Во второй партии Хаддад-Майя не стала сбавлять оборотов. Она забрала свою подачу, а во втором гейме заработала тройной брейк-пойнт. Касаткина, сорвав один из ударов, с досады ударила ракеткой по корту. Несмотря на это, россиянка сумела собраться и выиграла следующие пять очков — 1:1. А вот в четвёртом гейме бразильянка воспользовалась первым же брейк-пойнтом, после того как Дарья пробила в аут при «меньше» — 3:1 в пользу Беатрис.

На этом игра фактически была сделана. У Касаткиной не было особых шансов на приёме. Более того, одного брейка Хаддад-Майе показалось мало, и в шестом гейме она ещё раз взяла чужую подачу, на сей раз с третьего брейк-пойнта, — так счёт стал 5:1. Подавая на матч, бразильянка реализовала первый же матчбол — 6:4, 6:1 чуть более чем за полтора часа.

Вот так Касаткина не смогла впервые в карьере выйти в финал малого Итогового турнира. Впрочем, она всё равно побила свой личный рекорд. Ранее Дарья лишь раз участвовала в этом состязании. В 2018 году она не вышла из группы.

Что касается Хаддад-Майи, то в финале её соперницей станет китайская теннисистка, а кто именно — Чжу Линь или Чжэн Циньвэнь, — станет известно чуть позже. Китайское дерби также пройдёт сегодня, 28 октября, а финал — завтра, 29 октября.