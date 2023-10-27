«Ты крутая!» Топ-теннисистка России заткнула бешеных хейтеров и получила поддержку фанатов

Дарья Касаткина столкнулась с неадекватной агрессией ставочников, которые явно не рассчитывали на её мощный ответ.

17-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина на малом Итоговом турнире WTA в китайском Чжухае победила польку Магду Линетт (6:3, 6:4) и вышла из группы. Отличный результат для Дарьи.

Не все ему обрадовались, что вполне логично. У каждой теннисистки есть как группа поклонников, так и определённое количество ненавистников. Тем не менее в случае с Касаткиной некоторые неадекватные хейтеры перешли все рамки дозволенного в своей агрессии.

Дарья опубликовала содержание сообщений, которые ей присылали во время матча с Линетт и после него.

«Ты чёртов клоун, бесполезная тварь, неспособная выиграть чёртову подачу. Ты должна быть мертва», — говорится в одном из сообщений.

«Пошла к чёрту», — коротко написал ещё один хейтер.

«Я проиграл ставку из-за твоей глупости. Ты играешь как тупая обезьяна», — написал другой пользователь.

Дарья Касаткина Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Под скриншотом с сообщениями Касаткина написала: «Я выиграла, кстати. Это дерьмо полностью вышло из-под контроля». Мощный ответ, который «ставочник» наверняка не ожидал увидеть в публичной плоскости.

С Дарьей нельзя не согласиться. В случае со столь агрессивной критикой уместно говорить, что ситуация действительно вышла из-под контроля. Касаткина поступила очень правильно, предав огласке сообщения этих неадекватных персон. Общественность увидит их имена и сделает соответствующие выводы. Зачастую подобные личности выглядят грозно только в Сети и уж точно не хотят раскрытия своей личности.

В комментариях под своим постом Касаткина увидела множество слов поддержки.

«Совершенно отвратительные люди. Мне жаль, что вам приходится всё это читать. Они выходят за рамки»;

«Так противно… Мы поддерживаем тебя, Дарья!»;

«Поздравляю Дарью с победой. Мне очень жаль, что тебе приходится с этим мириться. В наши дни должен быть лучший способ управлять социальными сетями, чтобы остановить подобную ерунду»;

«Я понятия не имею, как ты справляешься с этой чушью, Дарья. Мы все знаем, что это ставочники и не следует обращать на них внимания, но это может быть обидно. Надеюсь, ты знаешь, что многие люди восхищаются тобой и болеют за тебя, несмотря ни на что!»;

«Это возмутительно. Удачи в следующем матче!»;

«У тебя есть их имена, подай на них в суд»;

«До чего же омерзительно! Мы, твои поклонники, всегда тебя поддерживаем!»;

«Эти люди должны нести ответственность за то, что пишут. WTA должна что-то с этим сделать, донести до властей»;

«Дорогая Дарья, эти клоуны — деградировавшие ставочники. Им следовало бы вкладывать свои деньги в себя, своих детей или во что-то ещё, кроме азартных игр. Просто пожалейте их жалкое поведение. О теннисе – сегодня была великая победа! Так держать»;

«Ты крутая! Болею за тебя! Удачи!»;

«Ставочники — не настоящие люди, а просто дикие животные с низким IQ. Мы любим тебя, Дарья»;

«Азартные игры действительно уродуют спорт. Надеюсь, ты знаешь, что это единичные безмозглые крысы, а тебя поддерживают тысячи людей».

Касаткина завоёвывает симпатию фанатов своей откровенностью. Недавно Дарья эмоционально высказалась о проблемах теннисисток WTA-тура. Не все согласились с её мнением, но важный вопрос стал широко обсуждаться в спортивных СМИ.

Предание огласке сообщений неадекватных хейтеров – ещё одна хорошая инициатива Касаткиной. Обращать на их слова внимания не стоит, но и просто молчать – не лучший вариант, когда ненавистники совсем забылись, скатившись до открытых угроз и грубейших оскорблений.